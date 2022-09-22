HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 'Süper gıda' olarak biliniyor: Kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor

'Süper gıda' olarak biliniyor: Kanseri önlüyor, kan şekerini dengeliyor

22.09.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenme düzeni sağlığımız için önem taşıyor. Özellikle düzenli olarak meyve ve sebze yemek birçok hastalığı önleyebiliyor. Bazı gıdalar sağlık için çok yararlı olabiliyor. Sıklıkla tüketilmeyen yaban mersini de bu gıdalar arasında bulunuyor. Yaban mersininin faydalarını duyanlar çok şaşırıyor. İşte yaban mersini faydaları...

Yapılan araştırmalar her gün düzenli olarak meyve ve sebze tüketen kişilerin tüketmeyenlere göre çok daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, bilişsel sorunları olan yaşlıların her gün meyve yemekten büyük fayda sağlayabileceğini buldu. Her gün meyve yiyen yaşlıların çoğunun beyin sağlıkları, bilinen bir bilişsel gerileme geçmişi olmayan insanlarla aynı seviyelere ulaştı. Her gün yaban mersini yiyen yaşlıların beyin sağlıkları çok daha iyi duruma geldi. Yaban mersininin faydaları sadece beyinsel olmakla kalmıyor doğal antioksidan olarak görülen bu meyve birçok hastalığa çözüm oluyor.

YABAN MERSİNİ FAYDALARI

KANSERİ ÖNLÜYOR

KANSERİ ÖNLÜYOR
Yaban mersininin içinde bulunan C vitamini, A vitamini ve diğer bitkisel besinler, hücreleri kansere bağlı serbest radikallerin zararlarına karşı korumaya yardımcı olur. Araştırmalara göre yaban mersinindeki antioksidanlar vücuttaki iltihabı azaltabilir. Yaban mersininde bulunan folat, DNA sentezi ve onarımında etkilidir. İçeriğindeki folat sayesinde yaban mersini, antioksidan etki göstererek kanser hücrelerinin oluşumunu önleyebilir.

KAN ŞEKERİ VE İNSÜLİN DÜZEYLERİNİ İYİLEŞTİRİYOR

KAN ŞEKERİ VE İNSÜLİN DÜZEYLERİNİ İYİLEŞTİRİYOR
Bir fincan yaban mersininde yaklaşık olarak 3,6 gr. lif bulunur. Araştırmalar, yüksek lifli besinler tüketen tip 1 diyabet hastalarının kan şekerinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Lifli besin tüketen tip 2 diyabet hastalarında ise kan şekeri ve insülin düzeyleri iyileşebiliyor.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR
Yaban mersinin içinde bulunan lif, potasyum, folat, C vitamini, B6 vitamini kalp sağlığını destekler. Yaban mersininin kolesterol içermemesi de kalp sağlığı açısından önemlidir. Özellikle yaban mersininin liften zengin yapısı kandaki kötü kolesterol miktarını azaltmaya ve dolayısı ile kalp hastalığı riskini düşürmeye yardımcı olur. B6 vitamini ve folat, kalp sorunlarına yol açabilen yüksek homosistein düzeylerinin düşürülmesini sağlar.

TANSİYONU DENGELİYOR

TANSİYONU DENGELİYOR
Düzenli olarak yaban mersini tüketimi kan basıncının da dengelenmesine yardımcı olur. Araştırmalara göre yüksek tansiyon tüm dünya çapındaki can kayıplarının yaygın nedenlerinden biridir.

SİNDİRİM SİSTEMİ DOSTU

SİNDİRİM SİSTEMİ DOSTU
Öte yandan yaban mersininin içeriğindeki yoğun lif yapısı sindirim sistemini rahatlatır. Lif sayesinde kabızlık sorununun yaşanmasına engel olur. Bütün bu nedenlerden dolayı yaban mersini sindirim dostu bir besin olarak tanımlanır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yaban mersini kan şekeri bunama kanser tansiyon Antioksidan Göz sindirim sistemi meyve kalp hastalıkları antioksidan besinler bağırsak besin cilt fayda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu

AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu

İndirim müjdesi geldi! Gençler ucuza alacak

İndirim müjdesi geldi! Gençler ucuza alacak

Ölüm okulda geldi! 12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Ölüm okulda geldi! 12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

İlginizi Çekebilir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.