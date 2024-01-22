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Araştırma sonucu ortaya çıktı! Rahim ağzı kanseri 30-40 yaşlarındaki kadınlarda artıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.01.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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Rahim ağzı kanseri ve HPV virüsü özellikle genç kadınları tehdit ediyor. Sinsice ilerleyen rahim ağzı kanseri HPV virüsü ile ortaya çıkıyor. Ancak HPV virüsü alan her kişi rahim ağzı kanseri olmuyor. Yapılan yeni araştırmaya göre HPV aşısı olan 20'li yaşların başındaki kadınlar arasında rahim ağzı kanseri görülme sıklığı 2012'den 2019'a %65 oranında düşerken 30'lu ve 40'lı yaşlarındaki kadınlarda bu oranın arttığı ortaya çıktı.

Sağlıksız beslenmeden sigaraya ve küçük yaşta cinsel ilişkiye başlamaya dek birçok faktör rahim ağzı (serviks) kanseri riskini artırıyor. Ancak öncelikli risk unsuru; HPV virüsü. HPV virüsünün, rahim ağzı kanseri de dahil olmak üzere altı kanser türüne neden olduğu biliniyor. Özellikle genç kadınları tehdit eden ve sinsice ilerleyen rahim ağzı kanserini önlemenin mümkün olduğu söyleniyor. Son yapılan araştırmaya göre rahim ağzı kanseri 30-40 yaşlarındaki kadınlarda artıyor.

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Vaka ve ölümlerde onlarca yıldır istikrarlı düşüşlerin yaşandığı rahim ağzı kanserine karşı mücadelede iyi haberlerin ardından yapılan yeni bir araştırma, bazı kadınların geride bırakıldığını gösteriyor. Erken teşhis ve tedavi sayesinde rahim ağzı kanseri oranları son 50 yılda yarıdan fazla azaldı. Oranlar, 2006 yılında onaylanan HPV aşılarından yararlanan ilk nesil olan 20'li yaşların başındaki kadınlar arasında en hızlı düşüş gösteriyor.

Amerikan Kanser Derneği'nin yayınladığı bir rapora göre, 20 ila 24 yaş arası kadınlar arasında rahim ağzı kanseri görülme sıklığı 2012'den 2019'a %65 azaldı.

Ulusal Kanser Enstitüsü'nün klinik genetik dalında kıdemli araştırmacı olan ve yeni araştırmada yer almayan Dr. Nicolas Wentzensen, "Rahim ağzı kanseri en iyi anlaşılan kanserlerden biridir" dedi. "İnanılmaz bir ilerleme kaydettik ve bu bir başarı öyküsü olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi. Ancak tüm kadınlar bu başarılı ilerlemeden yararlanamıyor. Her yaştan kadınlar arasında genel rahim ağzı kanseri oranı düşmüyor. Bazı yaşlarda bu oran yükseldi. 

HPV AŞISI İÇİN ÇOK MU YAŞLISINIZ?

HPV AŞISI İÇİN ÇOK MU YAŞLISINIZ?

30'lu yaşlarındaki ve 40'lı yaşların başındaki kadınlar arasında rahim ağzı kanseri görülme sıklığı giderek artıyor. Yaşları 30 ile 44 arasında değişen kadınlarda rahim ağzı kanseri tanısı, 2012 yılından 2019 yılına kadar yılda neredeyse %2 arttı. Texas-Austin Üniversitesi Dell Tıp Fakültesi'nde nüfus sağlığı üzerine çalışan yardımcı doçent Jennifer Spencer, "HPV aşısı için biraz yaşlı olan o nesli unutmadığımızdan emin olmalıyız" dedi.

Yeni raporun kıdemli yazarı ve kanser derneğinin gözetim ve sağlık eşitliği biliminden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Ahmedin Jemal, şans eseri 30-40 yaşlarındaki kadınlarda bulunan kanserlerin çoğunlukla erken dönemde tedavi edilebilen tümörler olduğunu söyledi. Her yıl yaklaşık 13.800 Amerikalı kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor ve 4.360 kadın bu hastalıktan ölüyor. Jemal, araştırmacıların rahim ağzı kanserinin bazı kadınlarda neden daha yaygın hale geldiğinin nedenlerini araştırmadığını söyledi.

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