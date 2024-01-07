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  4. 12 çifti mağdur eden hard disk! Zonguldak'ta başlayan hikâyenin ucu Rusya'ya kadar uzandı: "Aşırı derecede mutsuzuz, sadece bekliyoruz"

12 çifti mağdur eden hard disk! Zonguldak'ta başlayan hikâyenin ucu Rusya'ya kadar uzandı: "Aşırı derecede mutsuzuz, sadece bekliyoruz"

07.01.2024 13:25 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta 12 çifte ait kına ve düğün videoları, ani elektrik kesintisi sonrası hard disk bozulunca silindi. Mutlu günlerine ait videoları alamayan çiftler mağdur olurken, fotoğrafçı Nejat Kaskun (36), hard diskteki görüntüleri kurtarmak için belleklerin Rusya'da bir firmaya gönderildiğini söyledi. 6 aydır mağdur olduklarını belirten Yusuf Akbıyık ise "Aşırı derecede mutsuzuz. En mutlu günümüz zaten ilk ve son oluyor. Mağduruz, sadece bekliyoruz. En mutlu günümüzün videosunu izleyemedik” dedi.

Kozlu ilçesinde fotoğrafçılık yapan Nejat Kaskun 20 Temmuz akşamı düğün çekiminden gelip, görüntüleri aktardığı sırada iddiaya göre, ani bir elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisi sonrası hard diskte arıza meydana gelince, 12 çiftin düğününün videolarına tekrar ulaşamadı. Çiftler 'en mutlu günleri'ni hatırlatacak videolara erişemezken, fotoğrafları teslim edildi. Fotoğrafçı Kaskun, ardından hard diskteki verileri kurtarabilmek için İstanbul'da firmalarla görüştü. 3 firmadan ret cevabı alan Kaskun, daha sonra yurt dışı menşeili bir firmayla anlaşarak hard diski Rusya'ya gönderdi. Diskte 'okuyucu kafa arızası' ve 'plakalarında metal tozlaşması' tespit edildi. 5 aydır görüntüler için çaba harcanırken, şikayetçi olmayan çiftler için yine de güzel haber bekliyor.

Keşfet

'EN MUTLU GÜNÜMÜZÜN VİDEOSUNU İZLEYEMEDİK'

Temmuzun 2'sinde kına, 3'ünde de düğün yapan madenci Yusuf ve eşi Yonca Akbıyık (26), ellerinde sadece yakınlarının cep telefonu ile çektiği dans videosu olduğunu söyledi.

6 aydır mağdur olduklarını belirten Yusuf Akbıyık şöyle konuştu:

"Çok mağduruz, 6 aydan beri bekliyoruz. 'Yurt dışına yolladık' dediler, hala bekliyoruz. Fotoğrafçı, 'Hard disk çizildi, yandı' dedi. Hard disk arızası olmuş, şu an o yüzden de bekliyoruz. Fotoğraflarımız var ama videolarımız yok. Çok kötü bir şey."

"Ailemiz de bekliyor, aşırı derecede mutsuzuz. En mutlu günümüz zaten ilk ve son oluyor. Mağduruz, sadece bekliyoruz. En mutlu günümüzün videosunu izleyemedik”

GÖRÜNTÜLERİ KURTARMAK İÇİN 50 BİN LİRA HARCAMIŞ

GÖRÜNTÜLERİ KURTARMAK İÇİN 50 BİN LİRA HARCAMIŞ

12 düğün çekiminin görüntülerine henüz ulaşamayan ve kurtarmak için şimdiye kadar 50 bin lira harcadığını belirten fotoğrafçı Nejat Kaskun, "Önemli bir hard disk olduğu için bunu işin ehli olan veri kurtarma merkezine götürdük. İstanbul'da 3 farklı yere götürdük ama istediğimiz yanıtı alamadık. Çünkü Türkiye'de olmayan bir teknoloji ile bunun halledilmesi gerektiği söylendi. Yurt dışı menşeili çalışan bir firmaya teslim ettik. 'Okuyucu kafa arızası' olduğunu, 'plakaların metal tozlaşması' nedeniyle verileri bize göstermediğini, ani elektrik kesintisi nedeniyle 'devresel problemi" olduğunu söylediler. Veri kurtarma süreci normalde 36 saatte halledilebilen bir işlem olmasına rağmen bu durumun donanımsal olarak uzun sürebileceği söylendi" diye konuştu.

Başvurduğu 3 firmanın 'veri kurtaramazsınız' dediğini ancak çözüm aramayı bırakmadıklarını söyleyen Kaskun, "Çözüm bulmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Hard disk çok önemli olduğu için aynı üretim bandından çıkmış, 'donör' disklerle çözüm bulunabiliyor. Bu da ancak yurt dışından temin edilebilen bir markanın malzemeleri lazım. Bu yüzden de firma bize belli bir süre veremiyor. Şu an donanımsal problemleri çözüldü, yazılımsal problemleri kaldı. Bunu da çözebilmek için müdahaleler yapılıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kına Zonguldak Rusya düğün Hard disk
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