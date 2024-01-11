CHP'nin adayı tartışma konusu oldu! Eren Erdem alay etti, o gazeteci 'İstanbul'da sandığa gitmem' dedi

2023 seçimlerinin kaybedilmesinin ardından lider değişimine giden CHP'de aday belirleme süreci de yine yüksek sesler eşliğinde gerçekleşti. Dün gece adaylar belirlenirken Genel Merkez'de hareketli dakikalar yaşandı. Adayların açıklanmasıyla Mersin, Adana, Hatay, Aydın, Eskişehir gibi büyükşehir yarışacak isimler de belli oldu.
Parti Sözcüsü Deniz Yücel Hatay'da mevcut başkan Lütfü Savaş ile devam edeceklerini duyurdu. Bu kararın ardından 6 Şubat depremi hatırlatılarak sosyal medyadan kısa sürede tepkiler geldi.
Kılıçdaroğlu döneminde partinin A takımında yer alan Eren Erdem konuyla ilgili, "24, 24, 26, ve 27. dönem Tekirdağ Milletvekilimiz, 34, 35, 36 ve 37. dönem Parti Meclisi Üyemiz (Parti yöneticimiz) Sayın Candan Yüceer’in Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tebrik ederim. Partimizdeki değişimin siyasetimize kazandırdığı “bu YEPYENİ yüzler” sayesinde değişim Tekirdağ’dan tüm ülkeye yayılacak,partimiz CHP tarih yazacak…" sözleriyle adayları eleştirdi. Ardından Lütfü Savaş'ı adaylığına da değinen Erdem, "Ben, şahsen doğru bulmuyorum. Ancak, bunu hiçbir görevim olmaksızın söylüyorum. Bana göre tüm adaylar önseçimle belirlenmelidir. Görev süremde bunu savundum. Ve tümüyle bunu önerdim." dedi.
Halk TV'de görev yapan Seyhan Avşar ise tepki olarak sandığa gitmeyeceğini duyurdu. Avşar tepkisini, "Bir gazeteci olarak değil bu ülkenin bir yurttaşı olarak yazıyorum bunları. Hatay’da hiçbir yakınımı kaybetmedim. Ancak enkazdan çıkan her can ailemmiş gibi hissettim, gözyaşı döktüm. CHP Lütfü Savaş kararını geri çekmezse İstanbul’da sandığa gitmeyeceğim. Yok öyle sanık olması gereken kişiyi Hatay’a yeniden başkan yapmak" sözleriyle gösterdi.
Tartışmaların odağındaki isim Lütfü Savaş'ın ise deprem zamanı kullandığı bazı ifadeler yeniden gündem oldu. Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta 1000 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda da kayıp vardı. Günlerce televizyon ekranlarında tartışılan yapıyla ilgili Savaş, "Binayı yapan arkadaşımız, idealist bir insan. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine uygun yapmıştır. Ben geçmişte bilim adamlığı yapğan bir insanım. Yaşadaığımız küçük bir kıyametti. Belediye, bu işi yapanlar gerçekten de çok sorgulanırsa yazık etmiş oluruz." ifadelerini kullanmıştı.
Adaylar belli olmadan önce Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına katılan CHP lideri Özgür Özel ise, "Hatay’da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." ifadelerini kullanmıştı.