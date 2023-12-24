Teröristlerle 5 metreden 2 saatlik sıcak çatışma! 60'tan fazla Mehmetçiği şehit etmeyi planlamışlar: Üs bölgesine yaklaşırken fark edildiler

5-10 METREDEN İKİ SAATLİK SICAK ÇATIŞMA

Olumsuz hava şartlarında gece görüşlü teknolojik aygıtların çalışmadığı veya sağlıklı görüntü alamadığını fırsat bilen hainlerin, son iki günden beri bölgede yoğun yağış sonrası oluşan sisli ve puslu havayı fırsat bilerek üs bölgesine saldırı girişiminde bulundukları belirlendi. Teröristler, 41. Piyade Komando Tugay Komutanlığına bağlı timlerin konuşlu bulunduğu 1740 ve 1754 rakımlı tepelerdeki iki ayrı üs bölgesine havanın kararmasına yakın gün batımında kalabalık grupla saldırı düzenledi. Üs bölgesine 20 metre mesafeye kadar sızan teröristler uzak emniyet timlerince fark edilince 5-10 metre kadar yakın mesafeden çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu. İki saat süren çatışmada 1’i ağır olmak üzere 13 asker de yaralandı.