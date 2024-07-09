Nagehan Alçı'nın aşk yaşadığı Yunanistanlı diplomatın kim olduğu ortaya çıktı

''Ben bir yabancı diplomat ile birlikteyim'' diyen Nagehan Alçı'nın ilişkisi olduğu Yunanistanlı diplomatın kim olduğu ortaya çıktı.
Nagehan Alçı bugün Nevşin Mengü’nün YouTube kanalında yayınlanan programda Yunanistanlı bir diplomatla ilişki yaşadığını açıkladı.
Nagehan Alçı, şunları söyledi: "Şu an görüştüğüm biri var. Yabancı bir diplomat. Rasim bunu öğrendikten sonra daha da çirkinleşti. Güya liberalim diyen bir adam kendine birkaç telefon alıp, oraya buraya telefon etmiş. Yunan ajanı olduğumu, ilişkim olan kişinin Türk düşmanı olduğu gibi iftiralar atmış.”
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Nagehan Alçı ile aşk yaşadığı öğrenilen Yunan Konsolosluğunda görevli istihbaratçının Atina'ya geri çağrıldığı bilgisi verilmişti. Nagehan Alçı’nın bugünkü açıklamasıyla birlikte netleşen ilişkiyle ilgili merak edilen sorunun cevabına, bu Yunanistan konsolosluğunda görevli istihbaratçının kim olduğuna ulaşıldı. Patronlar Dünyası’nın edindiği bilgilere göre Nagehan Alçı’nın ilişki yaşadığı ve bunun ortaya çıkması üzerine Atina’ya geri çağırılan Yunanistan konsolosluğunda görevli istihbarat görevlisinin ismi Stavros Christodoulidis.
Yunanistan Başkonsolos Vekili olarak İstanbul’da görev yapan Stavros Christodoulidis, 6 Eylül 2021’de İBB tarafından düzenlenen bir etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuşurken görüntülenmişti.
Stavros Christodoulidis ayrıca Yunanistan Başkonsolosluğu’nun düzenlediği pek çok etkinlikte de yer almıştı. Öte yandan Nagehan Alçı ile Stavros Christodoulidis'in ilişkisinin yaklaşık bir buçuk yıldır sürdüğü öğrenildi.