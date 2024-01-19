Herkes hasta, acile başvurular yüzde 20 arttı! 3 virüsten de korunmanın tek bir yolu var... Kar yağmadığı için mi hastalıklar arttı?

Şu anda en sık grip yani influenza’nın, sonra RSV ve en sonda Kovid’in görüldüğünü söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Gökçe Demir, “RSV virüsü, 2 yaş altındaki çocuklarda ağır seyrediyor. Erişkinlerde daha hafif görülüyor. Çünkü çoğu insan 6 yaşına kadar RSV’yi geçirmiş oluyor. Özellikle 0-2 yaş grubundaki çocuklarda zatürre, ateş ve solunum sıkıntısı yapabiliyor. Erişkinlerde en sık gördüğümüz ise influenza ve Kovid. Eğer bağışıklık sistemi zayıf değilse Kovid’in artık hastalık yapma potansiyeli çok düşük. Yeni varyantlar için de bu böyle. Eğer kişinin altta yatan kronik bir hastalığı yoksa genelde belki hafif ateş, bir iki gün süren bir halsizlik ve kuru öksürükle geçirebiliyor. Ancak influenza hele aşı yapılmadıysa 39-40 dereceye varan yüksek ateş, çok şiddetli kas ve eklem ağrısı yapıyor. Bize başvuran hastalar yaşadıkları durumu, ‘Kolumu kıpırdatamıyorum, yataktan kalkamıyorum’ şeklinde tarif ediyor. Virüs, ciddi bir baş ağrısının yanı sıra bazen kuru öksürük yakınmalarına da neden olabiliyor” dedi.