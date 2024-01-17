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  4. SON DAKİKA | MHP 2 il ve 53 ilçede yeni başkan adaylarını açıkladı! İşte Uşak ve Kilis adayları...

SON DAKİKA | MHP 2 il ve 53 ilçede yeni başkan adaylarını açıkladı! İşte Uşak ve Kilis adayları...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.01.2024 14:19 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2 il ve 53 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. Alınan karara göre Kilis Belediye Başkan adayı Hasan Kara ve Uşak Belediye Başkan adayı Sezer Ateş oldu.

Son dakika: MHP, 2'si il 53'ü ilçe olmak üzere 55 adayını daha açıkladı. Alınan karara göre Kilis Belediye Başkan adayı Hasan Kara ve Uşak Belediye Başkan adayı Sezer Ateş oldu.

MHP'NİN '55' SIRRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada 2024 yılındaki ikinci siyasi dönüm noktasının 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olduğunun altını çizerek, MHP'nin 55'inci yılı nedeniyle 55'şer isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerinin ilkini 10 Ocak'ta, ikincisini 11 Ocak'ta, üçüncüsünü de 17 Ocak'ta paylaştıklarını söylemişti.

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