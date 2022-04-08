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Gözler Bilim Kurulu ve kabine toplantısına çevrildi! Ramazan Bayramı sonrası...

08.04.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisiyle Omicron'un alt varyantı BA.2'de korkulanın yaşanmaması salgında sonun yaklaştığı şekilde yorumlanıyor. Ülkeler bir bir alınan kararları kaldırırken gözler Ramazan Bayramı sonrası yapılacak Bilim Kurulu ve kabine toplantısı kararlarına çevrildi.

Gözler Bilim Kurulu ve kabine toplantısına çevrildi! Ramazan Bayramı sonrası...

Dünyayı 2 yıldır etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde Omicron'un alt varyantı BA.2'de korkulanın olmaması, salgının sonunun yaklaştığı şekilde yorumlanıyor. Ülkeler birer birer koronavirüs pandemisi nedeniyle aldığı kısıtlama kararlarını kaldırırken, gözler Ramazan Bayramı sonrası yapılacak Bilim Kurulu ve kabine toplantısı kararlarına çevrildi. Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek.

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KORKULAN OLMADI

Sabah'ın haberine göre Omicron'dan sonra ortaya çıkan alt varyant BA.2 ile ilgili korkulan olmadı. BA.2 de Omicron'a benzer etkiler gösterdi. Virüsün hastalık yapma etkisinin düşmesi ile birlikte Avrupa ülkeleri arka arkaya test, maske, karantina zorunluluğu gibi konularda kararlar almaya başladı. Bazı ülkeler artık kovide grip muamelesi yapıyor.

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KARANTİNA UYGULAMASINI SONA ERDİRDİLER

Türkiye de Omicron dalgasını büyük oranda atlattı. Hızla günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları geriledi, hastanelerin yoğun bakımları boşaldı. Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastaneleri yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde batılı ülkelerde olduğu gibi bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek. Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Almanya gibi bazı ülkeler karantina uygulamasını son erdirdi. Türkiye'nin de bu yönde bir kararı gündemine alması bekleniyor.

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MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maska takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.

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"SÜRPRİZ BİR GELİŞME OLMAZSA..."

En çok endişe edilen konuların başında yaz ayları ile birlikte büyükşehirlerden Anadolu'ya doğru hareketlilik ve bunun sonrasında virüsün Anadolu şehirlerine taşıması geliyordu. Ancak bu yıl büyükşehir ile Anadolu'da günlük vakaların neredeyse aynı olması nedeniyle böyle bir endişe de yaşanmıyor. Uzmanlar, yaz aylarının sürpriz bir gelişme olmaması halinde çok rahat geçmesini bekliyor.

Alınacak kararların Bilim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ve kabine toplantısı ile Ramazan Bayramı sonrasında kesinleşebileceği aktarılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) bilim kurulu Kabine Toplantısı
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