Nagehan Alçı'nın aşk yaşadığı Yunanistanlı diplomatın kim olduğu ortaya çıktı

Nagehan Alçı, şunları söyledi: "Şu an görüştüğüm biri var. Yabancı bir diplomat. Rasim bunu öğrendikten sonra daha da çirkinleşti. Güya liberalim diyen bir adam kendine birkaç telefon alıp, oraya buraya telefon etmiş. Yunan ajanı olduğumu, ilişkim olan kişinin Türk düşmanı olduğu gibi iftiralar atmış.”