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  4. Uzmanlar açıkladı: Tasarruf olsun diyerek yaptığınız büyük hatalar faturanın daha fazla gelmesine sebep oluyor

Uzmanlar açıkladı: Tasarruf olsun diyerek yaptığınız büyük hatalar faturanın daha fazla gelmesine sebep oluyor

09.12.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüklü faturalar ev ekonomisinin oldukça zorlanmasına sebep oluyor. Özellikle kış aylarında elektrik ve doğalgaz faturalarını düşürmek için çeşitli yöntemler deneniyor. Bazı tasarruf tüyoları işe yarasa da bazıları faturanın çok daha yüklü gelmesine sebep olabiliyor. Uzmanlar tasarruf için yapılan en yaygın hataları paylaştı.

Soğuk kış günlerinde enerji tasarrufu yapmak isteyen vatandaşlar faturalarını düşürmek için duydukları ipuçlarını deniyorlar. İnternette dolaşan tasarruf yöntemlerinin etkili olduğu bilinse de bazılarının tamamen israf olduğu belirtiliyor. Mühendisler, vatandaşların kaçınması gereken efsane tasarruf hilelerini paylaştı.

YANLIŞ BİLİNEN TASARRUF YÖNTEMLERİ

1- TAVAN VANTİLATÖRÜ BOŞ BİR ODAYI SOĞUTUR

1- TAVAN VANTİLATÖRÜ BOŞ BİR ODAYI SOĞUTUR
Mühendise göre, "en yaygın enerji tasarrufu efsanelerinden" biri, tavan vantilatörünün bir odayı soğutacağıdır. Ancak bu kesinlikle doğru değildir. Tavan vantilatörleri oda havasını dolaştırır ancak sıcaklığı değiştirmez. Boş bir odada çalışan bir tavan vantilatörü, yalnızca evin elektrik tüketimini artırıyor.

ODADA OLMADIĞINIZDA FANI KAPATABİLİRSİNİZ

ODADA OLMADIĞINIZDA FANI KAPATABİLİRSİNİZ
Şöyle açıkladı: “Geçen havanın altındayken kendinizi daha serin hissettiğiniz için fan odayı soğutuyor gibi görünse de, gerçek şu ki fan odayı değil sizi soğutuyor. Fan sadece havayı hareket ettirir ve sizi daha serin hissettiren havanın bu hareketidir. Odada olmadığınızda fanı kapatarak enerji faturalarınızdan tasarruf edebilirsiniz.”

2- TERMOSTATI DAHA YÜKSEĞE ÇIKARMAK EVİNİZİN DAHA HIZLI ISINMASINI SAĞLAR

2- TERMOSTATI DAHA YÜKSEĞE ÇIKARMAK EVİNİZİN DAHA HIZLI ISINMASINI SAĞLAR
Soğuk bir eve gelirseniz, bunun evin daha hızlı ısınmasını sağlayacağını umarak termostatı çalıştırmak cazip gelebilir. Ancak bu durum ne yazık ki olmayacak.William şunları kaydetti: "Isıtma sistemleri sabit bir hızda çalışıyor. Termostatınızı sonuna kadar açarsanız, eviniz daha hızlı ısınmaz. Birçok insan bunu yapıyor ve ardından termostatı tekrar kapatmayı unutuyor, bu da ısıtma sisteminizin olması gerekenden daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Bu büyük bir enerji israfıdır ve genellikle evinizin çok ısınmasına neden olur.

3-SICAKLIĞI DÜŞÜRMEK FAZLA PARA KAZANDIRMAZ

3-SICAKLIĞI DÜŞÜRMEK FAZLA PARA KAZANDIRMAZ
Sophie'ye göre, "en büyük enerji tasarrufu efsanelerinden" biri, sıcaklığı düşürmenin fazla para kazandırmayacağıdır. Uzman, sıcaklığı sadece bir derece düşürmenin "bir sonraki enerji faturanızda yüzde 10'a kadar tasarruf etmenizi" sağlayabileceğini iddia etti. William da aynı fikirde: "Birçok ev sahibi, termostatı düşürmenin kullanılan enerji miktarında pek bir fark yaratmayacağını düşünüyor. Ancak, termostatınızı düşürmenin enerji tüketiminizi önemli ölçüde azaltabileceğini öğrenince şaşırabilirsiniz. "Sadece bir derece daha düşük olması bile enerji faturalarınızda büyük bir fark yaratabilir ve ısı seviyelerinde büyük bir fark görmeniz pek olası değildir."

4- ÇOĞU ISI PENCERELERDEN KAYBEDİLİR

4- ÇOĞU ISI PENCERELERDEN KAYBEDİLİR
Hane halkı, ısıtmanın çoğunun pencerelerden kaybolduğunu düşünebilir. Bunun nedeni, çift camlı veya düzgün şekilde yalıtılmamışsa, genellikle evin en soğuk yeri gibi hissetmesidir. Ancak Sophie bunun bir "efsane" olduğunu iddia etti, çünkü iyi yerleştirilmiş pencerelerden yalnızca "ısı kaybının yüzde 10'u", oysa kötü yalıtılmış duvarlardan yüzde 35'i kaybolabilir.
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