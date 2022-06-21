Tarzını cesur parçalarla ön plana çıkarmak isteyenlere kıyafet önerileri

Sürekli olarak klasik ve sıradan parçalar seçtiğinizi ve artık bu durumdan sıkıldığınızı düşünüyorsanız gardırobunuzda minik bir değişiklik yapma zamanı gelmiş olabilir. İnsanları şaşırtmanızı sağlayacak birbirinden iddialı ürünler, bu listede sizi bekliyor. Günlük elbiselerden gece davetlerinde kullanabileceğiniz parçalara kadar birçok yerde giyebileceğiniz kıyafet modellerini hemen keşfedin!

1. Enerjik rengiyle herkesi büyüleyecek bir parça: Koton Kolsuz Midi Elbise

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Gardırobunuza cesur renklerden parçalar eklemeye ne dersiniz? Koton Kolsuz Midi Elbise, canlı ve sıra dışı rengi sayesinde dikkat çekici bir görünüm kazanmanızı sağlar. Halter yaka kolsuz elbisenin göbek bölümünde pencere detayı bulunur. Metal halka aksesuarı sayesinde şık bir görünüm kazanan parça, dikey çizgi detaylı kumaşı sayesinde olduğunuzdan daha uzun görünmenize olanak tanır. Vücudunuzu sarıp ayak bileklerinize kadar uzanan ürün, hem rahat hem zarif bir kullanım sunar. Turuncu rengin can alıcı enerjisi sayesinde cesur kombinler yaparak herkesi büyülemeye hazır olabilirsiniz.

2. Holly Lolly Likralı Yüksek Bel İspanyol Spring Jean, stilinizi baştan sona değiştirir

Kendine has tarzı ve sevimliliğiyle herkesi kendine hayran bırakacak Holly Lolly Likralı Yüksek Bel İspanyol Spring Jean'i hâlâ keşfetmediyseniz mutlaka göz atmalısınız! Pembe üzerine kırmızı mini kalp detaylı pantolon, harika bir görünüm yaratmanıza yardımcı olur. Yüksek bel detayı sayesinde göbek bölümünü tamamen saran parça, basen bölgenize oturarak fit görünmenizi sağlar. Diz kapağından aşağı doğru genişleyen paça kısımları sayesinde hareket kazanan pantolonu, şık gömlekler ve bluzlarla tamamlayarak dikkat çekici görünümler elde etmeniz mümkün.

3. Asil bir görünüm için: Koton x Ece Sükan Boynu Metal Bağlamalı Leopar Desenli Pencere Detaylı Elbise

Modeli ve deseniyle iddialı bir görünüm sunan Koton x Ece Sükan Boynu Metal Bağlamalı Leopar Desenli Pencere Detaylı Elbise'yle özel davetlerin yıldızı olmaya hazır mısınız? Elbisenin ön bölümünde yer alan derin pencere detayı, stilinize cesur bir hava katarken; üst kısmındaki metal boyun aksesuar, şık bir görünüm sunar. Bohem kesimiyle göz dolduran midi eteğin ön tarafında bulunan derin yırtmaç detayı, elbiseye son noktayı koyar. Leopar desenli kumaşı sayesinde bütünüyle hareketli bir hâl alan ürün, özel bir görünüm arayışında olanların vazgeçilmezi olmayı vadediyor.

4. 70'ler ruhunu yaşatmak isteyenler için: TRENDYOLMİLLA Yeşil Geometrik Desenli Örme Pantolon

Sezonun nostalji rüzgârları estiren popüler detaylarından biri, geometrik desenler. Eğer daha önce stilinizde bu tür desenlere yer vermediyseniz TRENDYOLMİLLA Yeşil Geometrik Desenli Örme Pantolon tam size göre. Hem kesimi hem deseniyle dikkat çekici bir stil yaratan ürün, İspanyol paça detayıyla göz doldurur. Basenlere oturarak ince görünmenizi de sağlayan pantolonun lastikli bel detayı, ürünü rahat giyip çıkarmanıza olanak tanır. Ayrıca yüksek bel bölümünde yer alan ince ipler, pantolonun havasını değiştirerek havalı ve dinamik bir tarz sunar.

5. Her görünümü bir adım öteye taşıyacak parça: Holly Lolly Bağlamalı Crop Model Wrap Top Beyaz

Hem klasik hem modern kesimli etek ve pantolonları tamamlayacak cesur parçalar tercih ederek görünümünüze farklı bir boyut kazandırabilirsiniz. Holly Lolly Bağlamalı Crop Model Wrap Top Beyaz, son derece iddialı tarzıyla herkesi kendine hayran bırakır. Boyundan bağlanabilen ürün, göğüslerinizi sararak düzgün bir duruş sağlar. Farklı bağlama stilleriyle tek ürünle pek çok modele sahip olmanızı sağlayan parça, yumuşacık dokusuyla teninizde muhteşem bir his bırakır. Zamansız bir görünümü ve tarzı olan bu ürünü uzun yıllar boyunca gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

