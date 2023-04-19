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  4. Bu hata elektrik faturasını iki kat artırıyor! Elektrik faturasını düşürmek için...

Bu hata elektrik faturasını iki kat artırıyor! Elektrik faturasını düşürmek için...

19.04.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturası en yüklü gelen faturalar arasında yer alıyor. Her mevsim bütçeyi zorlayan elektrik faturalarının cep yakmasından şikayetçiyseniz farkında olmadan yaptığınız hatalara dikkat ederek elektrik faturasını düşürebilirsiniz.

Ev aletlerinin yanlış kullanımı elektrik faturasının çok daha yüklü gelmesine sebep olabiliyor. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler elektrik faturası tasarruf yöntemlerini araştırıyor. Çamaşır ve bulaşık makinelerinin yanlış kullanımlarının elektrik faturalarını iki katına çıkardığı belirtiliyor. Uzmanlar elektrik faturasını düşürmek için yapmanız gereken tasarruf yöntemlerini açıkladı.

BU GÜNLERE VE SAATLERE DİKKAT!

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Elektriğin en pahalı olduğu günler Pazartesi, Salı, Çarşamba olurken; elektriğin çok daha uygun olduğu günler cumartesi düşünülse de perşembe günüdür.

Günlerin yanı sıra elektriğin, elektrik tüketiminin en yüksek olduğu saat dilimi 17:00 - 21:00 arası olurken, en düşük saatler 01:00 - 07:00 arasındadır. Öğlen 12:00 - 13:00 aralığı ise elektrik tüketiminin normal olduğu ve tek düze seyirde ilerlediği bir saat aralığıdır. Bu saatler içerisinde elektronik eşyalarınızın kullanılması ay sonunda elektrik tasarrufu yapmanıza artı sağlayacaktır.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

BULAŞIKLARINIZI HAVADA KURUTUN

BULAŞIKLARINIZI HAVADA KURUTUN
Bulaşık makinenizdeki ısıyla kurutma döngüsünden çıkın. Bunun yerine, kapıyı aralayın ve bulaşıklarınızın kurumasına izin verin. Bulaşık makinenizin havayla kurutma seçeneği varsa, ısıyla kurutma yerine onu kullanın. Kaliforniya Enerji Komisyonu'na göre, hava kurutma plakaları bulaşık makinenizin enerji kullanımını %15 ila %50 oranında azaltabilir.

BULAŞIK MAKİNESİNİ DOĞRU DİZİN

BULAŞIK MAKİNESİNİ DOĞRU DİZİN
Bu bulaşık makinesi ipuçları, bulaşıklar temizlenemeyeceği için yükleri tekrarlamanız gerekirse elektrik tasarrufu sağlamaz. Bu yüzden bulaşıkları doğru yerleştirdiğinizden emin olmalısınız. Örneğin tabakları alt rafa, kaseleri üst rafa ve bardakları ters olarak yerleştirmelisiniz. Tencereler ve diğer büyük parçalar ayrı yıkanmalıdır.

FAN KULLANIN

FAN KULLANIN
Dünyanın yazları sıcak olan bir bölgesinde yaşıyorsanız, termostata dokunmak yerine tavan vantilatörlerinizi açın. ABD Doğal Kaynak Savunma Konseyi'ne göre, bir tavan vantilatörü kullanmak bir odayı 10 Fahrenheit derece daha serin hissettirebilir ve bir fan, merkezi bir klimanın kullandığı enerjinin %10'unu kullanır.

AKILLI AMPUL KULLANIN

AKILLI AMPUL KULLANIN
LED aydınlatmaya geçmediyseniz şimdi tam zamanı. ABD Enerji Bakanlığı, LED ampullerin akkor ampullere göre en az %75 daha az enerji kullandığını ve 25 kat daha uzun ömürlü olduğunu söylüyor. Bu, zaman içinde çok fazla tasarruf anlamına gelir.

FIRININ KAPAĞINI KAPALI TUTUN

FIRININ KAPAĞINI KAPALI TUTUN
Yemek pişirirken fırın kapısını her açtığınızda, iç sıcaklık 25 Fahrenheit derece düşebilir. Fırın daha sonra sıcaklığı tekrar yükseltmek için daha fazla elektrik kullanmak zorundadır. Elektrik tasarrufu yapmak için camında içeri bakın ve kapağını açmak yerine fırının ışığına güvenin.
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