Görüntü kalitesine hayran kalacağınız en iyi Acer monitörler

Bilgisayar kullanırken önceliği kaliteli görsellik olanlar, tercihlerini en iyi monitör modellerinden yana kullanıyor. Monitör markaları arasında önemli bir yere sahip olan Acer, her kullanım ihtiyacına uygun modellere imza atıyor. Küçük veya geniş ekranlı, düşük gecikme süreli, çoklu HDMI portlu, yüksek ekran yenileme hızına sahip, kavisli ekranlı ve göz yormayan pek çok monitör modeli üretiyor. Hazırsanız bu modelleri keşfetmeye başlayalım!

Acer monitör menü kilidi nasıl açılır?

Acer monitörün menü kilidinin nasıl açılacağını merak edenleri buraya alalım. Bunun en pratik yolu, monitör gezinme tuşuna üç saniyeden uzun süre basmaktan geçiyor. Ekrana gelen Acer monitör ayarlarında OSD Locked ayarı OSD Unlocked olarak değiştirildiğinde menü kilidi açılmış oluyor.

1. Göz kamaştıran görüntü: Acer Nitro XV272S 27 inç Full HD IPS FreeSync 2 ms 165 Hz ZeroFrame Oyuncu Monitörü

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Oyun için en iyi Acer monitör modelleri arasında yer alan Acer Nitro XV272S 27 inç Full HD IPS FreeSync 2 ms 165 Hz ZeroFrame Oyuncu Monitörü, yüksek performans vadeden güçlü özellikleriyle kusursuz oyun deneyimi yaşatıyor. Pivot monitör sevenler için harika bir seçenek olan ürün, Full HD görüntü kalitesi ve 165 Hz ekran yenileme hızıyla nefes kesici bir görsellik sunuyor. AMD FreeSync Premium teknolojisiyle görüntü kırılmalarına son veriyor. Yüksek renk doygunluğu sağlayarak oyunlardaki ve filmlerdeki ayrıntıların daha net görülmesine yardımcı oluyor.

2. Fiyat performans ürünü: ACER R240HY Bidx 23.8 inç IPS 4 ms VGA DVI HDMI Black Monitör

Bütçesi kısıtlı olan ve uygun fiyata işlevsel bir Acer monitör modeli satın almak isteyenlerin radarına hızlıca giriş yapan ACER R240HY Bidx 23.8 inç IPS 4 ms VGA DVI HDMI Black Monitör, çerçevesiz ekranı ve çağdaş tasarımıyla beğeni kazanıyor. 23,8 inç boyutu, Full HD görüntü kalitesi ve 60 Hz ekran yenileme hızıyla günlük kullanımdan oyunlara, iş programlarından filmlere kadar kaliteli ve canlı görsellik vadediyor. Ekran kısmında IPS panel kullanıldığı için yüksek renk doygunluğu sağlıyor. Görüntü titreşimlerini azaltarak göz sağlığını koruyor.

3. Akıcı görsellik: ACER Nitro QG271bii 1920x1080p 1 ms 75 Hz FreeSync VA LED ZEROFRAME 27 inç Black Gaming Monitör

Çerçevesiz en iyi Acer monitör modelini satın almak isteyenlerin kaçırmaması gereken ACER Nitro QG271bii 1920x1080p 1 ms 75 Hz FreeSync VA LED ZEROFRAME 27 inç Black Gaming Monitör, şık ve etkileyici tasarımıyla oyunculardan tam not alıyor. AMD Radeon FreeSync teknolojisiyle oyunlarda güçlü senkronizasyon göstererek hareketli sahnelerdeki görüntü bozulmalarını ortadan kaldırıyor. 75 Hz ekran yenileme hızıyla oyunların yanı sıra film izlerken de akıcılık sağlayarak etkileyici görsellik yaratıyor. 178 derecelik geniş görüntü açısıyla kullanıcılarından takdir toplayan model, geniş renk paletiyle canlılık sunuyor.

4. Ergonomik tasarımıyla: Acer Nitro EG241YPbmiipx 23,8 inç Full HD 1 ms 165 Hz 250 nits ZeroFrame Oyuncu Monitörü

Acer gaming monitör sıralaması yapıldığında üstün performansıyla öne çıkan Acer Nitro EG241YPbmiipx 23,8 inç Full HD 1 ms 165 Hz 250 nits ZeroFrame Oyuncu Monitörü, inceltilmiş kenar çerçeveleriyle şık ve estetik bir tasarım sunuyor. Full HD görüntü kalitesi ve 165 Hz ekran yenileme hızıyla akıcı ve kaliteli görsellik sağlıyor. Panel kısmında ComfyView teknolojisi kullanıldığı için ekrana ışık geldiğinde yansıma ve parlama gibi problemler yaşatmıyor. Modelin önemli bir özelliği de kullanıcı açısına göre kolaylıkla eğilerek ergonomi sağlaması. Böylece ekranı net görmek için sürekli yukarı bakmaktan kaynaklanan boyun ağrıları yaşanmıyor.

