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Omega-3 deposu! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan zihinsel performansı artırıcı bitki: "10 dakikada farkı hissediyorsunuz"

13.01.2024 14:19 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sağlık hakkında paylaştığı değerli bilgilerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü profesör doğanın mucize bitkilerinden birini üstüne basa basa tavsiye etti. Son yılların yaygın problemlerinden biri olan zihinsel odaklanma problemine karşı çözüm yolları aranıyor. İçeriğinde yüzde 48 oranında omega-3 içeren reyhan tek başına hatırlama gücünüzü ve zihinsel performansınızı arşa çıkarmayı başarıyor. Çocuklarda dikkat dağınıklığını da azaltmaya yardımcı oluyor.

Sağlık hakkında verdiği tavsiyeler ve şifalı kür tarifleriyle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu zihni açan en etkili bitkiyi tavsiye etti. Kokusuyla mest eden hem salatalara kattığımız hem de şerbetini yaptığımız reyhan bitkisinin adeta omega-3 deposu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun reyhan hakkında verdiği değerli bilgileri haberimizde derledik.


Keşfet

TAM BİR OMEGA-3 DEPOSU: ZİHİNSEL PERFORMANSINIZI 10 DAKİKADA ARTIRIYOR!

DİYABET AĞRILARINI AZALTIR

DİYABET AĞRILARINI AZALTIR

Reyhanın en önemli birinci sıradaki özelliği diyabete bağlı nöropatik şikayetlere iyi gelmesidir.  Nöropatik ağrılar, sinirlerin ağrı iletim bölgelerinde ortaya çıkan ve ağrı kesici ilaçlarla kolay kolay geçmeyen ağrılar olarak tanımlanır. Bunun için 3-4 yaprak reyhan tüketin. Bunu öğleden önce veya öğleden sonra uygulayabilirsiniz. Bu diyabette nöropatik ağrıların alınmasına fayda sağlar.

DİKKATİNİZİ BİR KONUYA VEREMİYOSANIZ TÜKETEBİLİRSİNİZ

DİKKATİNİZİ BİR KONUYA VEREMİYOSANIZ TÜKETEBİLİRSİNİZ

Zihinsel odaklanma probleminiz varsa, yani dikkatinizi bir konuya veremiyorsanız reyhan tüketebilirsiniz. Reyhan hatırlama gücüzünü ve performansınız artırır. Reyhanın içerisinde yer alan bir etken madde bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

YÜZDE 48 OMEGA-3 İÇERMEKTEDİR

YÜZDE 48 OMEGA-3 İÇERMEKTEDİR

Reyhandaki omega-3 %48, omega-6 %21, oleik asit ise %13’tür. Zeytinyağında %48 miktaeda bulunan oleik asitin tekli doymamış yağ asidi olarak yüksek tansiyon riskini azalttığı, kolesterolü dengeleyerek kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağladığı yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir. Ayrıca şeker hastalarının insülin ihtiyacını azaltmakta ve kanser türlerine karşı koruyucu etki yapmaktadır.

ÇOCUKLARDA DİKKAT DAĞINIKLIĞINI AZALTIYOR

ÇOCUKLARDA DİKKAT DAĞINIKLIĞINI AZALTIYOR

Bu yağlar doğrudan beynin fonksiyonel çalışabilmesi için birinci derecede önemlidir. İşte bunun için reyhanı çiğnediğiniz zaman doğrudan beyne intikal edebiliyor. "Reyhanı ben hararetle tavsiye ederim" diyen Saraçoğlu'nun verdiği bilgilere göre reyhan, hatırlama gücünu artırma, çocuklarda dikkat dağınıklığını azaltma ve beyinsel performansı artırmada birebir etki gösteriyor.

"10 DAKİKA SONRA REYHAN SİZE BU FARKI GÖSTERİR"

"10 DAKİKA SONRA REYHAN SİZE BU FARKI GÖSTERİR"

Reyhanı çiğnemeye başladığınız zaman tarçın, anason, kekik, rezene ve lavanta tadı gelmektedir. İbrahim Saraçoğlu reyhanın faydası için, "Hemen hissedersiniz. Tükettikten 10 dakika sonra reyhan size bu farkı gösterir" demiştir.

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