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  4. 55 yaşındaki Julia Roberts botoks yaptırmadan sağladığı gençlik sırrını paylaştı! Favorisi karbonat...

55 yaşındaki Julia Roberts botoks yaptırmadan sağladığı gençlik sırrını paylaştı! Favorisi karbonat...

30.12.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı ve güzel oyuncu Julia Roberts genç yaşından itibaren güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Hafızalara kazanan Pretty Woman, Notthing Hill gibi romantik filmlerde başrol oynayan Julia, aradan yıllar geçmesine rağmen doğal güzelliğini koruyor. Yaşından çok daha genç gösteren Julia Roberts'ın botoks yaptırmadığı biliniyor. İşte Julia Roberts'ın daha genç görünmesini sağlayan güzellik sırları...

55 yaşındaki Julia Roberts, hem başarıları hem de eşsiz güzelliğiyle kariyerinin başından günümüze kadar sayısız hayrana ulaşan isimler arasında bulunuyor. Kadınlara dayatılan güzellikk baskılarına karşı gelen Julia, bugüne kadar botoks veya estetik yaptırmamış. Roberts, "Hollywood standartlarına göre sanırım yüzüme estetik yaptırtmadığım için büyük bir risk aldım." diyor.

JULIA ROBERTS'IN GÜZELLİK SIRLARI

GÜNEŞ KREMSİZ DIŞARI ÇIKMIYOR

GÜNEŞ KREMSİZ DIŞARI ÇIKMIYOR
Julia, Instagram hesabından da görmüş olabileceğiniz gibi çocuklarıyla güneşlenmeyi ve sahile gitmeyi çok seviyor. 2017'de bir dergiye şunları söyledi : "Dışarı çıkmayı seven üç çocuğu olan sorumlu bir ebeveyn olarak, kesinlikle iyi bir güneş kremine güveniyorum." Daha aktif günler için SPF 30'u seçtiğini açıkladı çünkü “ne kadar terlesek de suda ne kadar zaman geçirsek de çalışmaya devam ediyor! Büyüleyici."

ELLERİNİ MUTLAKA NEMLENDİRİYOR

ELLERİNİ MUTLAKA NEMLENDİRİYOR
Pek çok insan cilt bakımı söz konusu olduğunda yalnızca yüze odaklanma eğilimindedir, ancak eller de yaşlanma belirtileri gösterebilir. Julia onlar için iyi bir nemlendirici bulmanın çok önemli olduğuna inanıyor. “Bulaşıkları yıkadıktan sonra nemlendiriciyi ellerime, dirseklerime ve ayaklarıma sürüyorum. Siz farkına bile varmadan, bu zavallı küçük yeşil tüpü sıkarak büktüm.”

YATMADAN ÖNCE YÜZÜNÜ YIKAMAYI İHMAL ETMİYOR

YATMADAN ÖNCE YÜZÜNÜ YIKAMAYI İHMAL ETMİYOR
Verdiği birçok röportajdan bir başkasında, günlük güzellik rutininin önemli bir kısmının gerçekten etkili bir göz makyajı temizleyici losyon sürmekten oluştuğunu itiraf etti. “Çoğu zaman göz makyajınızı gece çıkarırsınız ve ertesi sabah uyanır ve makyaj yapmış gibi görünürsünüz! Ancak bu formül, makyajın her dikişinden kurtulur. Altı yılı aşkın bir süredir, her gün kullandığım tek ürün. Bu harika!"

İNCE ÇİZGİLERİ AZALTAN NEMLENDİRİCİ KULLANIYOR

İNCE ÇİZGİLERİ AZALTAN NEMLENDİRİCİ KULLANIYOR
Julia Roberts, meşgul üç çocuk annesi olmasına rağmen her zaman ışıltılı ve taze görünüyor. Yıldızların makyaj sanatçılarından biri olan Genevieve Herr, aktrisin doğal görünümünün sırrının bir kısmının, yalnızca parlaklığı artırmakla kalmayıp aynı zamanda ince çizgileri de azaltan nemlendirici, parlak bir fondöten uygulamak olduğunu ortaya çıkardı. Bu formül cildin nefes almasını sağlar ve ayrıca dolgunlaştırıcı görevi gören hyaluronik asit ve cildi pürüzsüzleştiren ve güzelleştiren mandelik asit gibi besleyici bileşenler içerir.

CİLT BAKIM RUTİNİ OLDUKÇA BASİT

CİLT BAKIM RUTİNİ OLDUKÇA BASİT
Oyuncuya güzellik rutininin düşük mü yoksa yüksek bakım mı olduğu sorulduğunda, “Düşük. Kesinlikle biraz daha yükseğe çıkabilirim.” Sonra ekledi: "Normal bir günde dişlerimi fırçalayacağım, yüzümü yıkayacağım ve güneş kremi süreceğim. Ben meşgul bir anneyim ve bazen çocuklarıma güneş kremi sürüyorum ve dışarı koşup burnumu yakıyorum. Bu yüzden kendime bakmak için daha güçlü bir çaba gösterdim.”
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