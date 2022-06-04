Giresun'daki hastanede sağlık skandalı! Beyin kanaması geçiren hastanın kafatasını çöpe attılar

Giresunlu hemşire Havva Dizdar'ın Antalya'da başına gelen durumun bir benzerini yine bir Giresunlu olan Tuğba Yılmaz Trabzon'da yaşadı. Hemşire Havva Dizdar, Antalya'da 'Arteriovenöz Malformasyon' (AVM) teşhisi konularak bir ameliyat geçirmişti. Bu ameliyata bağlı olarak beyninde oluşan ödem nedeniyle ikinci bir ameliyat için kafatasının bir bölümü çıkarılan hemşire Havva Dizdar'ın aylar sonra geri yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu olayın ardından benzer bir vaka da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yaşandı.

KAFATASINDAN ÇIKARTILAN KEMİK BOZULMASI SONUCU ÇÖPE ATILMIŞ

Giresun’un Görele ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Tuba Yılmaz, yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu beyni zarar gördü ve konuşma yeteneğini kısmi olarak yitirdi. Eşinin başından geçen olayı anlatan Tuğba Yılmaz’ın eşi İsmet Yılmaz, “Eşim 14 Ağustos 2020 tarihinde beyin kanaması geçirdi. Acilen Trabzon’da bulunan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne götürdük. Acil ameliyata alındı ve bir günde üst üste üç tane ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası kafatası kemiğini aldılar. Daha sonra ameliyatını gerçekleştirdiler, kafatasının üçte biri alındı. Görevliler kafatasını hastanenin buzdolabına koydular. Üç ay sonra takılacağını söylediler ama aradan geçen yaklaşık bir yıl sonunda aradılar ve hastaneye yatışımızı yaptık. Eşimin kafasından çıkartılan kemiğin takılmasını beklerken, kafatası kemiklerinin olmadığı yere plastik takacaklarını söylediler. Öğrendik ki eşimin kafatasından çıkartılan kemik bozulması sonucu çöpe atılmış. Bizde bu konuyu yargıya taşıdık. Eşim ameliyat olamadığı için psikolojisi aşırı derecede bozuldu, durup dururken ağlamaları başladı. Yapmak istediğini yapamayınca ağlıyor" dedi.

HİZMET KUSURU İDDİASIYLA DAVA AÇILDI

Hastanenin hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle müvekkili adına Trabzon İdare Mahkemesine dava açıldığını belirten Av. Murat Tahmaz ise “Müvekkilim Tuğba Yılmaz, beyin ameliyatını gerçekleştiren sağlık kurumundan almış olduğu hizmetin kusurlu olması nedeniyle kurum aleyhine gerekli haklarımızı savunma adına davamızı açmış bulunmaktayız. Trabzon İdare Mahkemesi’nde davamız devam etmektedir. Bizim bu süreçteki amacımız müvekkilimizin ilgili hastane personeli ve yönetiminin kusuru nedeniyle çöpe atılan kafatası kemiğinin yerine geçebilecek en sağlıklı ve son teknoloji k bir muadil tedavinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Müvekkilim mevcut durumu şu anda beyni dış etkenlere açık ve korumasız durumdadır. Bir an önce acil bir şekilde ilgili tedaviye ulaşmak zorunluluğu vardır ve bu yüzden yasal yollara başvurduk ve bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan ameliyat sonrası Tuğba Yılmaz’ın kaybolan kafatasıyla ilgili iddialarla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi yetkilileri konunun yargıda olduğu için bir açıklama yapmak istemediklerini dile getirdiler.

(İHA)

