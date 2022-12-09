Uzmanlar açıkladı: Tasarruf olsun diyerek yaptığınız büyük hatalar faturanın daha fazla gelmesine sebep oluyor

Soğuk kış günlerinde enerji tasarrufu yapmak isteyen vatandaşlar faturalarını düşürmek için duydukları ipuçlarını deniyorlar. İnternette dolaşan tasarruf yöntemlerinin etkili olduğu bilinse de bazılarının tamamen israf olduğu belirtiliyor. Mühendisler, vatandaşların kaçınması gereken efsane tasarruf hilelerini paylaştı.

YANLIŞ BİLİNEN TASARRUF YÖNTEMLERİ

1- TAVAN VANTİLATÖRÜ BOŞ BİR ODAYI SOĞUTUR Mühendise göre, "en yaygın enerji tasarrufu efsanelerinden" biri, tavan vantilatörünün bir odayı soğutacağıdır. Ancak bu kesinlikle doğru değildir. Tavan vantilatörleri oda havasını dolaştırır ancak sıcaklığı değiştirmez. Boş bir odada çalışan bir tavan vantilatörü, yalnızca evin elektrik tüketimini artırıyor.

ODADA OLMADIĞINIZDA FANI KAPATABİLİRSİNİZ Şöyle açıkladı: “Geçen havanın altındayken kendinizi daha serin hissettiğiniz için fan odayı soğutuyor gibi görünse de, gerçek şu ki fan odayı değil sizi soğutuyor. Fan sadece havayı hareket ettirir ve sizi daha serin hissettiren havanın bu hareketidir. Odada olmadığınızda fanı kapatarak enerji faturalarınızdan tasarruf edebilirsiniz.”

2- TERMOSTATI DAHA YÜKSEĞE ÇIKARMAK EVİNİZİN DAHA HIZLI ISINMASINI SAĞLAR Soğuk bir eve gelirseniz, bunun evin daha hızlı ısınmasını sağlayacağını umarak termostatı çalıştırmak cazip gelebilir. Ancak bu durum ne yazık ki olmayacak.William şunları kaydetti: "Isıtma sistemleri sabit bir hızda çalışıyor. Termostatınızı sonuna kadar açarsanız, eviniz daha hızlı ısınmaz. Birçok insan bunu yapıyor ve ardından termostatı tekrar kapatmayı unutuyor, bu da ısıtma sisteminizin olması gerekenden daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Bu büyük bir enerji israfıdır ve genellikle evinizin çok ısınmasına neden olur.

3-SICAKLIĞI DÜŞÜRMEK FAZLA PARA KAZANDIRMAZ Sophie'ye göre, "en büyük enerji tasarrufu efsanelerinden" biri, sıcaklığı düşürmenin fazla para kazandırmayacağıdır. Uzman, sıcaklığı sadece bir derece düşürmenin "bir sonraki enerji faturanızda yüzde 10'a kadar tasarruf etmenizi" sağlayabileceğini iddia etti. William da aynı fikirde: "Birçok ev sahibi, termostatı düşürmenin kullanılan enerji miktarında pek bir fark yaratmayacağını düşünüyor. Ancak, termostatınızı düşürmenin enerji tüketiminizi önemli ölçüde azaltabileceğini öğrenince şaşırabilirsiniz. "Sadece bir derece daha düşük olması bile enerji faturalarınızda büyük bir fark yaratabilir ve ısı seviyelerinde büyük bir fark görmeniz pek olası değildir."