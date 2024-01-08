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Batman'daki HÜDA PAR yürüyüşü tepkilerin odağında! 'Cihat' çağrıları yapılan anlar tartışma yarattı... Tanju Özcan'ın tepkisi gündem oldu

08.01.2024 07:23 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Filistin ve şehitler için yapılan büyük mitingin ardından bu kez de Batman'da HÜDA PAR öncülüğünde düzenlenen yürüyüş gündemde. Yürüyüşten gelen görüntüler tartışmaları da beraberinde getirirken o "cenk, cihat, şehadet" nidalarının yükseldiği o anlara çok sert tepki gösteren isimlerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu! Özcan'ın sert çıkışı sosyal medyada da ses getirdi.

İstanbul'daki mitingde yürüyüşten dönerken elinde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan bir adama saldıran Ege Akersoy tutuklanmıştı. Kelime-i Tevhid bayrağı bu kez de Batman'daki "Selahaddin Eyyubi’nin torunları Gazze için yürüyor" etkinliğinde taşındı. Etkinlik başta sosyal medya platformları olmak üzere birçok mecrada tartışma yarattı. Tanju Özcan o anları paylaşıp "Soytarılar!" diyerek tepkisini gösterdi.

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BATMAN'DA HÜDA PAR YÜRÜYÜŞÜ! 'CİHAT' SLOGANLARI...

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Batman’da HÜDA PAR Gençlik Kolları öncülüğünde Çarşı Mahallesi Gök Taksi'de bir araya gelen kalabalık, ‘Selahaddin Eyyubi’nin torunları Gazze için yürüyor’ temasıyla Gülistan Caddesi’ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında sık sık İsrail aleyhine sloganlar atılırken, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan 2 atlı kalabalığa öncülük etti.

Yine "Tek yol şehadet", "cenk, cihat, şehadet" sloganı da katılımcıların dilindeydi.

DHA'da yer alan habere göre; basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Sason İlçe Gençlik Kolları Başkanı İshak Aksoy şöyle dedi: “Dünyanın gözleri önünde masum bebekler ve çocuklar, mazlum kadınlar ve sivil insanlar öldürülüyor. Ümmet bu vahşeti sadece izliyor. Gazze unutturuluyor. Susmayacağız, zulmü kanıksamayacağız ve siyonist vahşete karşı duracağız.

Filistin meselesi ümmetin ortak meselesidir. Mescid-i Aksa ve Kudüs, Müslümanların ortak değeridir. Bu bilinç kaybolmamalı ve nesiller boyu diri tutulmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan cihat hüda par
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