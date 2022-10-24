Zamanının büyük kısmını bilgisayar başında geçirenler için çok amaçlı monitör stantları

Hem okul hem iş sürecinde masa başında geçirilen saatler fazla olabiliyor. Bu süre zarfında başınıza dert açabilecek boyun ve sırt ağrılarını minimum seviyeye indirmek için monitörünüzü koyabileceğiniz bir stant, kendiniz için alacağınız en faydalı ürün olabilir. Sizin için listelediğimiz birbirinden kullanışlı ve ofisinize modern görünüm katacak monitör stantlarını incelemeye hazır mısınız?

1. Ofisinde modern dokunuşlar sevenlere: Fagus Wood Monitör Standı

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Ofisinizin tasarımınızda sıra dışı parçalar ön plandaysa modern tasarlanmış bir monitör standına da ihtiyacınız olabilir. Amerikan cevizinden üretilmiş Fagus Wood Monitör Standı, ister ofisiniz ister çalışma odanız için kullanılabilir. 54x23x10 santimetre ölçüleri ile monitörünüzü göz hizanıza getirerek konforlu hissetmeniz mümkün. Ayrıca ürünün alt kısmındaki boşluk, kitaplarınız ya da klavyeniz için depolama alanı sağlar.

2. Sağlam bir stant arayanlara: Vudi Design Metal Macbook, iMac, iPad, Windows Ekran Monitör Yükselticisi

Ahşap ürünlere nazaran daha sağlam olabilecek Vudi Design Metal Macbook, iMac, iPad, Windows Ekran Monitör Yükselticisi; üç milimetrelik çelikten tek parça hâlinde tasarlanmış. Metal yüzeyi parlak krom şeffaf plak ile kaplanan ürün, bu sayede kararma sorunu yaşamamanızı sağlar. 48x25x10 santimetrelik ölçüsü ile masanızda modern bir duruş sergiler. Esneme yapmadığı için bu standı rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

3. Hem monitör standı hem depolama alanı: WoodACT Doremo Monitör Yükseltici

Çalışırken çok fazla materyal kullanmayı seven ama aynı zamanda dağınıklıktan hoşlanmayan biriyseniz sıradaki önerimiz tam size göre! Aynı anda birden fazla işlev sunan WoodACT Doremo Monitör Yükseltici, özel tasarım bölmeleri sayesinde çalışma alanınızın düzenli olmasını sağlar. Kullanışlı tasarımı ile kötü görünen kabloları saklar. 50 kilogram taşıma kapasitesine sahip olduğu için benzerlerinden ayrılır.

4. Güçlü monitör standı arayanlara: Ergoflex North Bayou 17-27" Monitör Tutucu

İki monitör ile çalışmanız ve bu monitörlerden birinin yan diğerinin de dik durması gerekiyorsa Ergoflex North Bayou Monitör Tutucu, ihtiyacınızı karşılayabilecek bir ürün. İki kolun birbirinden bağımsız dokuz kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunur. 17-27" monitörleriniz için uygun olan bu monitör tutucu, yüksekliğini kendinize göre ayarlamanıza olanak sağlar. Bu sayede boyun ağrısı sorunlarınız azalmış olur.

5. Şık bir ürün isteyenlere: BoYata Monitör Standı

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BoYata Monitör Standı'nın yüksekliğini kendi konforunuza ve isteğinize göre ayarlayabileceğiniz bir düğmesi mevcut. Ayrıca ürünün 15 kilogramlık taşıma kapasitesi bulunur. Taban kısmındaki kaymaz ped sayesinde standın kayması neredeyse imkânsız. Monitör ve taban arasında kalan boşluğa klavyenizi ya da sürekli kullandığınız diğer eşyalarınızı depolayabilirsiniz. Hem şık hem kullanışlı bir monitör standı arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

6. Siyah sevenlere: MegaStok Masaüstü PC Yükseltici

"Siyahtan vazgeçemem." diyenleri buraya alalım! MegaStok Masaüstü PC Yükseltici, ofise ya da çalışma odanıza sade bir dokunuş yapmanıza yardımcı olur. Alt kısımlarında kaymayı önleyen silikon tıpalar bulunduğu için rahat bir kullanım sunar. Kenarları çarptığınızda zarar görmenizi engellemeye yardımcı darbe emici PVC bantla sarılmış olan ürün, bilgisayarla çalışırken daha konforlu hissetmenizi sağlayacak.

7. Çift bilgisayar kullananlar için: NPO 10"-27" Ayarlanabilir Notebook Stant ve Monitör Tutucu Kol

Aynı anda birden fazla bilgisayar kullanmanızı gerektiren bir işiniz varsa NPO 10"-27" Ayarlanabilir Notebook Stant ve Monitör Tutucu Kol'a şans verebilirsiniz. 10-27" arasındaki monitör ve laptoplarınız için üretilmiş standın maksimum 10 kilograma kadar ağırlık kaldırma kapasitesi bulunur. Sade tasarımı ile masanıza yakışacak ve 360° derecelik dönebilen masa standını kaçırmamanızı öneririz.

8. "Eşyalarım derli toplu dursun." diyenlere: Bontec Çekmeceli Monitör Standı

Kalemlerle kâğıtların iş ya da okul hayatında önemli bir yeri olduğu için sürekli el altında olması gerekir. Bontec Çekmeceli Monitör Standı, monitörünüzü daha konforlu şekilde kullanmanızı sağlarken aynı zamanda eşyalarınızı düzenler. Kauçuk alaşımlı çelik polikarbon malzemeden üretilmiş stant, üzerindeki minik delikler sayesinde bilgisayarınızın hava almasına yardımcı olur. Kaymaz kauçuk ayakları sayesinde ürünün düşme ihtimali yok denecek kadar az.

9. Geniş bir masada çalışanlar için: Emkawood Carry Beyaz Monitör Yükseltici Soundbar Stant

Sadelikten yana olanların severek kullanacağı Emkawood Carry Beyaz Monitör Yükseltici Soundbar Stant, 100 santimetre olan genişliği sayesinde üzerine iki monitörü rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Ürünün altındaki boş alanlarda diğer eşyalarınızı rahatça depolayabilir, böylece masanızın üzerindeki dağınıklıktan kurtulabilirsiniz. Kenarlarında kullanılan PVC bantlar, olası yaralanmalara engel olur. Kalem lekesi gibi durumlarda ürünün temizliği nemli bez yardımıyla yapılabilir.

10. Monte edilebilir stant isteyenlere: North Bayou 17-30" LCD / LED Monitör Tutucu Kol, Monitör Standı

Çalışırken bilgisayar ekranınızı istediğiniz yükseklikte ayarlamayı istiyorsanız sıradaki önerimiz sizin için ideal olabilir. Görüş alanınıza göre kolayca ayarlayabileceğiniz North Bayou 17-30" LCD / LED Monitör Tutucu Kol, Monitör Standı; boyun ağrısı çekmeden çalışmanıza olanak sağlar. 17-30" LCD ya da LED monitörleriniz için uygun olan stant, iki ile dokuz kilogram ağırlığa kadar taşıma kapasitesine sahip. Ürünün 360 derece dönebilir olması ile +85 derece ve -30 derece eğilmesi, kullananların beğenisini kazanır.