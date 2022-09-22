'Süper gıda' olarak biliniyor: Kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor

Yapılan araştırmalar her gün düzenli olarak meyve ve sebze tüketen kişilerin tüketmeyenlere göre çok daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, bilişsel sorunları olan yaşlıların her gün meyve yemekten büyük fayda sağlayabileceğini buldu. Her gün meyve yiyen yaşlıların çoğunun beyin sağlıkları, bilinen bir bilişsel gerileme geçmişi olmayan insanlarla aynı seviyelere ulaştı. Her gün yaban mersini yiyen yaşlıların beyin sağlıkları çok daha iyi duruma geldi. Yaban mersininin faydaları sadece beyinsel olmakla kalmıyor doğal antioksidan olarak görülen bu meyve birçok hastalığa çözüm oluyor.

YABAN MERSİNİ FAYDALARI

KANSERİ ÖNLÜYOR Yaban mersininin içinde bulunan C vitamini, A vitamini ve diğer bitkisel besinler, hücreleri kansere bağlı serbest radikallerin zararlarına karşı korumaya yardımcı olur. Araştırmalara göre yaban mersinindeki antioksidanlar vücuttaki iltihabı azaltabilir. Yaban mersininde bulunan folat, DNA sentezi ve onarımında etkilidir. İçeriğindeki folat sayesinde yaban mersini, antioksidan etki göstererek kanser hücrelerinin oluşumunu önleyebilir.

KAN ŞEKERİ VE İNSÜLİN DÜZEYLERİNİ İYİLEŞTİRİYOR Bir fincan yaban mersininde yaklaşık olarak 3,6 gr. lif bulunur. Araştırmalar, yüksek lifli besinler tüketen tip 1 diyabet hastalarının kan şekerinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Lifli besin tüketen tip 2 diyabet hastalarında ise kan şekeri ve insülin düzeyleri iyileşebiliyor.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR Yaban mersinin içinde bulunan lif, potasyum, folat, C vitamini, B6 vitamini kalp sağlığını destekler. Yaban mersininin kolesterol içermemesi de kalp sağlığı açısından önemlidir. Özellikle yaban mersininin liften zengin yapısı kandaki kötü kolesterol miktarını azaltmaya ve dolayısı ile kalp hastalığı riskini düşürmeye yardımcı olur. B6 vitamini ve folat, kalp sorunlarına yol açabilen yüksek homosistein düzeylerinin düşürülmesini sağlar.

TANSİYONU DENGELİYOR Düzenli olarak yaban mersini tüketimi kan basıncının da dengelenmesine yardımcı olur. Araştırmalara göre yüksek tansiyon tüm dünya çapındaki can kayıplarının yaygın nedenlerinden biridir.