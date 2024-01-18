Erdoğan 9 ismin üstünü çizdi! Belediye başkanları aday gösterilmedi: Deprem bölgesine yeni adaylar: Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman...

AK Parti'nin 48 yerdeki daha belediye başkan adayları belli oldu. Ankara'da düzenlenen aday tanıtım töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkan adayı gösterilen isimleri tek tek anons ederek kürsüye çağırdı. Daha önce 26 ildeki adayını açıklayan AK Parti'de, 31 Mart'taki yerel seçimlerde 74 ilin belediye başkan adayı netleşmiş oldu.

9 BELEDİYE BAŞKANI YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın 9 kentteki belediye başkanını ise yeniden aday göstermemesi dikkat çekti.

DEPREM BÖLGESİ DETAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Karabük, Kilis kentleri için yeni isimler belirledi.

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentlerin başında gelen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'nın da listede yer alması dikkat çekti.