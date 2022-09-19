100 yaşına kadar yaşayan Mavi bölge insanlarının 'Uzun yaşam' önerileri: Yaşam kalitenizi artıracak, hastalıklardan koruyacak

Blue Zones (Mavi Bölge) olarak adlandırılan 5 yer bulunuyor. New York Times yazarı olan Dan Buettner, dünyadaki insanların en uzun yaşadığı ve en sağlıklı olduğu "Mavi Bölgeler" olarak adlandırılan beş bölgeyi keşfetti. Bu bölgelerde yaşayan insanların 100 yaşına kadar yaşadığı görüldü. Tüm dünya bu insanların nasıl bu kadar uzun yaşayabildiğini merak ediyor. Uzun yaşayan insanların ortak özellikleri bulunuyor. Bu özellikleri yaşam alışkanlığı haline getirerek daha uzun ve sağlıklı yaşamak mümkün.

MAVİ BÖLGELER NERELERİ?

Sardunya'nın Barbagia bölgesi - İç Sardunya'nın dağlık yaylaları. Dünyanın en yaşlı erkeklerinin bulunduğu bölge

Ikaria, Yunanistan - Bir Ege Adası. Dünyanın en düşük orta yaş ölüm oranı ve en düşük demans/bunama oranlarının görüldüğü yer.

Nicoya Yarım Adası, Kosta Rika - Dünyanın ikinci en yaşlı erkeklerinin bulunduğu bölge

Loma Linda, Kaliforniya - Burada yaşayan Yedinci Gün Adventisleri (Bir Hristiyan mezhebi).

Okinawa, Japonya - Dünyanın en uzun yaşayan kadınlarının bulunduğu bölge.