Gerek profesyonel yaşam gerekse eğlence için en iyi drone modelleri

Her bütçeye uygun üretilen drone modelleri arasında, gerek profesyonel yaşam için gerekse eğlence amaçlı kullanım için birçok seçenek bulunuyor. Drone çeşitleri, özelliklerine göre farklı kullanım alanlarına hizmet ediyor. Drone kullanımı konusunda bilgi sahibi olanlar daha profesyonel ve pahalı modeller seçerken, drone uçurma hakkında daha az bilgi sahibi olanlara drone önerisi olarak başlangıç seviye modeller işaret ediliyor. Drone dünyasında seçim yapabilmek elbette ki hiç kolay olmuyor. Hal böyle olunca drone almak isteyenler "Hangi drone daha iyi?" sorusuna cevap bulmakta zorlanıyor.

Hava fotoğrafçılığında sınır tanımayın!

DJI Air 2S ile hava fotoğrafçılığında sınırları zorlayın! 600 gr ağırlığı ile her an yanınızda taşıyabileceğiniz bu drone, size 31 dakikalık uçuş süresi tanır. Hava karardığında bile görüntü kalitenizi bozmayan eşsiz kamerası da 4K çekimler yapmanıza olanak sağlar. Ayrıca engellerden kaçabilir ve belirlediğiniz nesneleri odak noktası olarak alabilir. Çevreye karşı aşırı duyarlı olan bu model olası tehlikelere karşı sizi uyarabilir. Uçuş izni gerektiren DJI Air 2S, profesyoneller için muhteşem bir seçenektir.

Sırt çantanızdaki profesyonel dostunuz!

Seyahat etmekten hoşlanıyorsanız ve taşıdığınız eşyaların hafif ve kullanışlı olmasını önemsiyorsanız, DJI Mavic Pro'yla arzu ettiğiniz rahatlığa kavuşabilirsiniz! Bu mini drone katlanabilir kanatları ve esnek yapıdaki pervaneleri sayesinde sırt çantanızda taşıyabileceğiniz küçüklüğe ulaşır. Bataryası 3830 mAh’tır. 4K çekim özelliği sayesinde saniyede 30 kare yakalar ve bu görüntüleri SD kart ile 64 GB’a kadar arttırabilir hafızasında depolar. Küçük ve rahat taşınabilir olması ile beğeninizi kazanabilecek olan bu drone ne kadar mesafe gider, diye merak edebilirsiniz. Bataryası tamamen dolu bir DJI Mavic Pro, 13 km mesafe katedebilir!

Kolay kullanım ve etkileyici özelliklerin adresi!

Bir drone almak işin kolay kısmı. Peki ya drone nasıl uçurulur? Corby CX007 Zoom Pro Smart ile tek ihtiyacınız olan bir telefon! Kumandasının yanı sıra telefonunuzla da uçurabileceğiniz bu drone, otomatik iniş ve kalkış özelliklerine sahip. Sahip olduğu iki bataryasıyla uçuş süresi 25 dakikaya ulaşır. El hareketleriniz ile 720p HD fotoğraf ve videolar çekebilir, bu görüntüleri otomatik olarak telefonunuza aktarabilirsiniz. Üstelik katlanılabilir tasarımı sayesinde bu drone'u yanınızda taşımanız da mümkün!

Uzun süren çekim deneyimini yaşayın!

Teknolojinin her noktasında görünmeye kararlı olan Xiaomi, drone kategorisinde de adından söz ettiriyor. "Bu drone kaç saat havada kalır?" diyorsanız FIMI X8 SE 2020, 4K kamerasıyla 40 dakikaya varan bir uçuş süresine sahip. Bu ürün; su geçirmez oluşu, GPS özelliğinin bulunması, havada sabit kalması ve otomatik geri dönüş özellikleriyle de sıkça tercih edilen drone modelleri arasında yer alıyor. Anlık aktarım moduyla kamerasıyla gerçekleştirdiği çekimleri telefonunuza aktarabilen FIMI X8 SE 2020, katlanılabilir yapısıyla hem rahatlığı hem de profesyonelliği bir arada sunuyor.

Profesyonel olmaya aday amatörler için tasarlandı!

