KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Tarzını cesur parçalarla ön plana çıkarmak isteyenlere kıyafet önerileri

Tarzını cesur parçalarla ön plana çıkarmak isteyenlere kıyafet önerileri

20.06.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarzınızı cesur parçalarla ön plana çıkarmaya ne dersiniz? Sezonun risksiz parçalarını seçmek yerine daha iddialı ve akılda kalıcı görünümler yaratmanızı sağlayacak parçalara yönelmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Sizin için hazırladığımız listede yer alan ve pek çok stile hitap eden ürünler sayesinde herkesi cesaretinize hayran bırakabilirsiniz. Eğer bir an önce yeni stilinize merhaba demek istiyorsanız bu ürünlere bakmadan alışveriş yapmamanızı öneririz.

Tarzını cesur parçalarla ön plana çıkarmak isteyenlere kıyafet önerileri

Sürekli olarak klasik ve sıradan parçalar seçtiğinizi ve artık bu durumdan sıkıldığınızı düşünüyorsanız gardırobunuzda minik bir değişiklik yapma zamanı gelmiş olabilir. İnsanları şaşırtmanızı sağlayacak birbirinden iddialı ürünler, bu listede sizi bekliyor. Günlük elbiselerden gece davetlerinde kullanabileceğiniz parçalara kadar birçok yerde giyebileceğiniz kıyafet modellerini hemen keşfedin!

1. Enerjik rengiyle herkesi büyüleyecek bir parça: Koton Kolsuz Midi Elbise

Giymek için her şeyden önce cesaretinizin olması gereken kıyafet önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Gardırobunuza cesur renklerden parçalar eklemeye ne dersiniz? Koton Kolsuz Midi Elbise, canlı ve sıra dışı rengi sayesinde dikkat çekici bir görünüm kazanmanızı sağlar. Halter yaka kolsuz elbisenin göbek bölümünde pencere detayı bulunur. Metal halka aksesuarı sayesinde şık bir görünüm kazanan parça, dikey çizgi detaylı kumaşı sayesinde olduğunuzdan daha uzun görünmenize olanak tanır. Vücudunuzu sarıp ayak bileklerinize kadar uzanan ürün, hem rahat hem zarif bir kullanım sunar. Turuncu rengin can alıcı enerjisi sayesinde cesur kombinler yaparak herkesi büyülemeye hazır olabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Holly Lolly Likralı Yüksek Bel İspanyol Spring Jean, stilinizi baştan sona değiştirir

Giymek için her şeyden önce cesaretinizin olması gereken kıyafet önerileri

Kendine has tarzı ve sevimliliğiyle herkesi kendine hayran bırakacak Holly Lolly Likralı Yüksek Bel İspanyol Spring Jean'i hâlâ keşfetmediyseniz mutlaka göz atmalısınız! Pembe üzerine kırmızı mini kalp detaylı pantolon, harika bir görünüm yaratmanıza yardımcı olur. Yüksek bel detayı sayesinde göbek bölümünü tamamen saran parça, basen bölgenize oturarak fit görünmenizi sağlar. Diz kapağından aşağı doğru genişleyen paça kısımları sayesinde hareket kazanan pantolonu, şık gömlekler ve bluzlarla tamamlayarak dikkat çekici görünümler elde etmeniz mümkün.

Ürünü İncele

3. Asil bir görünüm için: Koton x Ece Sükan Boynu Metal Bağlamalı Leopar Desenli Pencere Detaylı Elbise

Giymek için her şeyden önce cesaretinizin olması gereken kıyafet önerileri

Modeli ve deseniyle iddialı bir görünüm sunan Koton x Ece Sükan Boynu Metal Bağlamalı Leopar Desenli Pencere Detaylı Elbise'yle özel davetlerin yıldızı olmaya hazır mısınız? Elbisenin ön bölümünde yer alan derin pencere detayı, stilinize cesur bir hava katarken; üst kısmındaki metal boyun aksesuar, şık bir görünüm sunar. Bohem kesimiyle göz dolduran midi eteğin ön tarafında bulunan derin yırtmaç detayı, elbiseye son noktayı koyar. Leopar desenli kumaşı sayesinde bütünüyle hareketli bir hâl alan ürün, özel bir görünüm arayışında olanların vazgeçilmezi olmayı vadediyor.

