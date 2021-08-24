Her kadının anlayabileceğin birbirinden eğlenceli çizimlere imza atan bir sanatçı: Anna Syrovatkina

Erkekler kadınlara kıyaslandığında daha düz ve basit düşünen varlıklardır. Çoğu erkek bu nedenle kadınları anlayamamaktan şikayet eder. Kadınlar ise erkekler olaylara bu kadar basit yaklaşmasından dert yanar. Günün sonunda ise aşk, sevgi ya da mantık onları bir şekilde bir araya getirir. Peki farklılıkları ortadan kalkar mı? Kadınlar erkeklerin izlediği futbol maçının özetini ve daha sonrasında maç yorumu yapan spor programlarını izlemesini anılmaz. Erkekler ise bir davette pişti olmanın ne kadar can sıkıcı bir durum olduğunu bilemez. Ünlü sanatçı Anna Syrovatkina illüstrasyonlarıyla kadınların dünyasından bir pencere aralıyor.

KADINLARIN DÜNYASINA BİR BAKIŞ

En sevdiğiniz ruju sürdünüz. Kendinizi hiç olmadığınız kadar güzel hissettiğiniz bir gündesiniz. Ancak çıkan bir rüzgâr tüm gününüzü alt üst edebilir. Rüzgârla beraber saçınızın ruja yapıştığı anları hayatınız boyunca kaç kez yaşadınız? Eminiz ki sayısını hatırlamıyorsunuzdur.

Gece saçınızı mükemmele yakın şekillendirdiniz. Ancak sabah kalktığınızda bu şekilin eski gibi olmadığını görürsünüz. Gece ne kadar düzgün yatarsanız yatın aslında o beklediğiniz saç şekli sizi mutlaka hayal kırıklığına uğratır.

Kadınların doğuştan makyaj konusunda yetenekli olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Özellikle özel günlerde kadınlar makyaj artistlerini kıskandıracak şekilde makyaj yapmak ister. Ancak çoğu zaman hayallerindeki makyaja ulaşmak yerine daha yoğun bir görünüme kavuşurlar.

Kadınlar çoğu zaman vücut hatlarını belirginleştiren dar kıyafetler gitmeyi tercih eder. Ancak onları çıkartmak kimi zaman bir işkenceye dönüşebilir. Kıyafetlere sıkıştığınız ve nefes almakta zorlandığınız zamanlar yaşadınız mı?