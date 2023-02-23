Fotoğraflarınızı ölümsüzleştirmek için kullanabileceğiniz en iyi fotoğraf yazıcısı tavsiyeleri

Sevdiklerinizle geçirdiğiniz her an çok kıymetli. Birlikte çekildiğiniz fotoğraflar sayesinde zamanı durdurabilir ve o değerli anları sonsuza dek saklayabilirsiniz. Fotoğraf çekilmeyi seviyorsanız ve fotoğraflarınızı çıkartmak için sıklıkla fotoğrafçıya gitmek zorunda kalıyorsanız hemen bir fotoğraf yazıcısı edinebilirsiniz. Fotoğraf yazıcıları sayesinde dilediğiniz yerde dakikalar içerisinde fotoğraflarınızı basabilirsiniz. Piyasada birçok farklı modelde ve özellikte profesyonel fotoğraf yazıcısı bulunuyor. İşte en iyi fotoğraf yazıcısı tavsiyeleri...

1. Yüksek basım kalitesine sahip bir ürün: Epson L810 Mürekkep Püskürtmeli Tanklı Foto Yazıcı

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En iyi fotoğraf yazıcısı 2021 aramalarında en çok tercih edilen Epson L810 Mürekkep Püskürtmeli Tanklı Foto Yazıcı mükemmel fotoğraf kalitesiyle kullanıcılarından tam not alıyor. LCD ekranı bulunan tanklı fotoğraf yazıcısı bilgisayara ihtiyaç duymadan mükemmel kalitede fotoğraflar çıkartmanızı sağlıyor.

Ürünün 70 mililitrelik mürekkep tankı bulunuyor. Bu sayede uzun süre mürekkep doldurmanıza gerek kalmıyor. Kurulumu ve kullanımı oldukça kolay olan cihazın dâhilî mürekkepleri ile 10x15 ebatlarında olmak üzere 1800 adete kadar fotoğraf çıkartabilirsiniz. Profesyonel makineleri aratmayan cihaz ile dilediğiniz kadar fotoğraf basabilmeniz mümkün.

2. Profesyonel kalitede fotoğraflar için: KODAK Smile Akıllı Telefon Fotoğraf Yazıcısı

Şık ve kompakt tasarımıyla dikkat çeken KODAK Smile Akıllı Telefon Fotoğraf Yazıcısı avuç içi boyutundaki büyüklüğü sayesinde çantanızda ufacık bir alan kaplar. Boyutunun aksine oldukça işlevsel olan mini fotoğraf yazıcısı sayesinde dilediğiniz her yerde fotoğraflarınızı çıkartabilirsiniz.

Cihazı kullanmak için Google Play Store veya App Store üzerinden "Kodak Smile" uygulamasını indirerek fotoğraflarınızı düzenleyebilir ve basabilirsiniz. Ürünün en önemli özelliği mürekkebe ihtiyaç duymadan çalışması. Cihaza çinko kağıt yerleştirerek fotoğraflarınızı yüksek kalitede basabilir ve anılarınızı sonsuza dek saklayabilirsiniz. Fiyat performans açısından oldukça başarılı olan cihazı detaylıca inceleyebilirsiniz.

3. Ergonomik boyutu ile oldukça kullanışlı bir model: Canon COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 WH EU20 Portatif Yazıcı

Canon COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 WH EU20 Portatif Yazıcı, en beğenilen ve fotoğraf yazıcısı tavsiyelerinde sıklıkla tercih edilen modellerden biri. Ergonomik boyutu sayesinde dilediğiniz yere götürebileceğiniz cihazın yenilikçi ve gelişmiş tasarımı ile eşsiz kalitede fotoğraflar çıkarabilirsiniz.

Cihazın Wi-Fi düğmesi ile "Canon Print" uygulamasını kullanarak akıllı cihazlarınıza bağlanabilir ve kablo kullanmadan fotoğraf basabilmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca "Party Shuffle" özelliği sayesinde birden çok akıllı telefona bağlanabilir ve bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçebilirsiniz. Düşük maliyetle kaliteli fotoğraflara sahip olmak istiyorsanız ürüne mutlaka bir şans vermenizi tavsiye ederiz.

