Hiç duymadınız! Karbonatın hayat kolaylaştıran yararları şaşırtıyor

Karbonatın faydaları duyan herkesi şaşırtıyor. Mutfakta kullanıldığı gibi özellikle son zamanlarda doğal temizlik ürünlerini tercih eden kişilerin de vazgeçilmezi olan karbonat inatçı lekeleri çok pahalı ürünlerden daha etkili şekilde çıkarıyor. Karbonatın farklı farklı çok etkili faydaları bulunuyor. İşte günlük hayatınızı pratik hale getirecek karbonat kullanımları...

KARBONAT KULLANIM ALANLARI

SİNEK VE BÖCEK ISIRIKLARI Sivrisinek ve diğer böceklerin ısırıkları canınızı yakıyordur mutlaka. Artık yakmayacak. Karbonatı su ile karıştırın ve ısırılan bölgeye sürün. 10 dakika bekletin ve daha sonra soğuk su ile bölgeyi temizleyin. Isırığın acısı anında geçecek!

YORULMUŞ AYAKLAR Alışverişe gittiniz ya da uzun süre yürüdünüz diyelim. 3-4 çay kaşığı karbonatı 2.5 litre su ile karıştırın ve ayağınızı suda bekletin. İnanın masaj koltukları kadar etkili olacak.

AYAKKABI KOKUSU Karbonat sadece ayak masajı konusunda işe yaramıyor. Ayrıca ayakkabınızdaki kötü kokuları yok ediyor. Göz kararı karbonatı ayakkabınızın içine döküp bekletin. Ertesi gün kokunun yok olduğunu göreceksiniz.

SEBZELERİ YUMUŞATMA Fasulye, mercimek ve bamya gibi diğer sebzelerden yemek yaparken yemeğin içine birkaç çay kaşığı karbonat ilave edin. Yumuşadıklarını göreceksiniz.