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100 yaşına kadar yaşayan Mavi bölge insanlarının 'Uzun yaşam' önerileri: Yaşam kalitenizi artıracak, hastalıklardan koruyacak

19.09.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya çok eski zamanlardan beri daha fazla ve sağlıklı yaşamanın yollarını arıyor. Daha uzun bir şekilde yaşamak için çeşitli tarifler uygulanıyor. Mavi bölge olarak bilenen yerde yaşayan insanlar ortalama 100 yaşına kadar yaşıyorlar. Herkes bu kadar uzun yaşamın sırrını merak ediyor. İşte daha uzun yaşamak için yapmanız gerekenler...

Blue Zones (Mavi Bölge) olarak adlandırılan 5 yer bulunuyor. New York Times yazarı olan Dan Buettner, dünyadaki insanların en uzun yaşadığı ve en sağlıklı olduğu "Mavi Bölgeler" olarak adlandırılan beş bölgeyi keşfetti. Bu bölgelerde yaşayan insanların 100 yaşına kadar yaşadığı görüldü. Tüm dünya bu insanların nasıl bu kadar uzun yaşayabildiğini merak ediyor. Uzun yaşayan insanların ortak özellikleri bulunuyor. Bu özellikleri yaşam alışkanlığı haline getirerek daha uzun ve sağlıklı yaşamak mümkün.

MAVİ BÖLGELER NERELERİ?

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Sardunya'nın Barbagia bölgesi - İç Sardunya'nın dağlık yaylaları. Dünyanın en yaşlı erkeklerinin bulunduğu bölge

Ikaria, Yunanistan - Bir Ege Adası. Dünyanın en düşük orta yaş ölüm oranı ve en düşük demans/bunama oranlarının görüldüğü yer.

Nicoya Yarım Adası, Kosta Rika - Dünyanın ikinci en yaşlı erkeklerinin bulunduğu bölge

Loma Linda, Kaliforniya - Burada yaşayan Yedinci Gün Adventisleri (Bir Hristiyan mezhebi).

Okinawa, Japonya - Dünyanın en uzun yaşayan kadınlarının bulunduğu bölge.

MAVİ BÖLGE İNSANLARININ UZUN YAŞAM SIRLARI

DOĞAL HAREKETLİLİK

DOĞAL HAREKETLİLİK
Mavi Bölgeler’de yaşayan insanlar maraton koşmazlar veya spor salonlarına gidip ağır egzersizler yapmazlar. Devamlı ve doğal hareketli bir yaşam tarzları vardır. Onları sürekli ve düşünmeden hareket etmeye iten ortamlarda, bahçelerde – az alet yardımı ile – yaşıyorlar ve çalışıyorlar.

AMAÇ

AMAÇ
Okinawanlar buna Ikigai diyorlar ve Nikolaylar buna plan de vida diyor. Her ikisinin de anlamı neden sabah uyandığını bilmek; amaçla güne uyanmak! Bir amacı olan insanların ortalama 7 yıl daha fazla yaşadıkları görülmüş.

RAHATLAMA

RAHATLAMA
Mavi Bölge insanları bile stres yaşarlar. Stres, yaşam kalitesini bozan ve bazı hastalıklara neden olan bir etkendir. Dünyanın en uzun yaşayan insanları stresi azaltacak alışkanlıklara sahiptir. Okinawanlar atalarını hatırlamak için her gün birkaç dakikasını ayırır, Adventistler dua eder, Ikaralılar öğleleri biraz uyur (siesta), Sardunyalılar eğlenir.

%80 KURALI

%80 KURALI
Aç olmamakla dolu hissetmek arasındaki % 20 boşluk, kilo verme veya kazanma arasındaki fark olabilir. Yani tam doymadan sofradan kalkmak. Mavi Bölgeler’deki insanlar öğleden sonra veya akşamın erken saatlerinde küçük yemeklerini yiyip, günün geri kalanında daha fazla yemek yemiyorlar (3 ana öğün, 3 ara öğün diye bir kuralları yok).

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENMEK

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENMEK
Mavi bölge insanlarının beslenme düzeni şu şekilde ilerliyor: Tam tahıllı gıdaların tüketimi mevcut, keçi sütü ve peyniri tüketilen gıdalar arasında, bölgeye özgü otlar yemeklerinde kullanmakta (Hindiba, Rezene vb.), ağırlıklı olarak su olmak üzere bol sıvı tüketimi mevcut, balık sıkça tercih ediliyor, kırmızı et tüketimi az.
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kuruyemiş yulaf sağlıklı beslenme hastalık aile amaç arkadaşlık hareket inanç yaşam
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