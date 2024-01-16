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  4. Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken AK Parti çıkışı: ‘Boş durmayacaklar’

Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken AK Parti çıkışı: ‘Boş durmayacaklar’

16.01.2024 07:47 | Son Güncelleme:
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Ekrem İmamoğlu’ndan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi. İmamoğlu CHP’deki aday belirleme sürecinde hakkında çıkan yalanlarken partide aday belirleme sürecine müdahil olmadığını belirtti. İmamoğlu yaptığı açıklamada ‘Bu MYK’nın sahasıdır. Buradaki en yetkili ve tek yetkili kişi Sayın Genel Başkan’dır. Böyle bir hadsizlik mümkün mü?” ifadelerini kullandı. İstanbul’daki seçim süreci ile ilgili de konuşan İmamoğlu İktidarı hedef alarak “Yapılanlar bize gösteriyor ki boş durmayacaklar” dedi.

CHP’de aday belirleme süreci devam ederken İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Partideki adayları belirlerken İmamoğlu kendisinin müdahalede bulunduğu iddialarını net bir dille yalanlayarak “bu onların sahasıdır, yani Parti Meclisi’nin sahasıdır, MYK'nın sahasıdır ve buradaki en yetkili ve tek yetkili kişi Sayın Genel Başkan’dır. Dolayısıyla kararların alınma mekanizması oradadır. Böyle bir hadsizlik mümkün mü?” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da AK Parti’nin de aday olarak Murat Kurum’u açıklamasının ardından başlayan seçim yarışı ile ilgili de konuşan İmamoğlu Sözcü gazetesinden İpek Özbey’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu bu süreçte hükümetin kendisine yönelik zorluklar çıkarabileceğini belirterek “Yapılanlar bize gösteriyor ki boş durmayacaklar. Umarım yapmazlar” ifadelerini kullandı.


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İşte İmamoğlu’nun dikkat çeken o açıklamaları:  

- İstanbul'da ilçe adaylarına siz mi karar veriyorsunuz? 

Böyle bir şey mümkün mü? Bakınız ben ortak akıl, ortak masa çalışma kültürünü çok yoğun yaşayan ve yaşatan bir insanım.   

- Aday adaylarıyla görüşüyor musunuz peki?

Arıyorlar tabii ki. Hepsini dinlemeye çalışıyorum. Ve genel merkezle paylaşıyorum. Daha üst düzey kritik bir husus tespit etmişsem bunu Sayın Genel Başkanımla da paylaşıyorum. Ama bu onların sahasıdır, yani Parti Meclisi’nin sahasıdır, MYK'nın sahasıdır ve buradaki en yetkili ve tek yetkili kişi Sayın Genel Başkan’dır. Dolayısıyla kararların alınma mekanizması oradadır. Böyle bir hadsizlik mümkün mü? Ben kendi konumumu biliyorum, partimin içinde yapmam gereken ve ilgilenmem gereken sahaları da biliyorum. Ama bildiğimi esirgemem, anlatırım, sunarım, bana gelmiş bilgi varsa aktarırım. Bu da benim sorumluluğumdur.

 - Kime karşı? 

Genel başkanıma karşı. Oradaki heyetlere karşı. Ama İstanbul'da ayrıca bir sorumluluğum vardır. İstanbul'un beş yıldır belediye başkanıyım. İstanbul'da en yetkili hazırlığı yapması gereken il başkanının işini kolaylaştırmam lazım, ona katkı sunmam lazım.   

- Peki bu nasıl yapılıyor?

Vallahi çok demokratik. Belki de tarihinde ilk kez bu kadar araştırma yapılıyor. Bazen bir insanla en az 7-8 kez konuşuluyor. İstanbul'da en sağlıklı aday tercihlerinin yapılması adına genel merkezin elini kolaylaştırıcı bir altyapı hazırlanıyor.

- Yani ‘Ekrem İmamoğlu'na yakınsa aday olabilir’ diye bir şey yok, öyle mi?

Yok tabii. 39 ilçenin 39'unda da hakkı, hukuku ve temsiliyeti, kabiliyeti, profil araştırmalarını yaptık ve insanlar neyi temsil etmeli, toplum neyi bekliyor, nasıl bir anlayışı bekliyor? Az önce hemşehrilikten bahsettik. Mesela hemşehrilik duygusu eskisi kadar yoğun değil artık. Şehirli olma bilinci İstanbul'da büyüyor.

'BOŞ DURMAYACAKLAR!' İDDİASI

'BOŞ DURMAYACAKLAR!' İDDİASI

- Geçen seçimde göğüslediğiniz güçlükleri, yasal problemleri yine karşınıza çıkarırlar mı?

Yaşamayacağımızı düşünmek hayalcilik olur. Elbette yaşamak mümkün. İnşallah yaşamayız. Keşke yaşamasak. Ama ne yazık ki bunun emarelerini yakın zamanda gördük. Hakkımızda yapılan soruşturmalar, teftişler, İstanbul'u bırakın 8-9 yıllık Beylikdüzü hikayelerine dönmeler, benim ailemin 30 küsur yıllık şantiye dosyalarına bakacak kadar teftiş yapan insanlar hadlerini aştılar. Ismarlama müfettişler gördük. Hakkımızda verilen mahkeme kararı, bir hakimin dirençli ve adaletli duruşuna dönük hemen bir atama yaparak onun bir karar almasını sağlamak... Bütün bunlar bize gösteriyor ki boş durmayacaklar. Umarım yapmazlar. Çünkü halk nasıl 6 Mayıs'tan sonra nasıl bir demokrasi tokadı attıysa daha büyüğünü 31 Mart seçimlerinde yaparlar.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Yerel seçim Murat Kurum
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