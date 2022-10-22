Dayanılmaz regl ağrılarından kurtulmanın yolu basit! Regl ağrısına iyi gelen yiyecekler

Regl ağrıları nedeniyle yaşam kalitenizin düştüğünü düşünüyorsanız bu süreçte yediğiniz yiyecekleri değiştirmenizin zamanı geldi! Uzmanlar doğru besinler regl ağrsını hafiflettiğini belirtiyor. Bunların yanı sıra regl ağrısını geçirmek için ayaklarınızı sıcak tutmanız, hafif egzersizler yapmanız, karnınıza masaj yapmanız etkili sonuçlar almanızı sağlayabilir. Evde uyguladığınız yöntemlere rağmen geçmeyen adet sancılarınız varsa bu durum için doktora görünmeniz gerekmektedir.

REGL AĞRILARINI GEÇİRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

BALIK Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon balığı gibi soğuk su balıklarını haftada 1-2 porsiyon (150-300 gr) tüketmek adet ağrılarının önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Özellikle somon balığı, kaliteli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra, D ve B6 vitamini açısından da zengindir. D vitamini kalsiyumun emilmesini sağlar. Kalsiyum eksikliğinde adet sancıları artabileceği için bu eksikliğin giderilmesi önemlidir. B6 vitamini, ağrılı kramplarınızla birlikte yaşayabileceğiniz göğüs hassasiyetinin engellenmesine yardımcı olabilir.

KOYU YEŞİL RENKLİ SEBZELER Marul, maydanoz, roka, semizotu, ıspanak, brokoli gibi, vitamin, mineral ve antioksidan içeren koyu yeşil yapraklı sebzelerin beslenme düzenine eklenmesi adet döneminde gelişen ağrı ve krampların önlenmesine yardımcı olacaktır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ Diyetle alınan kalsiyumun adet sancısına karşı koruyucu etkisi vardır. Kalsiyum, kas hücrelerinin sinirsel uyaranlara karşı cevap vermesi için gereklidir. Günlük kalsiyum tüketimi sinir-kas fonksiyonlarını kontrol ederek adet sancı olasılığını azaltabilir. Bunun aksine, kalsiyumdan fakir beslenme, kas kasılmalarına ve kramplara sebep olabilir. Süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyumdan zengin ürünlerin tüketilmesi bu nedenle önemlidir.

MUZ, ANANAS VE KİVİ Muz, ananas ve kivi, B6 ve potasyum açısından zengin meyvelerdir. B6 vitamini ve potasyum, şişkinlik ve kramp semptomlarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir. Ananas, lezzetli olmasının yanı sıra şişkinliği alarak daha rahat hissetmenizi sağlayabilir. Güçlü bir antioksidan olan aktinidin açısından zengin olan kivi; proteini daha kolay sindirmenize yardımcıdır. Bu sayede bu dönemde sindirim sorunlarınızı ve bundan dolayı oluşabilecek sancıların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda yüksek posa içeriği, adet döneminde yaşanan kabızlık probleminin de üstesinden gelmenizi destekleyebilir.