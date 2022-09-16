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  4. Fark etmiyorsunuz ama içten içe zehirliyor! Direkt diyabete yol açıyor

Fark etmiyorsunuz ama içten içe zehirliyor! Direkt diyabete yol açıyor

16.09.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumda en sık görülen hastalıklardan olan diyabet başka hastalıkları tetikleyerek ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Diyabet hastalarının hayatları boyunca beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yediğimiz bazı yiyecekler diyabete yol açıyor.

Diyabet (şeker hastalığı) çok yaygın bir şekilde görülmektedir. Hastalığın nedeni insülin hormonu üretiminin herhangi bir nedenle yetersiz olması veya hiç olmaması, ya da vücut dokularının insüline karşı duyarsız hale gelmesidir. Birçok farklı çeşidi bulunan diyabet hastalığının en yaygın görülen ve genellikle 35-40 yaş üzeri bireylerde ortaya çıkan türü Tip 2 diyabettir. Yapılan araştırmalarda göre 30 yaşından sonra yapılan karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin diyabete yol açtığı bulundu. Patates, ekmek, pirinç gibi yüksek nişasta içeren gıdaların tüketiminin sağlık için kısıtlanması gerekiyor.

DİYABET HAKKINDA BİLİNÇLENİN

KARBONHİDRATLI BESLENME YÜZDE 10'A DÜŞÜRÜLMELİ

KARBONHİDRATLI BESLENME YÜZDE 10'A DÜŞÜRÜLMELİ
Leicester De Montfort Üniversitesi'nde diyabet uzmanı olan Profesör Joan Taylor, mevcut NHS beslenme rehberliğini suçladı. Patates, ekmek ve pirinç gibi karbonhidratların yediklerimizin üçte birinden fazlasını oluşturması gerektiğini belirtiyor. Ancak İngiliz Bilim Festivali'nde konuşan Profesör Taylor, bunun sadece yüzde 10'a düşürülmesini istedi.

NİŞASTALI YİYECEKLER AZALTILMALI

NİŞASTALI YİYECEKLER AZALTILMALI
Daha az nişastalı yiyecekler yemek, insanların kilo vermesine neden olabilir - tip 2 diyabet riskini büyük ölçüde azaltır. Ayrıca kan şekeri seviyelerinin 'normale inmesine' yardımcı olacaktır.

NİŞASTA ALINAN KALORİYİ YÜKSELTİYOR

NİŞASTA ALINAN KALORİYİ YÜKSELTİYOR
Nişastalı karbonhidratlar kalori açısından yoğun olma eğilimindedir, bu yüzden son birkaç on yılda karalanmışlardır. Profesör Taylor şunları söyledi: "NHS tavsiyesinin yaklaşık yüzde 35 olduğunu akılda tutarak, yüzde 10'a indirebilirseniz, o zaman sadece kilo vermekle kalmazsınız, bu metabolik sendrom ve tip 2 için iyi bir şeydir, aynı zamanda kan şekeriniz normale iniyor.'

DİYABET KÖRLÜĞE YOL AÇABİLİR

DİYABET KÖRLÜĞE YOL AÇABİLİR
Tip 2 diyabet, vücut yeterince insülin yapmadığında veya yaptığı insülin düzgün çalışmadığında ortaya çıkar ve bu da yüksek kan şekeri seviyelerine yol açar. Kontrolsüz diyabet körlüğe yol açabilir, uzuvlarının kesilmesine, komaya girmeye neden olabilir.

SAĞLIKLI BESLENME TİP2 DİYABETİ ÖNLEYEBİLİR

SAĞLIKLI BESLENME TİP2 DİYABETİ ÖNLEYEBİLİR
Durum kabaca 4,5 milyon İngiliz ve 30 milyondan fazla Amerikalıyı etkiliyor. Ancak yüz binlerce kişinin bilmeden bu durumla dolaşmasından korkuluyor.Genetik olan tip 1 diyabetin aksine, tip 2 diyabet esas olarak obeziteden kaynaklanır. Aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzı ile tersine çevrilebilir.
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