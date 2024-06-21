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Diyarbakır'da büyük yangın! Yerleşim yerlerine de sıçradı... 6 ölü, 9'u ağır 43 yaralı

21.06.2024 01:21
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan yangın, etkili olan rüzgar sebebiyle hızla yayıldı. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, 9'u ağır 43 kişi yaralandı. Diyarbakır ve Mardin valileri yaptığı açıklamalarda yangının hem Diyarbakır hem de Mardin'de kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangın, gece saatlerinde Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasındaki bölgede çıktı. Anızların yakılmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Kırsal Köksalan ve çevresindeki köylere sıçrayan yangın için bölgeye Diyarbakır ve Mardin’den çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve belediye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait 2 TOMA ve 4 tanker sevk edildi. Yangın ile ilgili Diyarbakır Valisi, "Yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda" açıklamasını yaptı.

İşte saat saat yaşananlar;

11.00

ACI HABER! HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTTI

İki ile kabusu yaşatan yangında can kaybı sayısı arttı. Anız yangını sonrası başlayan faciada ölü sayısı 6'ya yükseldi.

10.30

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."

03.59

KOCA: 10'U AĞIR 44 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır’da çıkan yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini 10’u ağır 44 kişinin ise yangından etkilendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

03.42

BAKAN YERLİKAYA SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili yaptığı son açıklamada, "Diyarbakır İli Çınar ilçesindeki yangın, yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef Diyarbakır’da 3 vatandaşımız, Mardin’de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Diyarbakır’da 11 vatandaşımız, Mardin’de ise 18 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

02.24

"DİYARBAKIR'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Diyarbakır Valisi: 'Anız yangını olarak başlayan yangın sonrası tüm ekiplerimizle seferber olduk ve söndürme çalışmalarına başladık. Şu an yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.'

Mardin Valisi de yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

02.09

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTTI

Son gelen bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı. Diyarbakır'da 3, Mardin'de 1 kişi hayatını kaybetti.

02.00

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Yangının çıkmasına müteakip Köksalan ve Yücebağ Mahalleleri arasında yangına müdahale etmeye çalışan bir 1 vatandaşımız vefat etmiştir, 10 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Söz konusu yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

01.40

"2 NOKTADA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Diyarbakır Valisi: "Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. 3 noktada devam eden yangında 2 kırsal mahallede yangın kontrol altına alındı"

01.00

CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

Yangında can kaybı 3'e yükseldi. Yaralı sayısının 12 olduğu açıklandı.

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00.00

VALİ ACI HABERİ AÇIKLADI: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının olduğu bölgeye gelen Vali Ali İhsan Su, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Anızdan kaynaklı bir yangın. Bu yıl çok yağış olunca otlar da fazla uzamış ve anız yangını ile birlikte yanarak geniş bir alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da ot yangının arasında kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın olan mahallelerde söndürme çalışmaları sürüyor. Jandarma komutanımız, kaymakamımız, ekiplerimiz, itfaiyemiz, orman teşkilatımızla alandayız. Söndürme çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express

Diyarbakır'da büyük yangın: İşte bölgeden fotoğraflar!

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