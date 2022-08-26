Yazın en sık görülen hastalık! İdrar yolu enfeksiyonunu geçirmek için yemeniz gerekenler

Sağlıklı insanın idrarında bakteri bulunmuyor. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak idrara yoluna giren bakteriler idrar yolu enfeksiyonlarına neden oluyor. İdrar yolu enfeksiyonları idrar yaparken yanma hissine ve acıya sebep olabiliyor. Bu enfeksiyonların tedavi edilmemesi ciddi hastalıklara sebep olabiliyor. Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen bu enfeksiyonun ilk belirtisi sıklıkla idrar yaparken yanma hissi yaşamak. İdrar yolu enfeksiyonu ile ortaya çıkan belirtilerden bir diğeri ise karnın alt kısmında ve gövdenin bir veya iki yanında hissedilen ağrı şikayetidir. Enfeksiyonun yerine göre ağrının meydana geldiği bölge değişiklik gösterebiliyor. İdrar yolu enfeksiyonun mutlaka tedavi ettirilmesi gerekiyor.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA İYİ GELECEK BESİNLER

KARNABAHAR KÜRÜ İbrahim Saraçoğlu, idrar yolu enfeksiyonu şikayetinde olan kişilere karnabahar kürünü önermektedir. Karnabaharı kaynatıp suyunu içerek bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. Yapmanız gerekenler ise kaynattığınız karnabaharın suyunu günde 3 defa olacak şekilde tüketmek. Her öğünde 1 bardak karnabahar suyu ile şifa bulabilirsiniz. Karnabahar vücudunuzdaki mikropların atılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Detoks etkili karnabahar, vücudunuzdaki zararlı maddeleri kısa süre içinde yok edecektir.

SOĞAN SUYU Soğan doğal antibiyotiklerden biridir. Soğanın hastalıklara karşı olan etkisi ise epey fazladır. Antioksidan etkili olduğu için vücuda girmeye çalışan bakterileri kovar. Bu konuda idrar yolu enfeksiyonu şikayetinde de etkili olacaktır. Soğanda bulunan sülfür, iltihapların iyileştirilmesinde yardımcıdır. Enfeksiyon günlerinde günde 2 bardak içmeniz tavsiye edilir. Her defasında taze olarak hazırlayarak, soğan suyunun faydasını alabilirsiniz.

LİMON Limon neredeyse tüm hastalıkları vücuttan atma konusunda güçlü bir besindir. C vitamini ve antioksidan maddeleri içerdiğinden dolayı vücudu arındırır, bakterilerden temizler. İdrar yolu enfeksiyonunu iyileştirmek için bir süre limonlu su tüketmelisiniz. Dilerseniz akşamdan hazırlayacağınız limonlu suyu, ertesi sabah içebilirsiniz. Bir bardak suyun içine limon suyu sıkarak da etkisini görebilirsiniz. Limon enfeksiyonla mücadele ederken çok etkili ve faydalı olacaktır.

ELMA SİRKESİ Elma sirkesinde pek çok vitamin bulunmaktadır. C vitamini ile vücuttan zararlı maddeleri atar. Bedene mikropların yayılmasını önler. İdrar yolu enfeksiyonunu geçirmek için bir bardak suyun içine birkaç kaşık elma sirkesi ilave edin. Bu şekilde tükettiğinizde idrar yollarında oluşan iltihaplanmaları yok edebilirsiniz. Elma sirkesi pek konuda faydalı olduğu gibi enfeksiyonları yok etme konusunda da faydalı olmaktadır.