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4. Çok fonksiyonlu yapısıyla dikkat çeken: Epson L805 Mürekkep Püskürtmeli Tanklı Foto Yazıcı

Sizi fotoğraflarınızı telefonunuzda saklamaktan kurtaracak Epson L805 Mürekkep Püskürtmeli Tanklı Foto Yazıcı'nın yüksek baskı kalitesiyle tanıştıralım! Cihazın altı renk sunan tanklı mürekkep sistemi, kartuşla uğraşmadan cihazı uzun süre kullanabilmenize olanak tanır. Cihazın mürekkebi bittiğinde dökülme, sıçratma problemi yaşamadan oldukça pratik bir şekilde mürekkep tanklarını doldurabilir ve kartuş maliyetini yarı yarıya azaltabilirsiniz.

Fiyat performans açısından son derece başarılı olan ürünle sadece on iki saniyede fotoğraf çıkarabilirsiniz. Cihazın bir diğer özelliği sayesinde CD ve DVD gibi yüzeyler üzerine de fotoğraf baskısı yapabilmeniz mümkün. Harika fotoğraf baskıları elde edebileceğiniz ürünü detaylıca inceleyebilirsiniz.

5. En canlı ve net fotoğraflar için tercih edebileceğiniz: Fujifilm Instax Link Pembe Yazıcı

En kullanışlı fotoğraf yazıcısı tavsiyelerinden biri olan Fujifilm Instax Link Pembe Yazıcı; gömlek, ceket ve pantolon cebinde taşınabilecek mini boyutu ile dikkat çekiyor. Şık ve avuç içi büyüklüğündeki tasarımı sayesinde dilediğiniz her yerde fotoğraflarınızı bastırabilmeniz mümkün. Kutu içeriğinde bulunan kablosuyla ürünü şarj edebilirsiniz.

Telefonunuza "Mini Link" uygulamasını indirerek mükemmel kalitede fotoğraflar çıkartabilirsiniz. Üstelik kartuş dolumu yapmanız da gerekemez. Cihaza yerleştireceğiniz instax mini film sayesinde anılarınızı fotoğraf albümlerine aktarabilirsiniz. Yaklaşık on iki saniyede fotoğraf bastırabileceğiniz ürün, evde kullanmak için en uygun fotoğraf yazıcılarından biri.

6. Sevdiklerinizle geçirdiğiniz kıymetli anlarınızı ölümsüzleştirmek için: Polaroid Originals - 9019 - Polaroid Lab - Beyaz

Telefonunuzdaki fotoğrafları polaroid fotoğraflar haline dönüştürmenizi sağlayacak Polaroid Originals - 9019 - Polaroid Lab - Beyaz ile dilediğiniz an baskı alabilmeniz mümkün. Telefonunuzda bulunan herhangi bir görüntüyü fotoğraf olarak bastırabilmenize kolaylık sağlayan ürün, ergonomik yapısı sayesinde dilediğiniz yerde kullanılabilme avantajı sunuyor. Eşsiz baskı kalitesinden faydalanarak kısa sürede çok sayıda fotoğraf bastırabilirsiniz.

Suya ve parmak izine karşı dayanıklı fotoğraflar elde edebileceğiniz ürünle anılarınızı ölümsüzleştirebilir ve kaliteli fotoğraflar elde edebilirsiniz. Ortalama boyutu sayesinde rahatlıkla muhafaza edebileceğiniz polaroid fotoğraf yazıcısını kullanarak anılarınızı somutlaştırmaya ne dersiniz?

7. Dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz portatif bir ürün: Canon Compact Printer Selphy CP1300 BK Eu20 Portatif Yazıcı

Taşınabilir ergonomik boyutu ile dikkat çeken Canon Compact Printer Selphy CP1300 BK Eu20 Portatif Yazıcı sayesinde profesyonel kalitede fotoğraf bastırmanız mümkün. Fotoğraf yazıcısında en ucuz modellerinden biri olan cihaz, kullanıcılarından tam not alıyor. Birçok farklı boyutta fotoğraf bastırabileceğiniz cihazın eğilebilen ekranı ve kontrol tuşları sayesinde gerekli düzenlemeleri yaparak fotoğraflarınızı saniyeler içerisinde çıkartabilirsiniz.