5. Kullanıcı dostu özellikleriyle: Acer EK240YCbi VA Full HD 75 Hz 5 ms FreeSync VGA HDMI 23.8 inç Monitör

Modern ve şık tasarımıyla kullanıldığı ortama estetik bir görünüm kazandıran Acer EK240YCbi VA Full HD 75 Hz 5 ms FreeSync VGA HDMI 23.8 inç Monitör, kullanıcı dostu özellikleriyle işlevsel bir kullanım sağlıyor. Full HD çözünürlük ve IPS VA panel kullanarak renk dengesini en kaliteli biçimde yansıtıyor. Modelin sevilen bir özelliği de 178 derecelik geniş açılı seyir deneyimi vadetmesi. Bu sayede ekrana hangi köşeden bakılırsa bakılsın, ışık yansıması ve görüntü bulanıklaşması yaşanmıyor. Acer BlueLightShield özelliğiyle göz yorgunluğuna sebep olan mavi ışığa karşı koruma sunuyor.

6. Her türlü kullanıma uygun: 21.5 ACER K222HQLbd LED 5MS Parlak Siyah Monitör

Oyun oynamak, sosyal medyada gezinmek, film izlemek ve iş programlarını kullanmak için ideal bir model arayanlara 21.5 ACER K222HQLbd LED 5MS Parlak Siyah Monitör tavsiye ediliyor. Her türlü kullanım için başarılı bir performans ortaya koyan model, 21 inç boyutuyla çok az yer kaplıyor. Bu sayede çalışma masasında yer tasarrufu sağlıyor. 1080p çözünürlüğündeki görüntü kalitesi ve 60 Hz ekran yenileme hızıyla film ve oyunlarda akıcılık gösteriyor. Modelin en sevilen özelliği ergonomik standıyla kolayca eğilip bükülerek oturma açısına uyum sağlayabilmesi.

7. Kavisli ekran tutkunlarına: Acer XZ272Pbmiiphx 27 inç 165 Hz HDMI Display FreeSync Full HD Curved Monitör

"Kavisli Acer monitör nasıl, alınır mı?" diye soranlara önerilen Acer XZ272Pbmiiphx 27 inç 165 Hz HDMI Display FreeSync Full HD Curved Monitör, en kaliteli curved monitör çeşitleri arasında zirvede bulunuyor. 1500R kavisli yapısıyla oyunculara tıpkı oyunun içindeymiş gibi gerçekçi bir deneyim yaşatan model, AMD Radeon FreeSync teknolojisiyle ekran yırtılmalarına son veriyor. Göz koruyucu teknolojileri sayesinde uzun saatler süren oyun seanslarının en az yorgunlukla atlatılmasını sağlıyor. Display Widget yazılımıyla kullanıcı tercihine uygun özelleştirmeler ve Acer monitör ses ayarları yapılmasına imkân tanıması da önemli bir ayrıntı.

8. İhtiyacınız olan tüm özellikleri onda bulacaksınız: ACER KA220HQBID 22 inç Full HD 5 ms HDMI DVI VGA Monitör

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İşlevsel özellikleri ve bütçe dostu fiyatıyla adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran ACER KA220HQBID 22 inç Full HD 5 ms HDMI DVI VGA Monitör, Acer'ın en iyi fiyat performans monitör modelleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Tercihini her zaman sade ürünlerden yana kullananlar için ideal bir seçenek olan model, çalışma masalarına tarz kazandırıyor. Full HD görüntü kalitesi ve 60 Hz ekran yenileme hızıyla gecikme problemi yaşatmadan akıcı seyir keyfi vadediyor. Modelin en sevilen özelliği arka kısımda kablo kilitleme yuvası bulundurması. Böylece masalarda kablo karmaşası yaratmıyor.

9. Yüksek performans: Acer 27 ACER Predator XB273GPbmiiprzx 1920x1080p 144 Hz G-SYNC 1 ms IPS LED Monitör

Oyun oynarken görüntü kaynaklı gecikme problemlerinden bıkanlara tavsiye edilen Acer 27 ACER Predator XB273GPbmiiprzx 1920x1080p 144 Hz G-SYNC 1 ms IPS LED Monitör, birbirinden güçlü özelliklere sahip. 27 inç boyutu, 1080p görüntü kalitesi, 144 Hz ekran yenileme hızı ve IPS paneliyle görselliği üst seviyeye taşıyor. 1 ms tepki süresiyle oyunlarda gerçekleştirilen hamlelerin anında ekranda görülmesini sağlayarak atik hamleler yapılmasını kolaylaştırıyor. Modelin en beğenilen kısmı akıllı gövdesi sayesinde ekran yüksekliğinin ayarlanmasına imkân tanıması. Ayrıca duvara monte edilerek de kullanılabiliyor.

10. Kusursuz oyun deneyimi: Acer RG321QU UM.JR1EE.P01 1 ms 170 Hz 31.5 inç QHD FreeSync IPS Siyah LED Monitör

"Oyun için Acer monitör alınır mı?" sorusuna yanıt niteliğinde olan Acer RG321QU UM.JR1EE.P01 1 ms 170 Hz 31.5 inç QHD FreeSync IPS Siyah LED Monitör, en başarılı oyuncu monitörlerinden biri. HDR10 teknolojisi ve iyileştirilmiş renk doğruluğuyla her rengi kendi tonunda gösteriyor. 1 ms tepki süresiyle yüksek akıcılık sunarak oyun ve filmlerdeki hareketli geçiş sahnelerinin performans kaybı yaşatmadan izlenmesini sağlıyor. Modelin dikkat çeken önemli bir özelliği de göz yorgunluğuna engel olacak teknolojilerden faydalanması.