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Görenleri şaşırtan manzara... Faciaya davetiye çıkarıyor! "Riskli ve kaçacak bir yerin de yok... Binlerce kişi geliyor"

06.03.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ’da bir mahallede ağır hasar gören binaların arasında kurulan semt pazarı görenleri şaşırttı. Binlerce kişinin alışveriş yaptığı ve 200 pazarcının tezgah kurduğu bölge, adeta faciaya davetiye çıkarıyor. Tedirginliklerini dile getiren bir pazar esnafı ise “Burası iki haftadır böyle ve yıkılmadı. İki haftadır burada pazar kuruluyor. Riskli ve kaçacak bir yerin de yok" diye konuştu.

Görenleri şaşırtan manzara... Faciaya davetiye çıkarıyor! "Riskli ve kaçacak bir yerin de yok... Binlerce kişi geliyor"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremin ardından Elazığ'da 4 bin 691 bina acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. Yeni Mahalle Kemal Şedere Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı, 4 bloklu 48 daire ve dükkanların bulunduğu Günaydın Apartmanı'na da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince ağır hasarlı raporu verildi. Bina boşaltılırken, girişine ise şerit çekildi. Her hafta pazartesi günü 200 pazarcının tezgah kurduğu semt pazarı ise yine ağır hasarlı ve boşaltılan binanın önüne kuruldu. Binlerce kişinin gelerek alışveriş yaptığı pazar, tehlikeye rağmen açık kaldı. Şanlıurfa’da herhangi bir sarsıntı olmaksızın ağır hasarlı bir binanın yıkıldığını hatırlatan pazarcı esnafı, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ağır hasarlı apartmanın yıkılmasını talep ederek tedirginliklerini dile getirdi.

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“YETKİLİ MERCİLERE DİYORUZ Kİ BURAYI HEMEN YIKALIM”

Elazığ Pazarcılar Derneği Başkanı İlhan Karakaş, “Şu anda can riski çok yüksek, yüzde yüz. Bu binanın yıkılmayacağı ne malum. Bu durum yaklaşık bir haftadır medyada dolaşan bir olay. Biz de sorduk soruşturduk, tezgahları ileri de kurduk. Baktığınız zaman mesafe beş veya altı metre yakın. Tabi ki bu deprem gören bir bina yıkılır mı yıkılmaz mı, onu Allah bilir. Burada ne bizim güvenliğimiz ne de pazara gelen müşterilerimizin can güvenliği var. Biz yetkili mercilere diyoruz ki burayı hemen yıkalım. Gerekirse biz buraya bir hafta veya 15 gün pazarda kurmayız. Biz yıkılmasından yanayız, yıkılsa çok iyi olacak. Buraya gelen müşteriler ve esnaf tedirgin şekilde geliyor. Tezgah kuran esnaf da yıkılacak mı yıkılmayacak mı korkusu da var. Biz buradan valimiz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden ricamız hemen bu binayı yıkmalarıdır. Dün, Şanlıurfa’da bildiğiniz gibi caddenin ortasında önceden depremde hasar gören bir bina yıkıldı, buranın da yıkılmayacağı ne malum” dedi.

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“BURASI PAZAR YERİ, BİNLERCE KİŞİ GELİYOR”

Tedirginliklerini dile getiren pazar esnafından Mehmet Turan, “Burası iki haftadır böyle ve yıkılmadı. İki haftadır burada pazar kuruluyor. Riskli ve kaçacak bir yerin de yok. Buranın bir an önce yıkılması lazım. Burası pazar yeri, binlerce kişi geliyor” şeklinde konuştu.

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Nihat Sanaç ise “Bu binanın önünden vatandaş da geçebilir. Bir an önce yıksalar daha güzel olur” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Pazar

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