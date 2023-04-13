Gülcemal'in Deva'sı Melis Sezen'in eski aşkını duyanlar kulaklarına inanamıyor! Meğer ünlü türkücü...

Melis Sezen, Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle oldukça beğeni toplamıştı. Başarılı oyuncunun bir dönem adı Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile aşk haberlerine karıştığı ortaya çıktı.

Türkücülükten sonra sinemaya adım atan ve birçok başarılı film yapan Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, çapkınlık turunda yakayı ele vermiş ve genç oyuncu Melis Sezen‘in fotoğrafına yaptığı yorumla sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

Oyuncu Melis Sezen‘in fotoğrafı altında yazışan Mahmut Kırmızıgül‘ün çapkınlık turuna çıkıp yakayı ele verdiği iddia edildi.

Babası Mahsun Kırmızıgül'e olan benzerliği dikkatleri üzerine çeken Mahmut Kırmızıgül'ün daha sonra Mina Ceran ile sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.

MURAT DALKILIÇ İLE ADI ANILIYORDU

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından Erçel'i takibi bırakmıştı. Takibi bırakmasının ardında yatan nedenin Sadakatsiz dizisi ile kariyerinde zirveyi yakalayan ve şu sıralar Gülcemal dizisi ile ekranlarda olan oyuncu Melis Sezen olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Sezen iddiaları yalanlamış ve "Bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok" yazılı bir fotoğraf paylaşmıştı.



