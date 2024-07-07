HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da aşırı sağ adım adım iktidara yürüyor! Halk erken seçimin 2. turunda sandık başında

Fransa'da aşırı sağ adım adım iktidara yürüyor! Halk erken seçimin 2. turunda sandık başında

07.07.2024 11:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 9 Haziran tarihinde Ulusal Meclisi feshederek erken seçime gidildiğini duyurmuştu. 49 milyon seçmenin sandık başına gittiği ilk tur seçimlerinin ardından Fransız halkı bugün seçimin 2. turunda oy kullanıyor. İlk sonuçlarının gece itibarıyla gelmesi beklenen seçimde anketler aşırı sağın önde olduğunu söylüyor.

Fransa'da aşırı sağ adım adım iktidara yürüyor! Halk erken seçimin 2. turunda sandık başında

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis’teki 577 sandalyenin 501’inin sahibinin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’de başladı. Yaklaşık 49 milyon seçmenin bulunduğu ülkede meclisin yeni üyelerini ve ülkenin yeni başbakanını belirlemek için kurulan sandıklar büyük şehirlerde 20.00’de, küçük şehirlerde ise 18.00’de kapanacak. İlk sonuçların gece saatlerinde belli olması beklenirken, resmi sonuçlar yarın açıklanacak.

AW241758_05

AŞIRI SAĞ ÖNDE GÖRÜNÜYOR

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, mecliste 1. güç olma şansını hala korusa da, 289 sandalye gerektiren mutlak çoğunluğa ulaşmaları zor görünüyor. Son anketlere göre, ikinci turda aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin 170 ila 230 arası sandalye, Yeni Halk Cephesi’nin 145 ile 190 arası sandalye, Macron’un partisi Rönesans’ın 115 ile 150 sandalye ve Cumhuriyetçilerin ise 25 ile 50 arası sandalye almaları bekleniyor.

AW241758_06

İLK TURDA RN 1. PARTİ OLMUŞTU

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde yüzde 66,71 oranında rekor bir katılım sağlanmıştı. İlk turda 28 yaşındaki Jordan Bardella’nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı parti Ulusal Birlik Partisi (RN) oyların yüzde 33’ünü alarak 1’inci parti olmuştu. Jean Luc Melenchon’un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti’den (PCF) oluşan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire) seçimleri yüzde 28 oy olarak 2. sırada tamamlarken, Macron’un Rönesans Partisi’nin yer aldığı Birlik (Ensemble) ittifakı ise yüzde 20 oyla 3. sırada yer almıştı. Ulusal Meclis’teki 76 sandalyenin sahibi de ilk turda belli olmuştu.

AW241758_11

LE PEN MUTLAK ÇOĞUNLUK PEŞİNDE

RN Ulusal Meclis Grubu Başkanı Marine Le Pen RN’nin başarısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşamın sonucuna güç katan bu kadar yüksek katılım için mutluyum. Fransızlar, net bir oyla, 7 yıllık iktidarın ardından sayfayı çevirmek istediklerini gösterdiler. Bu sonuç, bir değişim tercihi yolunda ilk adımdır. Pas-de-Calais’in 11. seçim bölgesinin sakinleri, bana bu akşam itibarıyla seçilme onurunu veriyorlar" ifadelerini kullanmış ve ikinci turda mutlak çoğunluk istediğini dile getirmişti.

AW241758_13

AW241758_16

AW241758_18

AW241758_19

AW241758_20

AW241758_23

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artık ev kadınları da emekli olabilecek! Artık ev kadınları da emekli olabilecek!
Kokacak bir İzmir bile kalmayabilir! Tehlike çok daha büyükKokacak bir İzmir bile kalmayabilir! Tehlike çok daha büyük
1 bardak su ve 1 muz ile 13 saat havada kaldı! Bir sonraki hedefi...1 bardak su ve 1 muz ile 13 saat havada kaldı! Bir sonraki hedefi...
Anahtar Kelimeler:
seçim Fransa macron
En Çok Okunan Haberler
''Pas yapmayı bile unuttuk''

''Pas yapmayı bile unuttuk''

Depolayıp satıyorlardı! Akaryakıtta bir dönem sona eriyor! Yasaklanacak!

Depolayıp satıyorlardı! Akaryakıtta bir dönem sona eriyor! Yasaklanacak!

Kokacak bir İzmir bile kalmayabilir! Tehlike çok daha büyük

Kokacak bir İzmir bile kalmayabilir! Tehlike çok daha büyük

Artık ev kadınları da emekli olabilecek!

Artık ev kadınları da emekli olabilecek!

Hatay Gençlik ve Spor il Müdürünün 'Barış Alper' paylaşımı gündem oldu!

Hatay Gençlik ve Spor il Müdürünün 'Barış Alper' paylaşımı gündem oldu!

Arkadaşlarının uyarılarına aldırış etmedi... Cesedi paramparça bir halde bulundu: Tekne pervanesi detayı!

Arkadaşlarının uyarılarına aldırış etmedi... Cesedi paramparça bir halde bulundu: Tekne pervanesi detayı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.