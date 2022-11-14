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  4. Her bir lokması tehlike saçıyor! Yediğiniz an DNA'yı mahvediyor

Her bir lokması tehlike saçıyor! Yediğiniz an DNA'yı mahvediyor

14.11.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatımızda yediğimiz birçok yiyecek sağlığımız için riskli durumlar yaratabiliyor. Bilindiği üzere zararlı yiyecekler kanser, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, diyabet, kolesterol gibi tehlikeli hastalıkların oluşmasında büyük rol oynuyor.

Severek yediğimiz yiyecekler sağlığımız için oldukça kötü sonuçlara neden olabiliyor. Neredeyse her mutfakta bulunan bazı yiyecekler DNA'ya hasar veriyor. Bu besinler diyabet, kanser, kalp hastalıkları gibi tehlikeli durumların oluşmasına zemin oluşturuyor. Uzmanlar genetiği değiştirilmiş besinler hakkında uyarılarda bulunuyor.

HASTALIKLARA YOL AÇAN YİYECEKLER

İŞLENMİŞ ETLER

İŞLENMİŞ ETLER
Kanserojen bileşenlerin birçoğunu içinde bulunduran işlenmiş etler DNA’ya büyük ölçüde zarar veriyor. Özellikle füme et ve balıklar, pastırma, salam, sosis gibi işlenerek fermente edilmiş besinlerin tüketimin sınırlandırılması konusunda uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.

HAZIR ÇORBA

HAZIR ÇORBA
İçeriğinde bulundurduğu monosodyum glutamatile hazır çorbalar kansere ve tip2 diyabete adeta zemin hazırlıyorlar. Sık tüketmek ömrü kısaltıyor ve vücutta iltihaplanmaya neden oluyor.

SOSLAR

SOSLAR
İçeriğinde yer alan rafine karbonhidratlarla kan şekerini yükselten sos grubu besinler, kanser hücrelerinin oluşumuna ve diyabet riskinin artmasına neden oluyor.

YAPAY TATLANDIRICILAR

YAPAY TATLANDIRICILAR
Düşük kalorili ya da light adı altında satılan ürünlerin inflamasyon riskini arttırdığını bilmek gerekiyor. Yapay tatlandırıcıların bir kısmının şekerden 300 kat daha tatlı ve zararlı olduğunu bazı bilimsel araştırmalar belirtiyor.

KIZARTMALAR

KIZARTMALAR
Sağlıklı ya da sağlıksız her türlü besinin yağda kızarması o besini kanserojen hale getirmeye yardımcı oluyor. Uzmanlar, besileri haşlayarak ya da fırınlayarak tüketmenin çok daha sağlıklı olduğunu özellikle fast food ürünlerde uzak durmak gerektiğini belirtiyor.
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