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  4. Önemsiz sanmayın! Her sabah yaşadığınız baş ağrılarının nedeni tehlikeli olabilir

Önemsiz sanmayın! Her sabah yaşadığınız baş ağrılarının nedeni tehlikeli olabilir

08.12.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş ağrıları yaşam kalitesini düşürerek temel ihtiyaçları giderirken bile zorluk yaşamaya neden oluyor. Özellikle sabahları görülen baş ağrıları güne mutsuz bir şekilde başlamaya yol açıyor. Sabahları yaşanan baş ağrıları genellikle önemsiz görülse de bu durum tehlike saçabiliyor. Her sabah yaşanan baş ağrılarının nedeni oldukça riskli olabilir.

Sabah uyanan birçok insan baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk gibi çeşitli sağlık sorunları yaşıyor. Bu durumlar kısa sürede göz ardı edilse de uzun süreçte tüm yaşamı etkisi altına alıyor. Sabahları yaşanan baş ağrılarını çözmek için öncelikle neden kaynaklandığı öğrenmek ardından doğru tedavi yöntemlerini izlemek gerekiyor.

SABAHLARI BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

UYKU APNESİ

UYKU APNESİ
Obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan kişiler, uyku sırasında nefes almada kesinti veya durma yaşarlar. OSA yetişkinlerin %2 ila %9'unu etkiler. Sabah baş ağrıları, OSA'nın yaygın bir semptomudur. OSA'lı kişilerle yapılan bir çalışmada, %29'u sabah baş ağrılarından şikayetçi olduğunu bildirdi. Bu uyku apnesinin neden olduğu baş ağrılarının kesin nedeni belirsiz olsa da, genellikle OSA'nın başka bir yaygın semptomu olan yüksek sesle horlamaya atfedilir. Uyku apnenizi, sabah baş ağrılarınızı azaltabilecek veya ortadan kaldırabilecek bir CPAP cihazı kullanarak tedavi edebilirsiniz.

HORLAMA

HORLAMA
Horlayan herkesin uyku apnesi yoktur. Bununla birlikte, tek başına horlama sabah baş ağrısının nedeni olabilir. Sıklıkla horlayan 268 kişiyi içeren bir çalışmada, %23,5'i sabahları düzenli olarak baş ağrısıyla uyanmıştır. Migren, uykusuzluk veya psikolojik sıkıntı geçmişine sahip olmak, bu grup arasında sabah baş ağrısı olasılığını artırdı.

UYKU KAYBI VE UYKUSUZLUK

UYKU KAYBI VE UYKUSUZLUK
Uyku yoksunluğu, sabah baş ağrılarının yaygın bir nedeni olduğu için, uykusuzluk çeken kişilerde sabah baş ağrısı yaşama riski de yüksektir. Bu uyku bozukluğuna sahip kişiler uykuya dalmakta veya uykuda kalmakta zorlanırlar. Sonuç olarak, genellikle yeterli uyku alamazlar ve gün içinde kendilerini huzursuz veya halsiz hissedebilirler.

SİRKADİYEN RİTİM BOZUKLUKLARI

SİRKADİYEN RİTİM BOZUKLUKLARI
Sirkadiyen ritim bozukluğu olan kişilerde, uyku bozukluğu olmayanlara göre sabah baş ağrıları daha sık görülür. Sirkadiyen ritim bozuklukları, vücudunuz standart uyku-uyanıklık ritimleriyle yanlış hizalandığında gelişir. Bu yanlış hizalama nedeniyle, uyandığınızda baş ağrısını tetikleyebilecek yetersiz uyku çekebilirsiniz.

FAZLA UYUMAK

FAZLA UYUMAK
Aşırı uyumak veya çok fazla uyumak da sabah baş ağrılarınızı etkileyebilir. Hem düşük kaliteli uyku hem de daha uzun uyku, daha yoğun baş ağrıları ile ilişkilidir. Ekstra kapalı göz, aşırı uyuyan bir baş ağrısına katkıda bulunabilir.
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