Ürünü İncele

4. 70'ler ruhunu yaşatmak isteyenler için: TRENDYOLMİLLA Yeşil Geometrik Desenli Örme Pantolon

Giymek için her şeyden önce cesaretinizin olması gereken kıyafet önerileri

Sezonun nostalji rüzgârları estiren popüler detaylarından biri, geometrik desenler. Eğer daha önce stilinizde bu tür desenlere yer vermediyseniz TRENDYOLMİLLA Yeşil Geometrik Desenli Örme Pantolon tam size göre. Hem kesimi hem deseniyle dikkat çekici bir stil yaratan ürün, İspanyol paça detayıyla göz doldurur. Basenlere oturarak ince görünmenizi de sağlayan pantolonun lastikli bel detayı, ürünü rahat giyip çıkarmanıza olanak tanır. Ayrıca yüksek bel bölümünde yer alan ince ipler, pantolonun havasını değiştirerek havalı ve dinamik bir tarz sunar.

Ürünü İncele

5. Her görünümü bir adım öteye taşıyacak parça: Holly Lolly Bağlamalı Crop Model Wrap Top Beyaz

Giymek için her şeyden önce cesaretinizin olması gereken kıyafet önerileri

Hem klasik hem modern kesimli etek ve pantolonları tamamlayacak cesur parçalar tercih ederek görünümünüze farklı bir boyut kazandırabilirsiniz. Holly Lolly Bağlamalı Crop Model Wrap Top Beyaz, son derece iddialı tarzıyla herkesi kendine hayran bırakır. Boyundan bağlanabilen ürün, göğüslerinizi sararak düzgün bir duruş sağlar. Farklı bağlama stilleriyle tek ürünle pek çok modele sahip olmanızı sağlayan parça, yumuşacık dokusuyla teninizde muhteşem bir his bırakır. Zamansız bir görünümü ve tarzı olan bu ürünü uzun yıllar boyunca gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Siyahın asaleti cesur detaylarla birleşiyor: DRESHOW Derin V Yakalı Yırtmaçlı Elbise

Giymek için her şeyden önce cesaretinizin olması gereken kıyafet önerileri

Zamansız stilin temsilcisi olan siyah renk, dikkat çekici detaylarla buluşarak iddialı görünebilir. DRESHOW Derin V Yakalı Yırtmaçlı Elbise, etkileyici görünüm sunarken cesaretinizi de ön plana çıkarır. Göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri boyun bölgesine çeken ürünün yırtmacı da bir hayli şık durur. Önü kısa, arkası uzun olan etek boyu; yoğun bacak dekoltesi ile göğüs dekoltesini tamamlayarak muhteşem bir uyum sağlar. Kalça ve bel bölümünde yer alan büzgüler, elbiseye hareket katarak siyah rengin alışılagelmiş görüntüsünü değiştirir. Vücudunuzu tamamı ile saran ürün, yumuşacık ince kumaşıyla yaz aylarının kurtarıcı parçalarından biri olabilir.

Ürünü İncele

7. Capcanlı bir stil için: Whenever Company Pembe Halka Detaylı Derin Çift Yırtmaçlı Yüksek Bel Uzun Etek

Giymek için her şeyden önce cesaretinizin olması gereken kıyafet önerileri

Eğer dikkat çekici bir eteğe ihtiyacınız varsa Whenever Company Pembe Halka Detaylı Derin Çift Yırtmaçlı Yüksek Bel Uzun Etek için gardırobunuzda yer açabilirsiniz. Dinamik rengiyle kendinden söz ettiren ürün, yüksek belli oluşu ile bel kısmını sararak göbek görünümünü engeller. Ayrıca eteğin bel bölgesinin ortasında yer alan geniş halka detayı, hoş bir etki bırakarak daha cesur görünmenizi sağlar. İki yanda bulunan derin yırtmaçlarla uzun etek boyunu dengeleyen ürün, basenlerinizi sararak düz şekilde aşağıya iner. Eteğin arka ortasında yer alan fermuar, parçayı rahat giyip çıkarmanıza olanak tanır.

