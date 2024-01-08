Batman'daki HÜDA PAR yürüyüşü tepkilerin odağında! 'Cihat' çağrıları yapılan anlar tartışma yarattı... Tanju Özcan'ın tepkisi gündem oldu

İstanbul'daki mitingde yürüyüşten dönerken elinde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan bir adama saldıran Ege Akersoy tutuklanmıştı. Kelime-i Tevhid bayrağı bu kez de Batman'daki "Selahaddin Eyyubi’nin torunları Gazze için yürüyor" etkinliğinde taşındı. Etkinlik başta sosyal medya platformları olmak üzere birçok mecrada tartışma yarattı. Tanju Özcan o anları paylaşıp "Soytarılar!" diyerek tepkisini gösterdi.
Batman’da HÜDA PAR Gençlik Kolları öncülüğünde Çarşı Mahallesi Gök Taksi'de bir araya gelen kalabalık, ‘Selahaddin Eyyubi’nin torunları Gazze için yürüyor’ temasıyla Gülistan Caddesi’ne kadar yürüdü.
Yürüyüş sırasında sık sık İsrail aleyhine sloganlar atılırken, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan 2 atlı kalabalığa öncülük etti.
Yine "Tek yol şehadet", "cenk, cihat, şehadet" sloganı da katılımcıların dilindeydi.
DHA'da yer alan habere göre; basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Sason İlçe Gençlik Kolları Başkanı İshak Aksoy şöyle dedi: “Dünyanın gözleri önünde masum bebekler ve çocuklar, mazlum kadınlar ve sivil insanlar öldürülüyor. Ümmet bu vahşeti sadece izliyor. Gazze unutturuluyor. Susmayacağız, zulmü kanıksamayacağız ve siyonist vahşete karşı duracağız.
Filistin meselesi ümmetin ortak meselesidir. Mescid-i Aksa ve Kudüs, Müslümanların ortak değeridir. Bu bilinç kaybolmamalı ve nesiller boyu diri tutulmalıdır.