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  4. Hiç duymadınız! Karbonatın hayat kolaylaştıran yararları şaşırtıyor

Hiç duymadınız! Karbonatın hayat kolaylaştıran yararları şaşırtıyor

07.11.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karbonatın yemeklerde kullanımı en çok bilinen faydaları arasında bulunuyor. Kekleri, poğaçaları kabartmak isteyenler karbonattan yararlanıyorlar. Ancak karbonatın faydaları sadece mutfakla sınırlı kalmıyor. Hayatımızın birçok alanında hayat kolaylaştırıyor. Hiç bilmediğimiz karbonat kullanım alanları bulunuyor.

Karbonatın faydaları duyan herkesi şaşırtıyor. Mutfakta kullanıldığı gibi özellikle son zamanlarda doğal temizlik ürünlerini tercih eden kişilerin de vazgeçilmezi olan karbonat inatçı lekeleri çok pahalı ürünlerden daha etkili şekilde çıkarıyor. Karbonatın farklı farklı çok etkili faydaları bulunuyor. İşte günlük hayatınızı pratik hale getirecek karbonat kullanımları...

KARBONAT KULLANIM ALANLARI

SİNEK VE BÖCEK ISIRIKLARI

SİNEK VE BÖCEK ISIRIKLARI
Sivrisinek ve diğer böceklerin ısırıkları canınızı yakıyordur mutlaka. Artık yakmayacak. Karbonatı su ile karıştırın ve ısırılan bölgeye sürün. 10 dakika bekletin ve daha sonra soğuk su ile bölgeyi temizleyin. Isırığın acısı anında geçecek!

YORULMUŞ AYAKLAR

YORULMUŞ AYAKLAR
Alışverişe gittiniz ya da uzun süre yürüdünüz diyelim. 3-4 çay kaşığı karbonatı 2.5 litre su ile karıştırın ve ayağınızı suda bekletin. İnanın masaj koltukları kadar etkili olacak.

AYAKKABI KOKUSU

AYAKKABI KOKUSU
Karbonat sadece ayak masajı konusunda işe yaramıyor. Ayrıca ayakkabınızdaki kötü kokuları yok ediyor. Göz kararı karbonatı ayakkabınızın içine döküp bekletin. Ertesi gün kokunun yok olduğunu göreceksiniz.

SEBZELERİ YUMUŞATMA

SEBZELERİ YUMUŞATMA
Fasulye, mercimek ve bamya gibi diğer sebzelerden yemek yaparken yemeğin içine birkaç çay kaşığı karbonat ilave edin. Yumuşadıklarını göreceksiniz.

BUZDOLABI KOKUSU

BUZDOLABI KOKUSU
Buzdolabınız kötü mü kokuyor? Küçük bir kaba karbonat doldurun ve ağzı açık şekilde buzdolabınızda bekletin. Kötü kokuların yok olduğunu hissedeceksiniz.
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