Gülbin Tosun'un tartışma yaratan çıkışına ceza! İlhan Taşçı sosyal medyadan paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Fox TV sunucusu Gülbin Tosun'un Cumhur İttifakı'nda genişleme sonrası yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından, Gülbin Tosun'un tartışma yaratan çıkışıyla ilgili açıklama yaptı.

"YÜZDE 3 PARA CEZASI"

Taşçı, Gülbin Tosun ile ilgili yaptığı paylaşımda "RTÜK, Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun’un iktidarın kadına yönelik “okumasın, eve kapansın, çocuk yapsın” anlayışını eleştirmesi nedeniyle Fox TV’ye % 3 para cezası verdi. RTÜK’e göre, iktidarın yanında olursan “tarafsız”, karşısında olursan tarafsızlığı ihlal etmiş oluyorsun!" ifadelerini kullandı.

Taşçı paylaşımının devamında "RTÜK, Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda konuk Turgut Kazan ile deprem sonrası “can pazarında vinç ticareti” haberini değerlendirmeleri ve ölen sayısının farklı gösterilmesini eleştirmeleri nedeniyle de Halk TV’ye özgürce kanaat oluşumunu engellemekten %3 para cezası verdi." dedi.

Taşçı'nın bir sonraki paylaşımında ise "Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programında Şanlıurfa Belediyesinin yurt dışından bölge ıslahı için gönderilen yardımların Afganistan’a Taliban’a gönderilmesi kararını eleştirmelerini belediyeyi küçük düşürme sayan RTÜK, Tele 1’e de %3 para cezası verdi…" ifadelerine yer verdi.