Kablosuz bağlantı avantajı, Wi-Fi desteği sunan cihazın boya süblimleşme teknolojisi sayesinde net, canlı ve çarpıcı kalitede fotoğraflar bastırabilirsiniz. "Fotoğraf bastırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!" dedirtecek cihazı güvenle kullanabilirsiniz.

8. Kaliteli, canlı ve hızlı fotoğraflar bastırabileceğiniz instax Link Wide Akıllı Telefon Yazıcı

Taşınabilir boyutu ile instax Link Wide Akıllı Telefon Yazıcı'yı dilediğiniz yerde özgürce kullanabilirsiniz. Bluetooth aracılığıyla akıllı telefonlarınıza bağlayarak anında fotoğraf bastırmanızı sağlayan cihazın hafif tasarımı ve şık yapısı sayesinde hızlı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ürünün en önemli özelliği ise video baskı alabilmesi. Videolarınız arasında gezinerek fotoğraf oluşturabilirsiniz.

En kaliteli ev tipi fotoğraf yazıcılarından biri olan ürünün ayrıca QR kod modu ve sesli mesaj özelliği bulunuyor. Cihaz tam şarj durumdayken yaklaşık 100 fotoğraf baskısı elde edebilirsiniz. Ayrıca akıllı telefonunuza indirebileceğiniz uygulaması sayesinde çeşitli şablonlar kullanabilir ve fotoğraflarınızda düzenlemeler yapabilirsiniz

9. Dakikalar içinde çok sayıda fotoğraf basımı yapabilmenizi sağlayan: Kodak Step Kablosuz Fotoğraf Yazıcısı

Minimal tasarımı ile beğenileri üzerinde toplayan Kodak Step Kablosuz Fotoğraf Yazıcısı ile en değerli anlarınızı sonsuza kadar saklayabilirsiniz. Tüm akıllı cihazlarla bağlantı kurarak hızlı ve kaliteli fotoğraf baskıları almanıza imkân tanıyan ürün sıfır mürekkep teknolojisi sayesinde mürekkep doldurma, kartuş alma gibi yüksek maliyetli sorunları ortadan kaldırıyor.

Telefonunuza cihazın uygulamasını indirerek çeşitli şablonlar kullanabilir ve fotoğraflarınıza havalı çıkartmalar, metinler ekleyebilirsiniz. Bluetooth ve NFC ile bağlantı kurarak tüm fotoğraflarınızı bastırabileceğiniz cihazın şarjı tam dolu konumdayken 25 adet basım yapabilirsiniz. Düşük maliyetli canlı ve net fotoğraflar elde edebileceğiniz cihazı güvenle kullanabilirsiniz.

10. Yenilikçi özellikleri ile dikkat çeken: Epson Ecotank L8180 A3 Plus Fotoğraf Yazıcısı ve Tarayıcı

Epson Ecotank L8180 A3 Plus Fotoğraf Yazıcısı ve Tarayıcı sayesinde aile ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz değerli anları telefonunuzun hafızasından fotoğraf kağıtlarına aktarabilirsiniz. Mürekkep püskürtmeli özelliği ile daha düşük maliyet sağlayan cihaz, A3 boyutuna kadar fotoğraf bastırmanıza olanak tanır. Altı renkli mürekkeplerin tanklarını kolayca doldurabilirsiniz. Böylece cihazınıza mürekkep doldurmanız gerektiğinde dökülme problemi yaşamadan saniyeler içerisinde dolum yapabilirsiniz.

Tek mürekkep ile yaklaşık 2300 adet fotoğraf bastırabileceğiniz cihazı evde veya iş yerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Fotoğraf baskısı dışında belge yazdırma, kopyalama gibi işlerinizi rahatlıkla halledebileceğiniz ürüne bayılacaksınız.

11. Uzun yıllar kullanabileceğiniz kalitede üretilen ergonomik bir ürün: Canon Selphy Square QX10 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı

Mini boyutuna rağmen üstün bir performans sergileyen Canon Selphy Square QX10 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı sayesinde canlı, net ve kaliteli fotoğraflar bastırabilmeniz mümkün. Yüksek kalitede baskı teknolojisi sunan ürün, fotoğraflarınızı açıklama yazabileceğiniz kenarlıkları bulunan kağıdın üzerine saniyeler içerisinde bastırabiliyor.

