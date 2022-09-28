Green Card başvuru şartları nelerdir? Green Card ABD göçmen vizesi için pasaport şartı var mı?

Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kuralları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve kalıcı ikamet hakkı için bir belge verir. Bu belge Green Kart ya da rengi nedeniyle Yeşil Kart olarak anılır. Yeşil Kart resmî adı ile "Daimi İkametgâh Kartı Sahibi" olan kişiler Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde bir Amerika vatandaşının sahip olduğu imkânlardan yararlanma fırsatı elde ederler.

Kartı alabilmek için Amerika Birleşik Devletleri tarafından düzenlenen özel bir çekilişe alabilme imkânı da vardır. Bu çekiliş her yıl belirli tarih aralıklarında yapılır. Çekilişe katılmak için bazı şartlar yerine getirilmelidir.

Her yıl yapılan çekişle katılmak için gerekli olan şartları Amerika hükumeti açıklar. Bu şartlar bazı durumlara göre değişiklik gösterebilir. Son duyurulara göre ABD Yeşil Kart başvuru şartları şu şekildedir:

On sekiz yaşın doldurulmuş olması gerekir.

Çekilişe katılma hakkı olan ülkelerden katılma şartı vardır. (Türkiye'den çekilişe katılmak için herhangi bir engel yoktur.)

Başvuracak olan kişinin yabancı dil bilme zorunluluğu bulunmaz.

Bir mal varlığının beyan edilmesi gerekliliği yoktur.

Başvuruların posta yoluyla ya da şahsen değil yayınlanan resmî internet sitesi üzerinden yapılması gerekliliği vardır. Bu kural 2005 yılından itibaren geçerli sayılmıştır.

Evli çiftlerden biri çekilişi kazanırsa eşi ve varsa çocukları da aynı haklardan yararlanabilir.

Lise ya da dengi okullardan mezun olunmalıdır. Eğer değilse son 5 yıl içindeki uzmanlık, deneyim ya da eğitim gerektiren bir işte en az 2 yıl boyunca çalışmış olmalıdır.

Green Card başvurularında pasaport şartı var mı?

Green Card başvurusu yapabilmek için ana koşullardan biri de pasaport sahibi olmaktır. Ancak yeni açıklanan kurallar doğrultusunda pasaportlar yenilenmeden başvuru yapılabilir.

Kimler Green Card'a başvurabilir?

Amerika Birleşik Devletleri hükumetinin ilan etmiş olduğu tüm kurallar yerine getirildiği takdirde çekiliş için başvuruda bulunulabilir. Başvurular çekiliş merkezinde toplanır. Altı coğrafi bölgeye ayrıldıktan sonra numaralandırma yapılır. Başvuru süreci bittiği zaman çekiliş bilgisayar tarafından yapılmaktadır. Seçim rastgele olarak gerçekleşir. Bu sebeple başvuru yapmış olan herkes eşit şans oranına sahiptir.

Green Card başvuru nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen kişiler Green Card resmî internet sitesi üzerinden form doldurmalıdır. Başvuran kişilerin kazanıp kazanmadıkları site üzerinden takip edilerek öğrenilebilir. Çekiliş sonuçlarına göre eğer kazanıldıysa bazı adımlar uygulanmalıdır.

Aynı site üzerinden çekiliş sonucunda hak kazanıldıysa yapılacaklar konusunda yönlendirmeler de bulunmaktadır. Katılımcı "Durum Kontrolü" sayfasından başvuru durumunu ve çekiliş sonucunu takip edebilir. Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanlığı Göçmenlik Bürosu'nun resmî internet sitesi üzerinde yayınlanan formlar eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. İlgili formlar belirtilen adresteki Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne gönderilmesi gerekir.

Gerekli bilgiler arasında vatandaşı olunan ülke ile ilgili bilgiler, başvuru yapan kişiye ve varsa eşi ve çocuklarına ait kimlik bilgileri gibi bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler ibraz edildikten sonra ilk altı ay ile bir yıl içinde Amerika'ya gidilme zorunluluğu bulunur. Aksi takdirde hak kaybedilir. Yeniden başvuru yapılma gerekliliği doğar.