Ürünü İncele

8. Baştan sona asil ve iddialı bir dokunuş: Whenever Company Zümrüt Kadife Tek Omuz Kuşaklı Kemer Aksesuarlı Drapeli Mini Elbise

Giymek için her şeyden önce cesaretinizin olması gereken kıyafet önerileri

Bazı kumaşları tercih etmek büyük cesaret gerektirir. Kadife kumaş da onlardan biri. Whenever Company Zümrüt Kadife Tek Omuz Kuşaklı Kemer Aksesuarlı Drapeli Mini Elbise, herkesin kolay kolay taşıyamayacağı bir asalete sahip. Ürün, yumuşacık kadife dokusu ve parlayan duruşuyla göz alıcı görünür. Elbisenin tek omzu saran yakası, göğüs dekoltesini kapatarak zarif bir stil oluşturur. Bel bölümünde yer alan büzgü ve metal halka detayı, daha bir görünüm sunarak fiziğinizi ön plana çıkarır. Etek bölümünde bulunan yoğun drapeler, kumaşı hareketlendirirken metal aksesuardan sarkan uzun kumaş detayı, elbiseye farklı bir hava katar.

Ürünü İncele

9. Ona bayılacaksınız: Holly Lolly Siyah Uzun Tül Kollu Dekolteli Bony Bodysuit

Giymek için her şeyden önce cesaretinizin olması gereken kıyafet önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Siyahın asaletini yaşatan diğer önerimiz: Holly Lolly Siyah Uzun Tül Kollu Dekolteli Bony Bodysuit. Girdiğiniz her ortamda derin dekoltesi ile dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayan ürünün tül şeklinde kol detayları mevcut. Ekstra uzunlukta tül kullanımı, bodysuite dinamik bir hava katarak sokak modasının ruhunu yansıtır. Karın ve göğüs dekoltesini çapraz ip detayların takip ettiği üründe kullanılan siyah kumaş, yumuşak dokusuyla rahat bir his bırakır. Derin bir sırt dekoltesine sahip ürünü, sırt bölümünde yer alan iplerle dilediğiniz şekilde bağlayarak kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Tüm kombinlere uyum sağlayan iddialı bir parça: Bershka Metakrilat Topuklu Vinil Sandalet

Giymek için her şeyden önce cesaretinizin olması gereken kıyafet önerileri

Eğer gardırobunuza eklemek istediğiniz en iddialı parçaları seçtiyseniz sıra onları tamamlayacak ayakkabıyı bulmaya geldi. Bershka Metakrilat Topuklu Vinil Sandalet, her tarzdan kıyafeti tamamlayan transparan görünümüyle dikkat çeker. Son yılların popüler ayakkabı özelliklerinden biri olan kare burun detayına rastlanılan ürünün topuğu, şeffaf ve kalın bir şekle sahip. Ayağınızı 3 adet transparan şerit bant ile çevreleyen sandalet, beyaz iç yüzey ile tamamlanarak zarif bir görünüm vadeder. İster şık davetlerde ister gündelik yaşamdaki stilinizi bu sandaletle tamamlayabilir, ortaya harika kombinler çıkarabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yazın çilek bacak görünümüne elveda! Pürüzsüz bacaklar için mutlaka uygulayın Yazın çilek bacak görünümüne elveda! Pürüzsüz bacaklar için mutlaka uygulayın
Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuzBebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz
Güzellik uzmanı paylaştı: Sadece 5 yöntem ile çok daha genç görünmek mümkünGüzellik uzmanı paylaştı: Sadece 5 yöntem ile çok daha genç görünmek mümkün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Pratik ve lezzetli tost hazırlamanıza yardımcı en iyi döküm tost makineleri

Pratik ve lezzetli tost hazırlamanıza yardımcı en iyi döküm tost makineleri

Evinizi eskisinden daha derli toplu ve şık gösterecek eşya önerileri

Evinizi eskisinden daha derli toplu ve şık gösterecek eşya önerileri

Tatil planlamanızda deniz varsa hayat kurtaracak ürün önerileri

Tatil planlamanızda deniz varsa hayat kurtaracak ürün önerileri

Çantanızda mutlaka bulunması gereken ve kullananlar tarafından şiddetle önerilen en ucuz güzellik ürünleri

