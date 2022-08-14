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  4. Her şey bir çeyrek altın yüzünden başladı! Kavga bitmiyor: 3. kez birbirlerine girdiler

Her şey bir çeyrek altın yüzünden başladı! Kavga bitmiyor: 3. kez birbirlerine girdiler

14.08.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de 2 ay önce 1 kişinin hayatını kaybettiği ’takı’ kavgasının tarafları yine kavgaya tutuştu. ’Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?’ meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflar bayramda da birbirine girmişti. Aileler arasında çıkan 3. kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırırken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kocaeli'deki iki ailenin 'takı' kavgası bitmek bilmiyor. Çıkan ilk kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından aileler üçüncü kez birbirine girdi. Akraba olan iki aile arasındaki dehşete düşüren olayların ilki 19 Haziran'da meydana gelmişti. Aileler arasında ’Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?’ meselesi yüzünden kavga çıkmıştı ve kavgada 42 yaşındaki Gülten Şencan silahla vurularak yaşamını yitirmişti. Bir sonraki olay ise geçtiğimiz ay ailelerin bayram ziyareti nedeniyle bir araya gelmesi sonrası yaşanmış ve kavga çıkmıştı. Son olarak aileler yeniden kavga etti. İşte detaylar...

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BİRBİRLERİNE SOPALARLA SALDIRDILAR

Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son 2 gündür iki aile arasında kavgalar sürüyor. Bir araya gelen aileler, birbirlerine sopalarla saldırdı.

Gitgide büyüyen kavganın üzerine etraftaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anları, vatandaş kameralarına saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

"Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?" meselesi cinayetle sonlanmıştı! Aynı aileler bu kez bayramda... 1 polis yaralı, gözaltılar var

İŞTE DEHŞETE DÜŞÜREN KAVGA ANLARI

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın Kocaeli kavga takı
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