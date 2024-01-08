Batman'daki HÜDA PAR yürüyüşü tepkilerin odağında! 'Cihat' çağrıları yapılan anlar tartışma yarattı... Tanju Özcan'ın tepkisi gündem oldu

İstanbul'daki mitingde yürüyüşten dönerken elinde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan bir adama saldıran Ege Akersoy tutuklanmıştı. Kelime-i Tevhid bayrağı bu kez de Batman'daki "Selahaddin Eyyubi’nin torunları Gazze için yürüyor" etkinliğinde taşındı. Etkinlik başta sosyal medya platformları olmak üzere birçok mecrada tartışma yarattı. Tanju Özcan o anları paylaşıp "Soytarılar!" diyerek tepkisini gösterdi.