Wi-Fi bağlantı teknolojisi sayesinde fotoğraflarınızı kolayca kullanabileceğiniz cihaz, fotoğraflarınızı dilediğiniz yerde dilediğiniz an bastırabilmenizi sağlar. Taşınabilir mini boyutu sayesinde istediğiniz yerde kullanabilme imkânı sağlıyor. Oldukça pratik bir kullanıma sahip fotoğraf yazıcısı sayesinde uzun yıllar saklasanız da deforme olmayacak fotoğraflar çıkarabilir ve aile albümünüze dilediğiniz kadar fotoğraf ekleyebilirsiniz.

12. Mükemmel baskı kalitesiyle tüm değerli anlarınızı fotoğraflara aktarabilmenizi sağlayan: Fujifilm Instax Share SP3 Siyah Fotoğraf Yazıcısı

Fujifilm Instax Share SP3 Siyah Fotoğraf Yazıcısı sayesinde sadece on üç saniyede yüksek çözünürlüğe sahip fotoğraflar çıkarabilirsiniz. Üstelik ergonomik mini boyutu sayesinde çantanızda veya cebinizde taşıyabilir ve dilediğiniz yerde fotoğraf baskısı alabilirsiniz. Fotoğraf makinenizde çektiğiniz fotoğrafları "instax Share" uygulaması ile cihaza aktarabilir ve profesyonele yakın bir kalitede fotoğraflar yazdırabilirsiniz.

Yaklaşık üç saat şarj süresi bulunan ürün, anılarınızı dijitalden fotoğraf kağıtlarına aktarabilir ve düşük maliyetle çok sayıda fotoğraf elde etmenizi sağlar. Fotoğrafçılarda çıkarttığınız fotoğrafların kalitesini aratmayacak cihaz sayesinde dilediğiniz an fotoğraf basmanın keyfini yaşamaya ne dersiniz?

13. Evde ya da ofiste gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir ürün: Epson L1800 Foto Tanklı Yazıcı

Geniş fonksiyonel özellikleriyle dikkat çeken Epson L1800 Foto Tanklı Yazıcı ile fotoğraflarınızı çıkarabilir, belgelerinizi kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz. Altı renkli mürekkebi bulunan cihazın tanklı kartuş sistemi bulunuyor. Bu sayede sık sık mürekkep eklemek zorunda kalmadan çok sayıda fotoğraf yazdırabilirsiniz. Tam dolu olarak gelen kartuşları sayesinde 3000 sayfaya kadar renkli baskı alabilir ve uzun vadede rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Evde ve işte rahatlıkla kullanabileceğiniz çok fonksiyonlu fotoğraf yazıcısı sayesinde daha az maliyetle daha çok fotoğraf çıkarabilirsiniz. Kullanımı ve kurulumu oldukça kolay, kullananlardan tam not alan fotoğraf yazıcısı sayesinde anılarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz.

14. Saniyeler içinde kaliteli fotoğraflar bastırabileceğiniz pratik bir cihaz: Canon IVY Wireless Bluetooth Mobile, Portable, Mini Fotoğraf Yazıcısı

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Canon IVY Wireless Bluetooth Mobile, Portable, Mini Fotoğraf Yazıcısı sayesinde yüksek baskı kalitesi ve canlı renkleri bir arada buluşturan fotoğraflar çıkarabilirsiniz. Cihazın en önemli özelliklerinden biri cebinize sığacak kadar küçük boyuta sahip olması. Bu sayede dilediğiniz yerde fotoğraf bastırma özgürlüğüne sahip olabilirsiniz.

Telefonunuza "Canon Ivy Mini Fotoğraf Yazıcı" uygulamasını indirerek galerinizden ya da sosyal medya hesaplarınızda dilediğiniz bir fotoğrafı seçip anında bastırabilirsiniz. Üstelik kartuş dolumu gerektirmeyen yapısı sayesinde pratik bir kullanıma sahip olursunuz. Cihaza yerleştirdiğiniz çinko fotoğraf kağıtlarıyla solma yapmayan, canlı renklere sahip kaliteli fotoğraflar bastırabilirsiniz.