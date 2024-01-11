CHP'nin adayı tartışma konusu oldu! Eren Erdem alay etti, o gazeteci 'İstanbul'da sandığa gitmem' dedi

"İSTANBUL'DA SANDIĞA GİTMEM"

Halk TV'de görev yapan Seyhan Avşar ise tepki olarak sandığa gitmeyeceğini duyurdu. Avşar tepkisini, "Bir gazeteci olarak değil bu ülkenin bir yurttaşı olarak yazıyorum bunları. Hatay’da hiçbir yakınımı kaybetmedim. Ancak enkazdan çıkan her can ailemmiş gibi hissettim, gözyaşı döktüm. CHP Lütfü Savaş kararını geri çekmezse İstanbul’da sandığa gitmeyeceğim. Yok öyle sanık olması gereken kişiyi Hatay’a yeniden başkan yapmak" sözleriyle gösterdi.