Aden MJX Bugs 5W 4K, drone'lara merak salmış amatörler için ideal bir ürün olarak karşımızda. Eğer sivil havacılık izniniz yoksa hiç üzülmeyin çünkü bu drone’u kullanmak izin gerektirmiyor. Her yaştaki insanın rahatlıkla uçurabileceği Aden MJX Bugs 5W; otomatik rota takibi, anlık görüntü aktarımı ve dairesel çekim gibi özellikleriyle en sevilen drone modelleri arasında yer alıyor. Peki "Bu drone nasıl şarj edilir?" diye soracak olabilirsiniz. Aden MJX 5W drone, kutusundan çıkan şarj düzeneğiyle çok kolay bir şekilde şarj edilebiliyor.

Uçurun ve taklalar attırın! Eğlenmeniz için gereken her şey var

Drone nasıl çalışır bilmiyorsanız ama ilgi duymaya ve drone ile çekim yapmaya başladıysanız Aden E58 Fly More Combo, ihtiyacınız olan tüm özellikleri sunuyor! 360 derece takla atabilme özelliği ile eşsiz anlar yakalayabilir ve 720p kamerasıyla mükemmel bir kalite yaratabilirsiniz. Sivil havacılık iznine sahip olmadan kullanabileceğiniz bu drone, 10 dakikalık uçuş süresine sahip. Aden E58 Fly More Combo, otomatik rota takibi özelliğiyle yalnızca eğlence amaçlı değil, profesyonel olarak da kullanabileceğiniz kaliteli bir model.

Uygun fiyatlı ve kullanışlı bir drone mu arıyorsunuz? Buraya bakın!

Fiyatıyla ve kalitesiyle dikkat çeken MF Product Atlas 0232 Smart Drone, bu teknolojiyle ilk kez tanışacaklar için biçilmiş kaftan! Telefonunuzdan kolaylıkla kontrol edebileceğiniz bu ürün, uçurulması oldukça kolay bir model olarak karşımıza çıkıyor. İç ve dış mekanda rahatça kullanılabilecek bu model, 12 dakikalık bir uçuş süresi sunuyor. Bu süre boyunca 720p görüntü kalitesine sahip çekimler yapabilme imkanı sağlıyor. Katlanabilir yapısı, takla atabilme ve havada sabitleme özellikleriyle drone çeşitleri arasında sıklıkla tercih ediliyor.

İnanılmaz hızlı ve mükemmel çekimler

Drone yarışlarına merakınız varsa hangi drone alınmalı? DJI FPV Combo ile tanışın! Eşsiz tasarımı ve sezgisel sürüş kolaylığıyla herkesin beğenisini kazanan bu model, 4K çekim özelliğine sahip. DJI FPV Combo, 20 dakikalık uçuş kabiliyeti ve 2000 mAh bataryasıyla göz dolduruyor. Saatte 140 km hızına ulaşabilen drone, yalnızca 2 saniye içinde saatte 100 km hız kazanabiliyor. Muhteşem teknolojisiyle el hareketlerinizi hızlı bir şekilde algılayan kumandası ise size kolay bir uçuş deneyimi yaşatıyor.

Ufak bir cihaz ama etkileyici görüntüleri garanti ediyor

Katlandığında avucunuza sığabilen ama mükemmel verim alabileceğiniz bir drone hayal edin. İşte o drone DJI Mini 2 Fly More Combo! 4K görüntü kalitesine sahip çekimler yapabilen drone, pürüzsüz görüntüler elde edebilmeniz için tasarlandı. 31 dakikalık çekim süresiyle de göz dolduruyor! "Bu drone kaç metre havada kalır?" diye merak ediyor olabilirsiniz. DJI Mini 2 Fly More Combo, 10 km mesafe içerisinde uçuş gerçekleştirebilir! Ayrıca etkileyici parazit önleme özelliğiyle kaliteli sonuçlar alabilirsiniz. Peki, bu ufak ama etkileyici drone ne kadar yükselir? DJI Mini 2 Fly More Combo, 4000 metreye kadar irtifa kazanabiliyor!

Sağlam yapısıyla sizi cezbedecek!

Hafif ve sağlam yapısıyla Corby Cx015, acemiliğinizi üzerinizden atmak için harika bir model! 1000 mAh bataryaya ve 13 dakikaya varan çekim süresine sahip bu drone, 1080p çekim özelliğiyle aradığınız kaliteyi sunar. "Bu drone nerede kullanılır?" diye sorabilirsiniz. Corby Cx015 özellikleri, katlanabilir tasarımı, hareket tanıma sistemi ve takla atma özelliğiyle hem profesyonel hem de amatör çekimler için son derece elverişli. Otomatik iniş ve kalkış sistemiyle büyük rahatlık sağlayan bu drone, akıllı telefon ile uçurulabilir.

