Partnerinizle ten uyumunuz olduğunu gösteren 5 işaret! İlişkiyi ayakta tutuyor

İyi bir ilişkinin temeli, partnerler arasındaki uyumlu etkileşimlerde yatar. Ten uyumu da bu etkileşimlerin önemli bir parçasıdır. Göz teması ve bedensel uyum ilişkinizin derinliğini yansıtan önemli bir göstergedir. İşte partnerinizle ten uyumunuz olduğunu anlatan 5 işaret...
Ten uyumunun ilk ve en önemli işareti partnerinizle sürekli temas içinde olma isteğidir. Bununla beraber sürekli dokunma isteği vardır.
Teninin kokusunu sevmek ve çekim hissetmek ten uyumunu işaret eder.
Ten uyumu olan çiftler birlikte çok zaman geçirseler bile yetmiyor gibi hissederler. Ayrıca partnelerler birbirine doyamaz.
Ten uyumunu işaret eden bir diğer durum ise sık sık göz teması kurmaktır.
Bir ilişkinin olmazsa olmazlarından biri de tabii ki heyecanın kaybolmamasıdır. Onu gördüğünüzde kalp atışlarınız hızlanıyor ve hala ilk günkü gibi heyecan duyuyırsanız bu da ten uyumunu gösterir.