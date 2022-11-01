Filmlerde ve dizilerde göründükten sonra trend haline gelen şeyler

Ekranda gördüğümüz birçok ürünü kullanmaya heves edebiliyoruz. Oyuncuların yaptıklarını, giydiklerini hayatımıza katıyor olabiliriz. Bu durum hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde yayınlanan dizi ve filmlerden ilham almamızı sağlayabiliyor. Birçok marka dizi ve filmlerde ikonik olan eşyaları pazarlama yöntemi olarak kullanıyor. En popüler olan eşyaları merak ediyorsanız bu içeriğe göz atabilirsiniz.

DİZİ VE FİLMLERDE TREND OLAN ŞEYLER

Muhteşem Yüzyıl - Hürrem yüzüğü Muhteşem Yüzyıl'da görülen büyük yüzük diziyi izleyen kadınların beğenisi toplamıştır. Bu yüzük o dönem hem kuyumcularda hem de bijuterilerde en satan aksesuarlar arasında olmuştur.

Black Widow- Kırmızı saç Black Widow oldukça karışık eleştiriler alsa da , piyasaya sürülmesi kızıl saça büyük ilgi gösterdi . Güzellik ürünleri satan bir çevrimiçi mağaza, bu renkte saç boyası satışlarının arttığını bildirdi. İşin ilginç yanı, Johansson'ın bu seride her zaman yaptığı gibi görünmesiydi. Belki de bu heyecanın nedeni, insanların birkaç yıldır filmin vizyona girmesini beklemesiydi.

Aşkı Memnu- Tüllü kazak Aşkı Memnu Türk televizyon tarihinin en ses getiren yapımları arasında bulunuyor. Aşkı Memnu'da Bihter'in giydiği kazak aylar boyunca oldukça popüler olmuştu.

Fatmagül'ün Suçu Ne? - Mavi boncuklu kolye Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde görülen mavi boncuklu kolye dönemin en büyük trendleri arasında yer almıştır.