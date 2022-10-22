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Dayanılmaz regl ağrılarından kurtulmanın yolu basit! Regl ağrısına iyi gelen yiyecekler

22.10.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regl ağrısı birçok kadının her ay yaşadığı dayanılmaz dertleri arasında bulunuyor. Kadınlar bu ağrılar nedeniyle okulda, işte ve sosyal hayatlarında oldukça problem yaşıyorlar. Ancak regl ağrısını geçirecek çeşitli besinler bulunuyor. Doğru besinler ile adet ağrınızı geçirmeniz mümkün.

Regl ağrıları nedeniyle yaşam kalitenizin düştüğünü düşünüyorsanız bu süreçte yediğiniz yiyecekleri değiştirmenizin zamanı geldi! Uzmanlar doğru besinler regl ağrsını hafiflettiğini belirtiyor. Bunların yanı sıra regl ağrısını geçirmek için ayaklarınızı sıcak tutmanız, hafif egzersizler yapmanız, karnınıza masaj yapmanız etkili sonuçlar almanızı sağlayabilir. Evde uyguladığınız yöntemlere rağmen geçmeyen adet sancılarınız varsa bu durum için doktora görünmeniz gerekmektedir.

REGL AĞRILARINI GEÇİRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

BALIK

BALIK
Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon balığı gibi soğuk su balıklarını haftada 1-2 porsiyon (150-300 gr) tüketmek adet ağrılarının önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Özellikle somon balığı, kaliteli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra, D ve B6 vitamini açısından da zengindir. D vitamini kalsiyumun emilmesini sağlar. Kalsiyum eksikliğinde adet sancıları artabileceği için bu eksikliğin giderilmesi önemlidir. B6 vitamini, ağrılı kramplarınızla birlikte yaşayabileceğiniz göğüs hassasiyetinin engellenmesine yardımcı olabilir.

KOYU YEŞİL RENKLİ SEBZELER

KOYU YEŞİL RENKLİ SEBZELER
Marul, maydanoz, roka, semizotu, ıspanak, brokoli gibi, vitamin, mineral ve antioksidan içeren koyu yeşil yapraklı sebzelerin beslenme düzenine eklenmesi adet döneminde gelişen ağrı ve krampların önlenmesine yardımcı olacaktır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Diyetle alınan kalsiyumun adet sancısına karşı koruyucu etkisi vardır. Kalsiyum, kas hücrelerinin sinirsel uyaranlara karşı cevap vermesi için gereklidir. Günlük kalsiyum tüketimi sinir-kas fonksiyonlarını kontrol ederek adet sancı olasılığını azaltabilir. Bunun aksine, kalsiyumdan fakir beslenme, kas kasılmalarına ve kramplara sebep olabilir. Süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyumdan zengin ürünlerin tüketilmesi bu nedenle önemlidir.

MUZ, ANANAS VE KİVİ

MUZ, ANANAS VE KİVİ
Muz, ananas ve kivi, B6 ve potasyum açısından zengin meyvelerdir. B6 vitamini ve potasyum, şişkinlik ve kramp semptomlarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir. Ananas, lezzetli olmasının yanı sıra şişkinliği alarak daha rahat hissetmenizi sağlayabilir. Güçlü bir antioksidan olan aktinidin açısından zengin olan kivi; proteini daha kolay sindirmenize yardımcıdır. Bu sayede bu dönemde sindirim sorunlarınızı ve bundan dolayı oluşabilecek sancıların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda yüksek posa içeriği, adet döneminde yaşanan kabızlık probleminin de üstesinden gelmenizi destekleyebilir.

BİTTER ÇİKOLATA

BİTTER ÇİKOLATA
Regl döneminde tatlı krizlerinin de önüne geçebilecek bitter çikolata magnezyum ve lif içerir. Magnezyum, krampları önleyerek adet ağrısı problemlerinin minimuma indirilmesini sağlayabilir. Aynı zamanda çikolatanın serotonin, yani mutluluk hormonunu tetiklediğine dair araştırmalar mevcuttur. Birkaç parça bitter çikolata daha mutlu hissetmenize yardımcı olabilir.
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