Çantanızda mutlaka bulunması gereken ve kullananlar tarafından şiddetle önerilen en ucuz güzellik ürünleri

En kısa sürede en güzel saç için ihtiyacınız olan öneriler

En kısa sürede en güzel saç için ihtiyacınız olan öneriler

Tümünü Gör
En kısa sürede en güzel saç için ihtiyacınız olan öneriler

En kısa sürede en güzel saç için ihtiyacınız olan öneriler

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Her türlü mekanı ısıtabilecek en iyi fanlı ısıtıcılar

Her türlü mekanı ısıtabilecek en iyi fanlı ısıtıcılar

Yeni eviniz için en iyi yoğuşmalı kombi önerileri

Yeni eviniz için en iyi yoğuşmalı kombi önerileri

Güçlü bilgisayarlarınıza zeval gelmemesi için kullanabileceğiniz en iyi güç kaynağı modelleri

Güçlü bilgisayarlarınıza zeval gelmemesi için kullanabileceğiniz en iyi güç kaynağı modelleri

İnternet hızını yükseltip internet keyfinizi arttıracak en iyi vdsl modem tavsiyeleri

İnternet hızını yükseltip internet keyfinizi arttıracak en iyi vdsl modem tavsiyeleri

Tümünü Gör
İnternet hızını yükseltip internet keyfinizi arttıracak en iyi vdsl modem tavsiyeleri

İnternet hızını yükseltip internet keyfinizi arttıracak en iyi vdsl modem tavsiyeleri

Rahat bir uyku için en iyi ortopedik yatak önerileri

Rahat bir uyku için en iyi ortopedik yatak önerileri

Şık ve zarif görüntülerine karşın cazip fiyatlarıyla şaşırtan kadın iç çamaşırı takımları

Şık ve zarif görüntülerine karşın cazip fiyatlarıyla şaşırtan kadın iç çamaşırı takımları

Jet hızında bir internet için ihtiyacınız olan en iyi fiber modem tavsiyeleri

Jet hızında bir internet için ihtiyacınız olan en iyi fiber modem tavsiyeleri

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Şık ve zarif görüntülerine karşın cazip fiyatlarıyla şaşırtan kadın iç çamaşırı takımları

Şık ve zarif görüntülerine karşın cazip fiyatlarıyla şaşırtan kadın iç çamaşırı takımları

Sıcaklardan nefret etmesine rağmen yazı seven kadınlar için efil efil kombin önerileri

Sıcaklardan nefret etmesine rağmen yazı seven kadınlar için efil efil kombin önerileri

Yaza uygun ve stilinize şıklık katacak vintage çanta kombin önerileri

Yaza uygun ve stilinize şıklık katacak vintage çanta kombin önerileri

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Sıcaklardan nefret etmesine rağmen yazı seven kadınlar için efil efil kombin önerileri

Sıcaklardan nefret etmesine rağmen yazı seven kadınlar için efil efil kombin önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yazın çilek bacak görünümüne elveda! Pürüzsüz bacaklar için mutlaka uygulayın

Yazın çilek bacak görünümüne elveda! Pürüzsüz bacaklar için mutlaka uygulayın

Çok az malzeme ile sivilcelere ve lekelerine en etkili maske tarifi

Çok az malzeme ile sivilcelere ve lekelerine en etkili maske tarifi

En kısa sürede en güzel saç için ihtiyacınız olan öneriler

En kısa sürede en güzel saç için ihtiyacınız olan öneriler

Oldukça merak ediliyor: Rimel ve maskara aynı ürün müdür?

Oldukça merak ediliyor: Rimel ve maskara aynı ürün müdür?

Çatlamış topuk sorununu kökten çözecek! Topuklarınızın pürüzsüz olması için…

Çatlamış topuk sorununu kökten çözecek! Topuklarınızın pürüzsüz olması için…

Çantanızda mutlaka bulunması gereken ve kullananlar tarafından şiddetle önerilen en ucuz güzellik ürünleri

Çantanızda mutlaka bulunması gereken ve kullananlar tarafından şiddetle önerilen en ucuz güzellik ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.