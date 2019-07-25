GRAFİKLİ - Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde

LONDRA (AA) - Avrupa, bu yaz ikinci kez sıcak hava dalgasının etkisine girerken, bazı ülkelerde bugüne kadarki en yüksek sıcaklıkların kayda geçebileceği belirtildi.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, Avrupa'da Almanya, Belçika, Fransa ve İngiltere'de etkisini gösteriyor. Bu ülkelerde, geçen ay görülen aşırı sıcakların ardından, sıcak hava dalgasının bir kez daha hayatı olumsuz etkilemesi beklenirken, uzmanlar iklim değişikliğini sebep olarak gösteriyor.

- İngiltere

İngiltere'de Meteoroloji Kurumunca, 39 derece ile bugüne kadar görülen en sıcak günün kayıtlara geçebileceği belirtildi.

Kurumun açıklamasında, "Sıcak hava dalgaları, olağanüstü hava olaylarıdır. Ancak araştırmalar, iklim değişikliğiyle bunların daha yaygın hale gelebileceğini ve muhtemelen düzenli olarak görülebileceğini gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Sıcaklıkların en çok başkent Londra ve etrafını etkilemesi beklenen ülkede, acil servis yetkilileri, nehre giren 3 kişinin boğulmasının ardından serinlemek için nehirlerde yüzmenin tehlikesi konusunda uyardı.