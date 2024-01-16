Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken AK Parti çıkışı: ‘Boş durmayacaklar’

CHP’de aday belirleme süreci devam ederken İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Partideki adayları belirlerken İmamoğlu kendisinin müdahalede bulunduğu iddialarını net bir dille yalanlayarak “bu onların sahasıdır, yani Parti Meclisi’nin sahasıdır, MYK'nın sahasıdır ve buradaki en yetkili ve tek yetkili kişi Sayın Genel Başkan’dır. Dolayısıyla kararların alınma mekanizması oradadır. Böyle bir hadsizlik mümkün mü?” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da AK Parti’nin de aday olarak Murat Kurum’u açıklamasının ardından başlayan seçim yarışı ile ilgili de konuşan İmamoğlu Sözcü gazetesinden İpek Özbey’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu bu süreçte hükümetin kendisine yönelik zorluklar çıkarabileceğini belirterek “Yapılanlar bize gösteriyor ki boş durmayacaklar. Umarım yapmazlar” ifadelerini kullandı.



