HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yüksek ses kalitesi, uzun pil ömrü ve dahası! Beats Solo3'te 2320 TL indirim sizleri bekliyor

Yüksek ses kalitesi, uzun pil ömrü ve dahası! Beats Solo3'te 2320 TL indirim sizleri bekliyor

14.11.2023 15:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendini müziğin büyülü dünyasına bırakmak isteyenler buraya! Yüksek kaliteli bir kablosuz kulaklık arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kullanıcılarından tam not alan Beats Solo3 Wireless Kulaklık, Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel 2320 TL indirime girdi. Fırsatı kaçırmamak için acele edin, işte detaylar!

Yüksek ses kalitesi, uzun pil ömrü ve dahası! Beats Solo3'te 2320 TL indirim sizleri bekliyor

Yüksek ses kalitesi, 40 saatlik pil ömrü, kullanıcı dostu özellikleri, ergonomik tasarımıyla öne çıkan bir kulaklık arıyorsanız Beats Solo3 Wireless tam size göre olabilir. Apple ürünleriyle kolayca eşleşip bağlanabilen bu kulaklık, tüm cihazlara uyumlu olması sayesinde de kullanıcılarından tam not alıyor. Kısa süreliğine Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan bu kulaklığı sizin için inceledik.

Beats Solo3 Wireless Kulaklık - Beats Icon Collection

Adsız tasarım - 2023-11-14T152643.787

Öne çıkan özellikleri

  • Kablosuz bağlantı özelliği sayesinde kolaylıkla mobil cihazlarla eşleştirilebilir ve bluetooth üzerinden müzik dinlemek veya telefon görüşmeleri yapmak için kullanılabilir.
  • Apple W1 yonga setini içeren bu kulaklık, daha kararlı bir kablosuz bağlantı deneyimi sağlamak için Class 1 Bluetooth teknolojisini destekler.
  • 40 saatlik pil ömrüne sahip olan Beats Solo3 Wireless Kulaklık, tek bir şarj ile uzun süreli kullanım imkanı sunar. Ayrıca hızlı şarj özelliği sayesinde 5 dakikalık şarjla 3 saatlik kullanım sağlayabilir.
  • Kompakt ve katlanabilir tasarımı, kulaklığı kolayca taşınabilir hale getirir ve kullanıcıya daha fazla taşınabilirlik sağlar.
  • Bu kulaklık, sesin kalitesini vurgulayan akustik olarak ayarlanmış bir ses imzası sunar. Düşük tizlerden yüksek tizlere kadar geniş bir ses aralığını kapsayan net ve dengeli bir ses deneyimi sunar.
  • Kulak üstü tasarımı, kulaklığı uzun süreli kullanımlarda bile rahat ve konforlu hale getirir.
  • Entegre mikrofon ve kontroller, müzik dinlerken veya telefon görüşmeleri sırasında kolayca kontrol sağlar. Siri ile sesli komutlar da desteklenir.
  • Beats Solo3 Wireless Kulaklık, iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac gibi Apple ürünleriyle kolayca eşleştirilebilir ve Otomatik Bağlantı özelliği sayesinde hızlı bir şekilde bağlanabilir. Ayrıca, diğer cihazlarla da sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilir ve birkaç adımda eşleştirme sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk kez beats aldım, deneme amaçlı düşük fiyatta bu kalite çok güzel.Kısa şarjla saatlerce müzik keyfi şiddetle tavsiye ederim."

  • "Eşime hediye olarak aldım. Ses kalitesi ve rahatlığından çok memnun."

  • "İlk takıldığında kafayı ve kulakları sıkıyormuş gibi oluyor ama sonrasında alışıyorsunuz her gün en az 2 saat takıyorum ve asla rahatsız etmiyor ama studio almadığım için bir tık pişmanım yine de sadece kulak yastıkları bile dışarıdaki gürültüyü önemli ölçüde engelliyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Gülümseten Kasım Fırsatları burada!

