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Gazetecilerin sorusu Akşener'i öfkelendirmişti! Sosyal medyanın gündemindeki videoyla ilgili gerçek ortaya çıktı

03.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorduğu bir soruya öfkeyle yanıt verdi. Akşener yanıtında, 25 yıl önce sarf ettiği ve sosyal medyanın gündemine oturan sözlerine açıklık getirirken videonun neden yayımlandığı da ortaya çıktı.

Gazetecilerin sorusu Akşener'i öfkelendirmişti! Sosyal medyanın gündemindeki videoyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada 25 yıl önceki 'Refah-Yol' sözleri çokça tartışılan İYİ Parti lideri Akşener'e dün grup toplantısının ardından gazeteciler tarafından o sözler soruldu. Akşener yanıtında "Böyle bir zekasızlığın ortaya konmasına hayretler içindeyim" derken sözlerine açıklık getirdi. Son olarak ise videonun neden yayına sokulduğuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

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"O İKTİDARIN BAKANI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Akşener, gazetecilerin sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Refah-Anavatan koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah-Yol kurulmuş… Peki nasıl oluyor da ben Refah-Yol’u yıkıyorum. Ve o arada da Refah-Yol’un İçişleri Bakanı olarak oradayım. Konuşmaya gittiğimiz konu da Susurluk meselesi… Böyle bir zekasızlığın ortaya konmasına hayretler içindeyim.

Gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm. İyi ki de o Refah-Yol’un kurulmasını sağlamışım. İyi ki de o Refah-Yol’un kurulmasına vesile olmuşum. Çünkü 28 Şubatçılar çerçevesi içinde yıkılıncaya kadar, Türkiye’nin ekonomisine, ahlakına, yönetimine önemli katkıları olan bir iktidardı. O iktidarın da bakanı olmaktan gurur duyuyorum."

"ART NİYET YOK"

Konuyla ilgili Independent Türkçe'ye açıklama yapan, Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, "Tamamen bizden kaynaklanan bir hata" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde reklam arası kutsaldır, kesinlikle yayınlanmaz, programın içeriğinde değildir. Gözümüzden kaçan bir şey. Hiçbir kötü ya da art niyet yok. 32. Gün arşivi olarak reklam aralarını hiçbir zaman yayınlamayız. Bu kazara yayınlandı."

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"ÖZÜR DİLERİZ, GENÇ ASİSTAN KOYMUŞ"

Birand ayrıca Tele1'de yer alan habere göre Meral Akşener'den özür dilerken şunları söyledi:

“Eski programları koyarken reklam aralarını çıkarırız. Bu bizim için kutsal. Bizde çalışan genç bir asistan ham görüntüyü Facebook’a koymuş. Facebook’tan yayıldı görüntüyü. 1 hafta önce yayınlamış. Genel başkandan özür dileriz. Facebook’tan kaldırdık. İlk defa başımıza geldi, yol kazası.”

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