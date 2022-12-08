Önemsiz sanmayın! Her sabah yaşadığınız baş ağrılarının nedeni tehlikeli olabilir

Sabah uyanan birçok insan baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk gibi çeşitli sağlık sorunları yaşıyor. Bu durumlar kısa sürede göz ardı edilse de uzun süreçte tüm yaşamı etkisi altına alıyor. Sabahları yaşanan baş ağrılarını çözmek için öncelikle neden kaynaklandığı öğrenmek ardından doğru tedavi yöntemlerini izlemek gerekiyor.

SABAHLARI BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

UYKU APNESİ Obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan kişiler, uyku sırasında nefes almada kesinti veya durma yaşarlar. OSA yetişkinlerin %2 ila %9'unu etkiler. Sabah baş ağrıları, OSA'nın yaygın bir semptomudur. OSA'lı kişilerle yapılan bir çalışmada, %29'u sabah baş ağrılarından şikayetçi olduğunu bildirdi. Bu uyku apnesinin neden olduğu baş ağrılarının kesin nedeni belirsiz olsa da, genellikle OSA'nın başka bir yaygın semptomu olan yüksek sesle horlamaya atfedilir. Uyku apnenizi, sabah baş ağrılarınızı azaltabilecek veya ortadan kaldırabilecek bir CPAP cihazı kullanarak tedavi edebilirsiniz.

HORLAMA Horlayan herkesin uyku apnesi yoktur. Bununla birlikte, tek başına horlama sabah baş ağrısının nedeni olabilir. Sıklıkla horlayan 268 kişiyi içeren bir çalışmada, %23,5'i sabahları düzenli olarak baş ağrısıyla uyanmıştır. Migren, uykusuzluk veya psikolojik sıkıntı geçmişine sahip olmak, bu grup arasında sabah baş ağrısı olasılığını artırdı.

UYKU KAYBI VE UYKUSUZLUK Uyku yoksunluğu, sabah baş ağrılarının yaygın bir nedeni olduğu için, uykusuzluk çeken kişilerde sabah baş ağrısı yaşama riski de yüksektir. Bu uyku bozukluğuna sahip kişiler uykuya dalmakta veya uykuda kalmakta zorlanırlar. Sonuç olarak, genellikle yeterli uyku alamazlar ve gün içinde kendilerini huzursuz veya halsiz hissedebilirler.

SİRKADİYEN RİTİM BOZUKLUKLARI Sirkadiyen ritim bozukluğu olan kişilerde, uyku bozukluğu olmayanlara göre sabah baş ağrıları daha sık görülür. Sirkadiyen ritim bozuklukları, vücudunuz standart uyku-uyanıklık ritimleriyle yanlış hizalandığında gelişir. Bu yanlış hizalama nedeniyle, uyandığınızda baş ağrısını tetikleyebilecek yetersiz uyku çekebilirsiniz.