Gardırobunuza mutlaka eklemeniz gereken hem şık hem kullanışlı elbise modelleri

Her kadının dolabında mutlaka bulunması gereken, ne giyeceğini bilemediği anlarda hayat kurtaran tek parça elbiseler; günlük hayatta, pazarda, çarşıda, alışverişte, arkadaş buluşmalarında, özel davetlerde, düğün ve nişan gibi törenlerde kısacası aklınıza gelebilecek her yerde tercih edilebilir. Bu senenin trendlerinde ise rengârenk desen, farklı kesim tarzları, pencere, fırfır ve yırtmaç detayları ile dikkat çeken elbise modelleri ile karşılaşmak mümkün. İşte şıklığınızla baş döndürmenizi sağlayacak birbirinden güzel elbise modelleri!

1. Günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz: Koton Fırfırlı Mini Elbise

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Yaz trendlerine uygun olarak canlı fuşya pembesi tonuyla göz kamaştıran Koton Fırfırlı Mini Elbise, günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz bir şıklıkta. Polyester ve elastan karışımlı kumaşı sayesinde esneyerek bedeninize uyum sağlayan ürünü çarşı, pazar, alışveriş, arkadaş buluşması, gündüz ve gece etkinliklerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Spor ayakkabılar ile kombin yapıldığında günlük, topuklu ayakkabılar ile tamamlandığında ise şık bir görünüme kavuşan elbise, her kadının dolabında mutlaka bulunmalı. Siz de yaz aylarında kurtarıcı olacak bir parça arıyorsanız model, tam size göre!

2. Cıvıl cıvıl görünmek isteyenlere: TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Çiçek Desenli Elbise

İçindeki eğlenceli ruhu dışarı yansıtmak isteyen kadınların tercihi TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Çiçek Desenli Elbise, cıvıl cıvıl görünümüyle bu yazın trendlerini yakalıyor. Düşük omuz ve kol detayı ile daha modern bir görünüme kavuşan elbisenin göğüs bölgesi bedeninizi sararak daha şık bir görünüm yaratıyor. Minik çiçek desenleri sayesinde bahar bahçelerini üzerinizde taşıyormuş gibi enerjik hissettiriyor. Fırfır detayları ve mini etek kesimiyle hem genç kadınlara hem kendini her zaman genç hissedenlere hitap eden elbiseyi sepetinize hâlâ eklemediniz mi?

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3. Rahatına düşkün olanlara: DeFacto Uzun Kollu Gömlek Yaka Jean Elbise

Rahatına düşkün olan kadınların tercih ettiği DeFacto Uzun Kollu Gömlek Yaka Jean Elbise, %100 pamuklu jean kumaşı sayesinde rahat etmenizi sağlar. Bel kısmında yer alan halka detaylı kemeri ve baştan aşağı düğmeli tasarımıyla modern bir görünüm yakalayan elbiseyi ister günlük ister özel günlerde kullanabilirsiniz. Spor ayakkabı, babet ve düz ayakkabılar ile kombin yapıldığında günlük; topuklu ayakkabılar ile tamamlandığında ise şık bir görünüm sergiler. Havalı bir duruş yakalamak isteyen kadınların dolabında mutlaka bulunması gereken ürün, favorileriniz arasına girmeye aday!

4. Uçuş uçuş elbiselerden hoşlananlara: Brilla Astar Sandy Dışı Tül Çiçek Desenli Elbise

Uçuş uçuş elbiseler her sezon olduğu gibi bu yazın trendlerine de damga vuran modeller arasında yer alıyor. Brilla Astar Sandy Dışı Tül Çiçek Desenli Elbise sayesinde kendinizi bir kuğu gibi hissedebilir ve girdiğiniz ortamlarda âdeta süzülerek tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Üst katmanı tamamen transparan olan elbisenin iç kısmında siyah askılı düz bir elbise mevcut. Etek bölümünde yer alan fırfır detayları ve balon kol modeliyle de son trendleri yakalamayı başaran elbiseyi düz sandaletler, topuklu ayakkabılar, terlik ve bağlamalı ayakkabılar ile kombin yaparak çekici duruşunuzu güçlendirmek ister misiniz?

5. Şıklığıyla göz kamaştırmak isteyenlere: Koton Ece Sükan X Koton - Boynu Metal Bağlamalı Leopar Desenli Pencere Detaylı Elbise

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''Öyle bir elbise modeli olsun ki giydiğimde kendimi kusursuz çekicilikte hissedeyim.'' diyorsanız Koton Ece Sükan X Koton - Boynu Metal Bağlamalı Leopar Desenli Pencere Detaylı Elbise, tam size göre! Ece Sükan tarafından özel olarak tasarlanan elbise, trendleri yansıtan bir görünüme sahip. Boyundan bağlanan metal askısı, kuş gözü pencere detayı ve derin yırtmaç tasarımı ile dikkat çeken model, her kadının dolabında mutlaka yer almalı. Elbiseyi bağlama detaylı yüksek topuklu açık ayakkabılarla tamamlayarak kombininizi taçlandırmaya ne dersiniz?

6. Kurtarıcı bir parça: Qupa Butik Kadın Siyah Yanları Büzgülü Kaşkorse Elbise

Kurtarıcı modeller arasında yer alan Qupa Butik Kadın Siyah Yanları Büzgülü Kaşkorse Elbise, gerek sokakta gerek sosyal medyada en sık karşılaşılan elbise modelleri arasında bulunur. Modelin yanlarında yer alan büzgü detayı, elbiseye hareket katar. Elbiseyi spor ayakkabı, düz terlik ve sandalet ile kombin yaparak günlük hayatta kullanabileceğiniz gibi topuklu uzun çizme, tek bantlı stiletto ya da bağlama detaylı topuklu sandaletler ile tamamlayarak özel günlerde tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Geniş beden skalasına sahip olan elbise ile herkes sizi konuşacak!

7. Prensesler gibi hissetmek isteyenlere: Moda Çelikler Şifon Boyundan Bağlamalı Düşük Kol Yırtmaçlı Elbise

''Giyeceğim elbisenin içerisinde âdeta prensesler gibi görünmek istiyorum.'' diyenlere önerebileceğimiz Moda Çelikler Şifon Boyundan Bağlamalı Düşük Kol Yırtmaçlı Elbise, sezon trendlerini yansıtan modellerden bir diğeri. Göğüs kısmında yer alan kuş gözü pencere detayı, uzun etek boyu, derin yırtmacı, boyundan bağlamalı tasarımı, düşük omuz ve balon kol detayları ile şık bir duruş sergileyen elbisenin eşsiz renk tonu; teninize çok yakışacak! Şifon kumaşa sahip olduğu için uçuş uçuş görünen ve âdeta üzerinizden akıp giden elbiseyle bulunacağınız ortamların yıldızı olmaya ne dersiniz?