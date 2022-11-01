Hiç bilmediğiniz hayatınızı anında kolaylaştıracak 8 ufak ipucu

Hayatımızda çok çeşitli problemler yaşayabiliyoruz. Bu problemler sağlık, temizlik, yemek, bakım, teknoloji gibi birçok alanda karşımıza çıkabiliyor. Ufak diyerek önemsiz gördüğümüz bazı sorunlar yaşam kalitemizin düşmesine neden olabiliyor. Toplumda genellikle bilinmeyen çok basit hayat kurtaran hileler bulunuyor.

HAYAT KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER

Ağız kokunuzu bileğinizi yalayarak kontrol edin Çoğumuz nefesimizin iyi kokup kokmadığını kontrol etmek için avuçlarımıza nefes verirdik ama bu yöntem dilinizle bileğinizi yalayıp koklamak kadar etkili değildir.

Telefonunuzu şarj ederken kılıfından çıkartın Telefonlarımız şarj olurken ısınabilir ve kılıflar ısıyı sarabilir. Aşırı ısınma pil hasarına neden olabilir.

Dar gelen ayakkabılarınız için saç kurutma makinesi kullanın Kalın çoraplar giymeniz, ayakkabılarınızı giymeniz ve üzerlerine sıcak hava üflemeniz gerekecek . Daha sonra ayakkabıların üzerindeyken soğumaya bırakın. Bu onları kısa sürede daha esnek hale getirecektir.

İçeceğinizi kağıt havluya sarın İçeceğiniz oda sıcaklığındaysa ve soğuk olmasını istiyorsanız, bu onu daha hızlı soğutmanın harika ve kolay bir yoludur.