6. Siyahın asaleti cesur detaylarla birleşiyor: DRESHOW Derin V Yakalı Yırtmaçlı Elbise

Zamansız stilin temsilcisi olan siyah renk, dikkat çekici detaylarla buluşarak iddialı görünebilir. DRESHOW Derin V Yakalı Yırtmaçlı Elbise, etkileyici görünüm sunarken cesaretinizi de ön plana çıkarır. Göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri boyun bölgesine çeken ürünün yırtmacı da bir hayli şık durur. Önü kısa, arkası uzun olan etek boyu; yoğun bacak dekoltesi ile göğüs dekoltesini tamamlayarak muhteşem bir uyum sağlar. Kalça ve bel bölümünde yer alan büzgüler, elbiseye hareket katarak siyah rengin alışılagelmiş görüntüsünü değiştirir. Vücudunuzu tamamı ile saran ürün, yumuşacık ince kumaşıyla yaz aylarının kurtarıcı parçalarından biri olabilir.

7. Capcanlı bir stil için: Whenever Company Pembe Halka Detaylı Derin Çift Yırtmaçlı Yüksek Bel Uzun Etek

Eğer dikkat çekici bir eteğe ihtiyacınız varsa Whenever Company Pembe Halka Detaylı Derin Çift Yırtmaçlı Yüksek Bel Uzun Etek için gardırobunuzda yer açabilirsiniz. Dinamik rengiyle kendinden söz ettiren ürün, yüksek belli oluşu ile bel kısmını sararak göbek görünümünü engeller. Ayrıca eteğin bel bölgesinin ortasında yer alan geniş halka detayı, hoş bir etki bırakarak daha cesur görünmenizi sağlar. İki yanda bulunan derin yırtmaçlarla uzun etek boyunu dengeleyen ürün, basenlerinizi sararak düz şekilde aşağıya iner. Eteğin arka ortasında yer alan fermuar, parçayı rahat giyip çıkarmanıza olanak tanır.

8. Baştan sona asil ve iddialı bir dokunuş: Whenever Company Zümrüt Kadife Tek Omuz Kuşaklı Kemer Aksesuarlı Drapeli Mini Elbise

Bazı kumaşları tercih etmek büyük cesaret gerektirir. Kadife kumaş da onlardan biri. Whenever Company Zümrüt Kadife Tek Omuz Kuşaklı Kemer Aksesuarlı Drapeli Mini Elbise, herkesin kolay kolay taşıyamayacağı bir asalete sahip. Ürün, yumuşacık kadife dokusu ve parlayan duruşuyla göz alıcı görünür. Elbisenin tek omzu saran yakası, göğüs dekoltesini kapatarak zarif bir stil oluşturur. Bel bölümünde yer alan büzgü ve metal halka detayı, daha bir görünüm sunarak fiziğinizi ön plana çıkarır. Etek bölümünde bulunan yoğun drapeler, kumaşı hareketlendirirken metal aksesuardan sarkan uzun kumaş detayı, elbiseye farklı bir hava katar.

9. Ona bayılacaksınız: Holly Lolly Siyah Uzun Tül Kollu Dekolteli Bony Bodysuit

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Siyahın asaletini yaşatan diğer önerimiz: Holly Lolly Siyah Uzun Tül Kollu Dekolteli Bony Bodysuit. Girdiğiniz her ortamda derin dekoltesi ile dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayan ürünün tül şeklinde kol detayları mevcut. Ekstra uzunlukta tül kullanımı, bodysuite dinamik bir hava katarak sokak modasının ruhunu yansıtır. Karın ve göğüs dekoltesini çapraz ip detayların takip ettiği üründe kullanılan siyah kumaş, yumuşak dokusuyla rahat bir his bırakır. Derin bir sırt dekoltesine sahip ürünü, sırt bölümünde yer alan iplerle dilediğiniz şekilde bağlayarak kullanabilirsiniz.

10. Tüm kombinlere uyum sağlayan iddialı bir parça: Bershka Metakrilat Topuklu Vinil Sandalet

Eğer gardırobunuza eklemek istediğiniz en iddialı parçaları seçtiyseniz sıra onları tamamlayacak ayakkabıyı bulmaya geldi. Bershka Metakrilat Topuklu Vinil Sandalet, her tarzdan kıyafeti tamamlayan transparan görünümüyle dikkat çeker. Son yılların popüler ayakkabı özelliklerinden biri olan kare burun detayına rastlanılan ürünün topuğu, şeffaf ve kalın bir şekle sahip. Ayağınızı 3 adet transparan şerit bant ile çevreleyen sandalet, beyaz iç yüzey ile tamamlanarak zarif bir görünüm vadeder. İster şık davetlerde ister gündelik yaşamdaki stilinizi bu sandaletle tamamlayabilir, ortaya harika kombinler çıkarabilirsiniz.