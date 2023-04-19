Bu hata elektrik faturasını iki kat artırıyor! Elektrik faturasını düşürmek için...

Ev aletlerinin yanlış kullanımı elektrik faturasının çok daha yüklü gelmesine sebep olabiliyor. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler elektrik faturası tasarruf yöntemlerini araştırıyor. Çamaşır ve bulaşık makinelerinin yanlış kullanımlarının elektrik faturalarını iki katına çıkardığı belirtiliyor. Uzmanlar elektrik faturasını düşürmek için yapmanız gereken tasarruf yöntemlerini açıkladı.

BU GÜNLERE VE SAATLERE DİKKAT!

Elektriğin en pahalı olduğu günler Pazartesi, Salı, Çarşamba olurken; elektriğin çok daha uygun olduğu günler cumartesi düşünülse de perşembe günüdür.

Günlerin yanı sıra elektriğin, elektrik tüketiminin en yüksek olduğu saat dilimi 17:00 - 21:00 arası olurken, en düşük saatler 01:00 - 07:00 arasındadır. Öğlen 12:00 - 13:00 aralığı ise elektrik tüketiminin normal olduğu ve tek düze seyirde ilerlediği bir saat aralığıdır. Bu saatler içerisinde elektronik eşyalarınızın kullanılması ay sonunda elektrik tasarrufu yapmanıza artı sağlayacaktır.