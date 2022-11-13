Kendi ayrı kabuğu ayrı faydalı: Öksürüğün kökünü kurutur, kabızlığı bitirir! Faydaları saymakla bitmiyor

Ayva çok tercih edilen meyvelerden olmasa da faydaları şaşırtan meyveler arasında bulunuyor. Ayvanın faydalarını duyanlar bu meyveyi daha sık tüketmeye başlıyor. Grip, tansiyon, kabızlık gibi birçok sağlık soruna karşı etkili sonuçlar sağlayana ayvayı kış boyunca evinizden eksik etmemelisiniz.

AYVANIN FAYDALARI

VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİ TEMİZLİYOR Antioksidanlar arasında gösterilen tüm vitaminlerin içinde bulunduğu ayva, vücudu toksinlere karşı koruyarak bir kalkan görevi üstlenir. Bu özelliğiyle ayva, çeşitli hastalıklara neden olan serbest radikalleri engeller ve oksidatif hastalıklara karşı vücudu koruyarak halsizliği önler.

C VİTAMİNİ DEPOSU İçerdiği C vitamini nedeniyle kışın bol miktarda tüketilmesi gereken meyveler arasındadır. Bir adet büyük boy ayva, günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse yarısını karşılamaya yeter.

KABIZLIĞI BİTİRİYOR Ayva, içerdiği lifler sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı olur. Aynı zamanda ayva ishal hastalığına da iyi gelir, suda çözünen ve çözünmeyen besin lifleri ishal durumundan dışkıyı katılaştırarak, kabızlık durumundan ise yumuşatarak vücuttan atılmasını sağlar.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR Ayva tüketildiği an itibarı ile kolesterolü dengeler. Bunun haricinde damar sağlığına da etki ederek damar tıkanıklığının önüne geçer. Bu konuda ayvanın kendisini yiyebileceğiniz gibi, çayını da içebiliriz.