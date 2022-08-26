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  4. Yazın en sık görülen hastalık! İdrar yolu enfeksiyonunu geçirmek için yemeniz gerekenler

Yazın en sık görülen hastalık! İdrar yolu enfeksiyonunu geçirmek için yemeniz gerekenler

26.08.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında enfeksiyon hastalıklarında artış görülüyor. Özellikle havuz ve ortak kullanılan duşlar, tuvaletler idrar yolu enfeksiyonlarına yol açıyor. Oldukça ağrılı sonuçlara yol açabilen idrar yolu enfeksiyonundan korunmak için hijyene dikkat etmek gerekiyor. İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelecek tedaviler arasında bitkisel kürler bulunuyor.

Sağlıklı insanın idrarında bakteri bulunmuyor. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak idrara yoluna giren bakteriler idrar yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. İdrar yolu enfeksiyonları idrar yaparken yanma hissine ve acıya sebep olabiliyor. Bu enfeksiyonların tedavi edilmemesi ciddi hastalıklara sebep olabiliyor. Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen bu enfeksiyonun ilk belirtisi sıklıkla idrar yaparken yanma hissi yaşamak. İdrar yolu enfeksiyonu ile ortaya çıkan belirtilerden bir diğeri ise karnın alt kısmında ve gövdenin bir veya iki yanında hissedilen ağrı şikayetidir. Enfeksiyonun yerine göre ağrının meydana geldiği bölge değişiklik gösterebiliyor. İdrar yolu enfeksiyonun mutlaka tedavi ettirilmesi gerekiyor.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA İYİ GELECEK BESİNLER

KARNABAHAR KÜRÜ

KARNABAHAR KÜRÜ
İbrahim Saraçoğlu, idrar yolu enfeksiyonu şikayetinde olan kişilere karnabahar kürünü önermektedir. Karnabaharı kaynatıp suyunu içerek bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. Yapmanız gerekenler ise kaynattığınız karnabaharın suyunu günde 3 defa olacak şekilde tüketmek. Her öğünde 1 bardak karnabahar suyu ile şifa bulabilirsiniz. Karnabahar vücudunuzdaki mikropların atılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Detoks etkili karnabahar, vücudunuzdaki zararlı maddeleri kısa süre içinde yok edecektir.

SOĞAN SUYU

SOĞAN SUYU
Soğan doğal antibiyotiklerden biridir. Soğanın hastalıklara karşı olan etkisi ise epey fazladır. Antioksidan etkili olduğu için vücuda girmeye çalışan bakterileri kovar. Bu konuda idrar yolu enfeksiyonu şikayetinde de etkili olacaktır. Soğanda bulunan sülfür, iltihapların iyileştirilmesinde yardımcıdır. Enfeksiyon günlerinde günde 2 bardak içmeniz tavsiye edilir. Her defasında taze olarak hazırlayarak, soğan suyunun faydasını alabilirsiniz.

LİMON

LİMON
Limon neredeyse tüm hastalıkları vücuttan atma konusunda güçlü bir besindir. C vitamini ve antioksidan maddeleri içerdiğinden dolayı vücudu arındırır, bakterilerden temizler. İdrar yolu enfeksiyonunu iyileştirmek için bir süre limonlu su tüketmelisiniz. Dilerseniz akşamdan hazırlayacağınız limonlu suyu, ertesi sabah içebilirsiniz. Bir bardak suyun içine limon suyu sıkarak da etkisini görebilirsiniz. Limon enfeksiyonla mücadele ederken çok etkili ve faydalı olacaktır.

ELMA SİRKESİ

ELMA SİRKESİ
Elma sirkesinde pek çok vitamin bulunmaktadır. C vitamini ile vücuttan zararlı maddeleri atar. Bedene mikropların yayılmasını önler. İdrar yolu enfeksiyonunu geçirmek için bir bardak suyun içine birkaç kaşık elma sirkesi ilave edin. Bu şekilde tükettiğinizde idrar yollarında oluşan iltihaplanmaları yok edebilirsiniz. Elma sirkesi pek konuda faydalı olduğu gibi enfeksiyonları yok etme konusunda da faydalı olmaktadır.

MAYDANOZ

MAYDANOZ
Antioksidan bitkiler denildiğinde akıllara öncelikle maydanoz gelmektedir. Maydanoz öyle bir bitkidir ki vücutta oluşan mikroplarla savaşacak kadar güçlüdür. Her enfeksiyon gününde maydanoz tüketirseniz, çok geçmeden enfeksiyonu vücudunuzdan atabilirsiniz. Özellikle de idrar yolu iltihaplanmalarında tüketilen maydanoz, daha sağlıklı olmanız için harekete geçecektir. Kahvaltıda ve diğer öğünlerde bolca maydanoz tüketebilirsiniz. İsterseniz içme suyunuza birkaç dal maydanoz ekleyip suyu da içebilirsiniz. Maydanoz her şekilde sizin ilacınız olacaktır.
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