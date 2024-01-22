Araştırma sonucu ortaya çıktı! Rahim ağzı kanseri 30-40 yaşlarındaki kadınlarda artıyor

Sağlıksız beslenmeden sigaraya ve küçük yaşta cinsel ilişkiye başlamaya dek birçok faktör rahim ağzı (serviks) kanseri riskini artırıyor. Ancak öncelikli risk unsuru; HPV virüsü. HPV virüsünün, rahim ağzı kanseri de dahil olmak üzere altı kanser türüne neden olduğu biliniyor. Özellikle genç kadınları tehdit eden ve sinsice ilerleyen rahim ağzı kanserini önlemenin mümkün olduğu söyleniyor. Son yapılan araştırmaya göre rahim ağzı kanseri 30-40 yaşlarındaki kadınlarda artıyor.

