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  4. Kendi ayrı kabuğu ayrı faydalı: Öksürüğün kökünü kurutur, kabızlığı bitirir! Faydaları saymakla bitmiyor

Kendi ayrı kabuğu ayrı faydalı: Öksürüğün kökünü kurutur, kabızlığı bitirir! Faydaları saymakla bitmiyor

13.11.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında hastalıklardan korunmak daha büyük önem taşıyor. Düşen bağışıklıklar ve değişen hava koşulları grip, nezle gibi hastalıklara yakalanmamıza neden oluyor. Birçok meyve sebze bu hastalıklar hakkında etkili sonuçlar sağlıyor. Ancak kış aylarında yetişen öyle bir meyve var ki kendisinin ayrı kabuğunun ayrı faydaları bulunuyor.

Ayva çok tercih edilen meyvelerden olmasa da faydaları şaşırtan meyveler arasında bulunuyor. Ayvanın faydalarını duyanlar bu meyveyi daha sık tüketmeye başlıyor. Grip, tansiyon, kabızlık gibi birçok sağlık soruna karşı etkili sonuçlar sağlayana ayvayı kış boyunca evinizden eksik etmemelisiniz.

AYVANIN FAYDALARI

VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİ TEMİZLİYOR

VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİ TEMİZLİYOR
Antioksidanlar arasında gösterilen tüm vitaminlerin içinde bulunduğu ayva, vücudu toksinlere karşı koruyarak bir kalkan görevi üstlenir. Bu özelliğiyle ayva, çeşitli hastalıklara neden olan serbest radikalleri engeller ve oksidatif hastalıklara karşı vücudu koruyarak halsizliği önler.

C VİTAMİNİ DEPOSU

C VİTAMİNİ DEPOSU
İçerdiği C vitamini nedeniyle kışın bol miktarda tüketilmesi gereken meyveler arasındadır. Bir adet büyük boy ayva, günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse yarısını karşılamaya yeter.

KABIZLIĞI BİTİRİYOR

KABIZLIĞI BİTİRİYOR
Ayva, içerdiği lifler sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı olur. Aynı zamanda ayva ishal hastalığına da iyi gelir, suda çözünen ve çözünmeyen besin lifleri ishal durumundan dışkıyı katılaştırarak, kabızlık durumundan ise yumuşatarak vücuttan atılmasını sağlar.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR
Ayva tüketildiği an itibarı ile kolesterolü dengeler. Bunun haricinde damar sağlığına da etki ederek damar tıkanıklığının önüne geçer. Bu konuda ayvanın kendisini yiyebileceğiniz gibi, çayını da içebiliriz.

HEMOROİD GİBİ HASTALIKLARIN İYİLEŞMESİNDE YARDIMCI OLUYOR

HEMOROİD GİBİ HASTALIKLARIN İYİLEŞMESİNDE YARDIMCI OLUYOR
Yukarıdaki faydalarına ek olarak, vücuda yeterince besin lifi kazandırdığı için bağırsakları korurken hemoroid gibi rahatsızlıkların görülme oranını da azaltır.
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