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  4. Erdoğan 9 ismin üstünü çizdi! Belediye başkanları aday gösterilmedi: Deprem bölgesine yeni adaylar: Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman...

Erdoğan 9 ismin üstünü çizdi! Belediye başkanları aday gösterilmedi: Deprem bölgesine yeni adaylar: Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman...

18.01.2024 15:46 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin yeni belediye başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan adaylar arasında 9 kentin belediye başkanının yeniden aday gösterilmemesi dikkat çekti. Alınan karar sonrası "Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 ismin üzerini çizdi" yorumları yapıldı. Peki hangi mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilmedi? İşte isim listesi..

AK Parti'nin 48 yerdeki daha belediye başkan adayları belli oldu. Ankara'da düzenlenen aday tanıtım töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkan adayı gösterilen isimleri tek tek anons ederek kürsüye çağırdı. Daha önce 26 ildeki adayını açıklayan AK Parti'de, 31 Mart'taki yerel seçimlerde 74 ilin belediye başkan adayı netleşmiş oldu.

9 BELEDİYE BAŞKANI YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın 9 kentteki belediye başkanını ise yeniden aday göstermemesi dikkat çekti.

DEPREM BÖLGESİ DETAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Karabük, Kilis kentleri için yeni isimler belirledi.

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentlerin başında gelen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'nın da listede yer alması dikkat çekti.

Gözler Erdoğan'a çevrilmişti! Açıklanmadan önce belli oldu: İşte AK Parti'nin 72 ildeki adayları... Gözler Erdoğan'a çevrilmişti! Açıklanmadan önce belli oldu: İşte AK Parti'nin 72 ildeki adayları...
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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İşte Erdoğan'ın yeniden aday göstermediği belediye başkanları;

KİLİS

KİLİS

Servet Ramazan

KARABÜK

KARABÜK

Rafet Vergili

AĞRI

AĞRI

Savcı Sayan

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR

Mehmet Zeybek

ADIYAMAN

ADIYAMAN

Süleyman Kılıç

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Recep Tayyip Erdoğan aday ak parti
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