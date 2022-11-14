Her bir lokması tehlike saçıyor! Yediğiniz an DNA'yı mahvediyor

Severek yediğimiz yiyecekler sağlığımız için oldukça kötü sonuçlara neden olabiliyor. Neredeyse her mutfakta bulunan bazı yiyecekler DNA'ya hasar veriyor. Bu besinler diyabet, kanser, kalp hastalıkları gibi tehlikeli durumların oluşmasına zemin oluşturuyor. Uzmanlar genetiği değiştirilmiş besinler hakkında uyarılarda bulunuyor.

HASTALIKLARA YOL AÇAN YİYECEKLER

İŞLENMİŞ ETLER Kanserojen bileşenlerin birçoğunu içinde bulunduran işlenmiş etler DNA’ya büyük ölçüde zarar veriyor. Özellikle füme et ve balıklar, pastırma, salam, sosis gibi işlenerek fermente edilmiş besinlerin tüketimin sınırlandırılması konusunda uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.

HAZIR ÇORBA İçeriğinde bulundurduğu monosodyum glutamatile hazır çorbalar kansere ve tip2 diyabete adeta zemin hazırlıyorlar. Sık tüketmek ömrü kısaltıyor ve vücutta iltihaplanmaya neden oluyor.

SOSLAR İçeriğinde yer alan rafine karbonhidratlarla kan şekerini yükselten sos grubu besinler, kanser hücrelerinin oluşumuna ve diyabet riskinin artmasına neden oluyor.

YAPAY TATLANDIRICILAR Düşük kalorili ya da light adı altında satılan ürünlerin inflamasyon riskini arttırdığını bilmek gerekiyor. Yapay tatlandırıcıların bir kısmının şekerden 300 kat daha tatlı ve zararlı olduğunu bazı bilimsel araştırmalar belirtiyor.