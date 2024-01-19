Herkes hasta, acile başvurular yüzde 20 arttı! 3 virüsten de korunmanın tek bir yolu var... Kar yağmadığı için mi hastalıklar arttı?

Hastaneler dolup taşıyor, herkes hasta! Son günlerde toplumda yaygın olarak görülen hastalıklar herkesin gündeminde. Kimileri evde istirahatle bu süreci geçirirken kimileri de hastaneye ve hatta acillere başvurmak durumunda kalıyor. Bu durumun ana sebebi ise 3 farklı virüsün etkili olduğu yeni bir salgın. Bakan Koca'nın da açıkladığı gibi toplumda şu an influenza, RSV ve Covid ile karşılaşılıyor. Uzmanlar süreci tüm detaylarıyla anlattı.
Şu anda en sık grip yani influenza’nın, sonra RSV ve en sonda Kovid’in görüldüğünü söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Gökçe Demir, “RSV virüsü, 2 yaş altındaki çocuklarda ağır seyrediyor. Erişkinlerde daha hafif görülüyor. Çünkü çoğu insan 6 yaşına kadar RSV’yi geçirmiş oluyor. Özellikle 0-2 yaş grubundaki çocuklarda zatürre, ateş ve solunum sıkıntısı yapabiliyor. Erişkinlerde en sık gördüğümüz ise influenza ve Kovid. Eğer bağışıklık sistemi zayıf değilse Kovid’in artık hastalık yapma potansiyeli çok düşük. Yeni varyantlar için de bu böyle. Eğer kişinin altta yatan kronik bir hastalığı yoksa genelde belki hafif ateş, bir iki gün süren bir halsizlik ve kuru öksürükle geçirebiliyor. Ancak influenza hele aşı yapılmadıysa 39-40 dereceye varan yüksek ateş, çok şiddetli kas ve eklem ağrısı yapıyor. Bize başvuran hastalar yaşadıkları durumu, ‘Kolumu kıpırdatamıyorum, yataktan kalkamıyorum’ şeklinde tarif ediyor. Virüs, ciddi bir baş ağrısının yanı sıra bazen kuru öksürük yakınmalarına da neden olabiliyor” dedi.
Uzm. Dr. Gökçe Demir, "Influenzanın net bir şekilde tedavisi olduğu için gribal semptomları olan hastaların enfeksiyon hastalıkları uzmanı ya da aile hekimine başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü bu virüsün yıllardır güvenle kullandığımız antiviral ilacı var. Ve söz konusu bu ilaca erken başladığımızda iyileşme sürecini hızlandırıyoruz. Korunmanın en temel yolu grip için aşı, özellikle influenza için konuşuyorum. 50 yaşın üzerindekilerin, altta yatan kronik akciğer hastalığı olanların (astım, KOAH gibi), diyabet ve hipertansiyon hastalarının grip aşısı yaptırmalarını öneriyoruz. Grip aşısının sadece eylül, ekim aylarında yapılması gerektiğini düşünenler var. Ancak eğer bu kış süresince hiç ateşli hastalık geçirmediyseniz şubat ayına kadar yaptırmanız mümkün." ifadelerini kullandı.
İnsanların influenza ve RSV’ye karşı bağışıklığının düştüğünü belirten Uzm. Dr. Gökçe Demir, "Çünkü dünya bir pandemiden geçti. 3 yıla yakın bir süre herkes cerrahi maske kullandı. Son bir yıldır açılma var. Hareketli bir nüfus var ama insanlar en azından hastaneye geldiklerinde geçen yıla kadar maske takıyorlardı. Ancak şimdi ateşle başvuranlar bile maske takmıyor. 3 yıl maske taktığımız için bir şekilde bizim bağışıklık hücrelerimiz bu virüsleri unuttu. Antikor seviyeleri düştü. Şimdi bu virüslere biraz daha kolay yakalanmamızın bir diğer nedeni de bu açıkçası” bilgisini paylaştı.
Uzm. Dr. Gökçe Demir, "Söz konusu bu üç virüsten çocukları korumak oldukça zor. Çünkü çok daha fazla temas halindeler. Silgilerini, kalemlerini ortak kullanıyorlar ve oynarken kucaklaşıyorlar. Bu nedenle birbirlerine bulaştırmaları daha kolay oluyor. Şu anda en çok üç virüsün üzerinde duruyoruz ama biliyoruz ki hem pediatrik hem erişkin grupta rinoentore virüs nezle yapan bir etken ve adeno virüse çok rastlıyoruz. Adenovirüs zatürre de yapabiliyor. Bir çocuk birini geçiriyor tam iyileşiyor, başka bir arkadaşından bir diğer virüsü kapıyor. Eve getiriyor ve bu durum erişkinler arasında ikinci bir yayılıma neden oluyor." dedi.
Influenzanın zatürresinin ölümcül olduğunu açıklayan Uzm. Dr. Gökçe Demir, “Gerçekten çok ağır seyreder, solunum yetmezliğine kadar gider. Kandaki oksijeni yani satürasyonu düşen hastanın entübasyon ihtiyacı olur ve yoğun bakımlık olduğu tablolara kadar ilerleyebilen ağır bir zatürreye sebebiyet verir. Kovid, bunu sadece bağışıklık sistemi zayıf özellikle hematoloji hastalarında yapıyor. Ancak grip sağlıklı bireylerde de buna neden olabilir” uyarısında bulundu. Yağmur ya da kar yağmadığı için hastalıkların arttığı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Uzm. Dr. Gökçe Demir, “Virüslerdeki artışı kar yağmamasıyla ilişkilendirmek mümkün değil” dedi.