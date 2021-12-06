Google, yeni bir karar verdi

Google'dan Chris Rackow, şirket çapında bir e-posta gönderdi ve Google'ın beklendiği gibi çalışanlarının 10 Ocak'ta ofislerine dönmesini istemeyeceğini söyledi. Rackow, tam zamanlı çalışanlara gönderdiği e-postada, ABD ofislerinin güvenli bir şekilde “istikrarlı, uzun vadeli bir çalışma ortamına” ne zaman dönebileceğini değerlendirmek için yeni yılın bekleneceğini yazdı.

OMICRON VARYANTI BELİRSİZLİĞİ

Rackow, e-postasında şirketin gerekçesini açıklamadı ve yeni keşfedilen Omicron varyantından da bahsetmedi. Omicron hakkında çok fazla belirsizlik var. Uzmanlar hala önceki varyantlardan daha bulaşıcı olup olmadığını ve mevcut aşılara daha dirençli olup olmadığını araştırıyorlar.

Bununla birlikte, söylentilere göre, Google belli başlı ofislerde çalışmaya izin verebilir. Ancak genel bir ofise dönme kararı yok. Şirket, risk düzeylerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için Yerel Olay Müdahale Ekipleri oluşturacak.

10 Ocak hedef tarihini iptal etmesine rağmen, Google hala çalışanları “koşulların izin verdiği yerlerde, iş arkadaşlarıyla şahsen yeniden bağlantı kurmaya ve daha düzenli olmaya katkı sağlamak için” ofiste çalışmaya teşvik ediyor. Google, ABD’deki ofislerinin yüzde 90’ını şimdiden yeniden açtı ve ülkedeki çalışanlarının yüzde 40’ı geri geldi. Uluslararası konumlarına gelince, şirket ayrıca işçilerin Avrupa’da yüz yüze çalışma düzenine dönüşünü geciktirdi.

La Casa de Papel hayranlarına güzel haber!

