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Filmlerde ve dizilerde göründükten sonra trend haline gelen şeyler

01.11.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filmler, diziler birkaç saatliğine de olsa gerçek hayattan kopmamızı ve sorunlarımızı unutmamızı sağlayabiliyor. Filmlerde görülen bazı elbiseler, eşyalar, bakım önerileri, yiyecekler hayatımızda yer edinebiliyor. İşte filmlerde görüldükten sonra popüler olan şeyler...

Ekranda gördüğümüz birçok ürünü kullanmaya heves edebiliyoruz. Oyuncuların yaptıklarını, giydiklerini hayatımıza katıyor olabiliriz. Bu durum hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde yayınlanan dizi ve filmlerden ilham almamızı sağlayabiliyor. Birçok marka dizi ve filmlerde ikonik olan eşyaları pazarlama yöntemi olarak kullanıyor. En popüler olan eşyaları merak ediyorsanız bu içeriğe göz atabilirsiniz.

DİZİ VE FİLMLERDE TREND OLAN ŞEYLER

Muhteşem Yüzyıl - Hürrem yüzüğü

Muhteşem Yüzyıl - Hürrem yüzüğü
Muhteşem Yüzyıl'da görülen büyük yüzük diziyi izleyen kadınların beğenisi toplamıştır. Bu yüzük o dönem hem kuyumcularda hem de bijuterilerde en satan aksesuarlar arasında olmuştur.

Black Widow- Kırmızı saç

Black Widow- Kırmızı saç
Black Widow oldukça karışık eleştiriler alsa da , piyasaya sürülmesi kızıl saça büyük ilgi gösterdi . Güzellik ürünleri satan bir çevrimiçi mağaza, bu renkte saç boyası satışlarının arttığını bildirdi. İşin ilginç yanı, Johansson'ın bu seride her zaman yaptığı gibi görünmesiydi. Belki de bu heyecanın nedeni, insanların birkaç yıldır filmin vizyona girmesini beklemesiydi.

Aşkı Memnu- Tüllü kazak

Aşkı Memnu- Tüllü kazak
Aşkı Memnu Türk televizyon tarihinin en ses getiren yapımları arasında bulunuyor. Aşkı Memnu'da Bihter'in giydiği kazak aylar boyunca oldukça popüler olmuştu.

Fatmagül'ün Suçu Ne? - Mavi boncuklu kolye

Fatmagül'ün Suçu Ne? - Mavi boncuklu kolye
Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde görülen mavi boncuklu kolye dönemin en büyük trendleri arasında yer almıştır.

Sex and The City- İsim yazılı kolye

Sex and The City- İsim yazılı kolye
Bu kolyeler 80'lerde genç kızlar arasında oldukça popülerdi . Ancak Sex and the City'nin ana karakteri ekranda bir tanesiyle göründüğünde, bir trend haline geldiler. Bu tür kolyeler, farklı yaşlardaki kadınlar arasında hala popülerdir.
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