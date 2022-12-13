Sağlığınızı düşünüyorsanız asla yemezsiniz! Tansiyonu altüst eden en kötü yiyecek

Yüksek tansiyon sessizce ilerdiği için bu hastalığa sahip birçok insan yüksek tansiyon hastası olduklarını bilmemektedir. Zararlı hayat alışkanlıkları yüksek tansiyon riskini artırır. Sağlıksız beslenme ve yoğun tuz kullanımı yüksek tansiyonun tedavisinde riskli durumların ortaya çıkmasına neden olur. Yüksek tansiyon belirtileri arasında baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, aşırı terleme, kulaklarda uğultu hissi ve çınlama, uzuvlarda şişlik, burun kanaması, sık gelen idrar görülür. Tedavi edilmeyen yüksek tansiyon çok ciddi problemlere sebep olabilmektedir.

TANSİYONU YÜKSELTEN RİSKLİ YİYECEKLER

TUZ Ne kadar çok tuz yersek, tansiyonumuz o kadar yüksek olur. Tuz, vücudun suyu tutmasını sağlar ve çok fazla yerseniz kandaki fazla su, kan damarı duvarlarına baskı uygular. Uzmanlar günde altı gramdan (yaklaşık bir çay kaşığı) fazla tuz yemememizi söylüyor. Tuzun sodyum adıyla da anıldığını ve önceden paketlenmiş yiyeceklerin genellikle çok şey içerdiğini unutmayın, bu nedenle tam tahıllı ekmek veya çorba gibi sağlıklı olduğunu düşündüğünüz yiyeceklerde bile yiyecek etiketlerinizi kontrol ettiğinizden emin olun.

ŞEKER VE ŞEKERLİ İÇECEKLER Çok fazla şekerli içecek içmek tansiyonu yükseltebilir. Kandaki yüksek şeker seviyeleri, kan damarlarında yağlı madde birikmesine yol açarak damarların daralmasına (ateroskleroz) ve basınç oluşmasına neden olabilir. Bir çalışma, şekerle tatlandırılmış içecekleri çocuklarda ve ergenlerde daha yüksek kan basıncı seviyelerine bağladı. Bazı şekerli içecekler ayrıca kan basıncını daha da yükselten kafein içerir.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR Beyaz undan yapılan beyaz ekmek, makarna ve pizza hamuru gibi ürünler kanda hızla basit şekerlere parçalanır ve fazlası kilo alımına, tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Düşük karbonhidratlı bir diyete bağlı kalmanın sistolik ve diyastolik (atardamarlarınızdaki basınçlar) kan basıncını ve ayrıca kalp hastalığı için diğer risk faktörlerini azalttığı gösterilmiştir. Bunlar genellikle en kötü suçluların bir kombinasyonunu içerir - tuz, şeker (veya glikoz-fruktoz şurubu) ve rafine karbonhidratlar. Hazır yemekler ve hızlı yiyecekler lezzetlerini genellikle çok fazla şeker ve tuza borçludur. Ayrıca mağazadan satın alınan sandviçler, mısır gevreği, mısır gevreği barları, krakerler ve bisküvilere dikkat edin.

KAFEİN Kafeinin kan basıncını yükselttiği doğrudur , bu nedenle önceden var olan bir durumunuz varsa, aşırıya kaçmak iyi bir fikir değildir. Bununla birlikte, bu etkilerin yalnızca kısa vadede bir etki yarattığı gösterildi ve uzmanlar dört fincan(!) çay ve kahveye sadık kalırsak iyi olacağımızı söylüyor. Aslında, kafeinli kahve veya çay içen insanlar, içmeyenlere göre yüksek tansiyon da dahil olmak üzere daha düşük kalp hastalığı riskine sahip olma eğilimindedir!