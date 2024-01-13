Omega-3 deposu! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan zihinsel performansı artırıcı bitki: "10 dakikada farkı hissediyorsunuz"

Sağlık hakkında verdiği tavsiyeler ve şifalı kür tarifleriyle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu zihni açan en etkili bitkiyi tavsiye etti. Kokusuyla mest eden hem salatalara kattığımız hem de şerbetini yaptığımız reyhan bitkisinin adeta omega-3 deposu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun reyhan hakkında verdiği değerli bilgileri haberimizde derledik.



