Google yaptı! İşte ChatGPT'nin çok konuşulacak yeni rakibi "Bard"

ChatGPT internet dünyasının en çok konuşulan yapay zeka destekli ürünlerinden biri oldu. OpenAI'nın geliştirdiği ChatGPT, büyük bir kullanıcı kitlesine erişti. Hal böyle olunca ChatGPT'ye rakip yapay zeka destekli sohbet botları çıkacağı düşünülüyordu. Bu konuda, Google'ın atacağı adım özellikle merak ediliyordu. Nitekim Google'dan ChatGPT rakibi yapay zekalı sohbet robotu Bard hamlesi geldi.

BARD İÇİN 18 YAŞIN ÜZERİNDE OLMA ŞARTI

BBC'nin haberine göre, Google, yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı kullanıma sunmaya başladı. Ancak Bard yalnızca belirli kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor ve bu kullanıcıların 18 yaşın üzerinde olması gerekiyor.

Bard, rakibi ChatGPT'den farklı olarak, internetten güncel bilgilere erişebiliyor.

Örneğin ChatGPT deprem felaketiyle ilgili soruları yanıtlayamaz. Çünkü ChatGPT'nin bilgi veri tabanı yalnızca 2021 yılına kadar uzanıyor. Ancak Bard güncel bilgilere erişebiliyor.

Bunun dışında Bard aramaya erişen bir "Google'la" (Google it) düğmesine de sahip.

Ancak Google, Bard'ın "sınırları" olduğu konusunda uyarıda bulunarak, Bard'ın yanılabileceği ve taraflı cevaplar verebileceğini ifade etti.

Bunun nedeni, Bard'ın halihazırda mevcut olan gerçek dünya bilgilerinden öğreniyor olması. Yani yanıtlarında klişe ve yanlış bilgilerin ortaya çıkması mümkündür.

Kullanıcıların başlangıçta ABD ve İngiltere'de piyasaya sürülen Bard'ı denemek için bir bekleme listesine kayıt olmaları gerekiyor.

