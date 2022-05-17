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Evde göğüslerinizi büyütebilirsiniz! Ameliyata gerek yok...

17.05.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar daha büyük göğüslere sahip olmak istiyorlar. Ancak herkesin göğüsleri istediği boyutlarda olmayabiliyor. Daha büyük göğüslere sahip olmak için çeşitli ameliyatlar yapılıyor. Ancak bu ameliyatlardan korkuyorsanız evde uygulayacağınız yöntemlerle de göğüslerinizi büyütebilirsiniz.

Gelişen dünya ile birlikte estetik ameliyatlar hayatımızda oldukça yer edinmeye başladı. Özellikle son zamanlarda meme estetiği olanların sayısı artmaya başladı. Kadınlar göğüslerinin daha büyük veya küçük olması için çeşitli ameliyatlar oluyorlar. Ancak ameliyattan korkan kadınlar bu konuya çekimser yaklaşıyorlar. Göğüslerinizi evde ameliyatsız bir şekilde büyütebileceğinizi biliyor muydunuz? Evde uygulayacağınız yöntemler oldukça etkili sonuçlar sağlıyor.

GÖĞÜSLERİNİZİ EVDE BÜYÜTMEK İÇİN ETKİLİ YÖNTEMLER

ÖSTROJENİ YÜKSEK GIDALAR ALIN

ÖSTROJENİ YÜKSEK GIDALAR ALIN
Östrojen içeren daha fazla gıda alın. Östrojen, başka şeylerin yanı sıra göğüslerinin büyümesinden sorumlu olan kadınlık hormonudur. Buluğ çağında ve hatta 18-19 yaşına kadar vücudun doğal olarak östrojen üretse de, göğüslerini birazcık daha büyütmek için östrojen içeren gıdalara odaklanmaktan zarar gelmez. Mercimek, nohut, peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri, çemen tohumu, adaçayı, karanfil, kekik, elma, kiraz, erik, pancar, havuç, salatalık, buğday östrojen bakımından yüksek gıdalardır.

FİTOÖSTROJEN İÇEREN GIDALAR TÜKETİN

FİTOÖSTROJEN İÇEREN GIDALAR TÜKETİN
Östrojen seviyen düşükse fitoöstrojen devreye girer ve göğüslerinizi büyütmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki fitoöstrojen tabletleri kullanmak menopoz öncesi dönemdeki kadınlarda göğüs dokusunun büyüklüğünü artırıyor ve birçok leziz yiyecekte zaten fitoöstrojen bulunuyor. O yüzden bunları beslenmene katmanın hiçbir zararı yok. Şam fıstığı, ceviz, kaju, şeftali, çilek, keten tohumu, yeşil fasulye fitoöstrojen bakımından zengin gıdalardır.

TESTOSTERON İÇEREN GIDALARDAN UZAK DURUN

TESTOSTERON İÇEREN GIDALARDAN UZAK DURUN
Testosteron bakımından zengin yiyeceklerden uzak durun. Testosteron, östrojenin erkeklerdeki eşdeğeridir ve göğüs büyümesini azaltır. Cips, kraker, beyaz pirinç ve fırınlanmış gıdalar gibi karbonhidrat bakımından zengin gıdaları tüketmekten kaçınarak vücudundaki testosteron üretimini en aza indirin.

HER GÜN PAPAYA SUYUYLA SÜTÜ KARIŞTIRARAK İÇİN

HER GÜN PAPAYA SUYUYLA SÜTÜ KARIŞTIRARAK İÇİN
Kapsamlı ya da iyi olmasa da bazı araştırmalar göğüs gelişimini iyileştirmenin en iyi yolunun papaya suyuyla süt karışımı içmek olduğunu gösteriyor. Bu iki içerikte bulunan besinler ve vitaminler, düzgün alındığı sürece göğüslerinin dolgunlaşmasına yardımcı oluyor.

MASAJ YAPIN

MASAJ YAPIN
Göğüslerinize masaj yapın. Bilimsel bakımdan doğrulanmamış olsa da göğüslerinize her gün masaj yapmanın göğüslerdeki kan dolaşımını artırdığı ve beslenmeyle aldığın doğal hormonların göğüs dokusuna daha etkili biçimde ulaşmasını sağladığı söylenmektedir. Bu da göğüslerinin büyümesini sağlar.
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