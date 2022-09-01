Gültekin Uysal ile Ümit Özdağ arasında 'Afgan ev sahibi' polemiği! 'İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp...'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afgan ev sahibinin “Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım” demesi üzerine evi boşaltmak zorunda kaldı. Uysal yaptığı açıklamada “Konut sorunu herkesin başında bir dert. Bizim ev sahibi de ‘Almanya'dan oğlum gelecek' misali Afganistan'dan akrabalarının geleceğini söyleyip tahliye istedi, biz de taşınıyoruz'' demişti.

ÖZDAĞ'DAN UYSAL'A: KONU İLE İLGİLENMEZSEN, AFGAN'DAN EV KİRALARSAN...

Uysal'ın yaşadığı olay gündem olurken sosyal medyadan konuyla ilgili olarak açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Afgan ev sahibi, 'Afganistan’dan akrabam gelecek' diyerek evden çıkartmış. Konu ile ilgilenmezsen, Afgan’dan ev kiralarsan çıkarırlar.

Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar!" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Afgan ev sahibi, "Afganistan’dan akrabam gelecek" diyerek evden çıkartmış. Konu ile ilgilenmezsen, Afgan’dan ev kiralarsan çıkarırlar.

Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar! https://t.co/jF7391qlaV — Ümit Özdağ (@umitozdag) September 1, 2022

ÖZDAĞ'A YANIT: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YERİNE ŞAŞIRIP...

Özdağ'ın açıklamalarına yanıt veren Uysal ise şunları ifade etti:

"Sayın Özdağ, umarım ‘sahte kabadayılık’ için İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp Demokrat Parti’yi hedef almamışsınızdır. Öncelikle ‘bir darbecinin çocuğu’ olarak Demokrat Parti’nin çocukluktan itibaren sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum. Ayrıca sizin partiniz peydah olmadan ‘Suriyeli Sığınmacılar/Geçici Koruma Statüsündekiler’ meselesinde Demokrat Parti olarak Türk siyasetinde ilk defa bir ‘Göç Politikaları Başkanlığı’nı oluşturduğumuzu ve bu mesele ile ilgili yine ilk defa siyasi/toplumsal farkındalığı artırmak için faaliyet yürüten Sayın İlay Aksoy’un ilgili Genel Başkan Yardımcısı olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Tüm bu söz, politika ve faaliyetlerimiz ortadayken sataşmanızı anlıyorum. Son söz olarak, sizin yerinizde olsam Demokrat Parti mevzu bahis olunca boynumu büker mahcubiyet içerisinde, sessizce kenarda görmesinler diye otururum.”