Modadan elektroniğe, ev yaşamdan kişisel bakıma tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Bir saatten çok daha fazlası! Apple Watch modelleri indirimde

Bir saatten çok daha fazlası! Apple Watch modelleri indirimde

 Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

 Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

 TikTok'u kasıp kavuran o termos Gülümseten Kasım'a özel indirimde

TikTok'u kasıp kavuran o termos Gülümseten Kasım'a özel indirimde

 Philips OneBlade ile jilete elveda! Kolay ve etkili tıraş deneyimi...

Philips OneBlade ile jilete elveda! Kolay ve etkili tıraş deneyimi...

 Christian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimde

Christian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimde

 Stil, konfor, dayanıklılık bir arada! Camper Hakiki Deri Bot indirime girdi

Stil, konfor, dayanıklılık bir arada! Camper Hakiki Deri Bot indirime girdi

 Fiyatı düştü! Sennheiser HD 450BT SE Kulaklık kısa süreliğine indirimde

Fiyatı düştü! Sennheiser HD 450BT SE Kulaklık kısa süreliğine indirimde

 Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Airfryer alacaklar buraya! Bütçe dostu bir seçim...

Airfryer alacaklar buraya! Bütçe dostu bir seçim...


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
beats beats kulaklık beats solo 3
İş birliği İçerikleri
Bir saatten çok daha fazlası! Apple Watch modelleri indirimde

Bir saatten çok daha fazlası! Apple Watch modelleri indirimde

Sennheiser kulaklık ile müzik keyfinizi ikiye katlayın

Sennheiser kulaklık ile müzik keyfinizi ikiye katlayın

TikTok'u kasıp kavuran o termos Gülümseten Kasım'a özel indirimde

TikTok'u kasıp kavuran o termos Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Airfryer alacaklar buraya! Bütçe dostu bir seçim...

Airfryer alacaklar buraya! Bütçe dostu bir seçim...

Kışın yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! Stanley termosta 290 TL indirim

Kışın yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! Stanley termosta 290 TL indirim

Stil, konfor, dayanıklılık bir arada! Camper Hakiki Deri Bot indirime girdi

Stil, konfor, dayanıklılık bir arada! Camper Hakiki Deri Bot indirime girdi

Tümünü Gör
Stil, konfor, dayanıklılık bir arada! Camper Hakiki Deri Bot indirime girdi

Stil, konfor, dayanıklılık bir arada! Camper Hakiki Deri Bot indirime girdi

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Christian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimde

Christian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimde

iPhone modelleri de indirimde! Flaş fırsatları sizin için bir araya getirdik

iPhone modelleri de indirimde! Flaş fırsatları sizin için bir araya getirdik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Beyler kombinlerinizin yıldızı olacak en iyi erkek saatleri burada

Beyler kombinlerinizin yıldızı olacak en iyi erkek saatleri burada

Tümünü Gör
Beyler kombinlerinizin yıldızı olacak en iyi erkek saatleri burada

Beyler kombinlerinizin yıldızı olacak en iyi erkek saatleri burada

Philips OneBlade ile jilete elveda! Kolay ve etkili tıraş deneyimi...

Philips OneBlade ile jilete elveda! Kolay ve etkili tıraş deneyimi...

Renkli ve beyaz çamaşırları ayırma zahmetine son!

Renkli ve beyaz çamaşırları ayırma zahmetine son!

Düzen tutkunlarının bayılacağı organizerler burada!

Düzen tutkunlarının bayılacağı organizerler burada!

Yüksek ses kalitesi, üstün teknolojik özellikler... HyperX kulaklıkta fırsat

Yüksek ses kalitesi, üstün teknolojik özellikler... HyperX kulaklıkta fırsat

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Bir saatten çok daha fazlası! Apple Watch modelleri indirimde

Bir saatten çok daha fazlası! Apple Watch modelleri indirimde

Sennheiser kulaklık ile müzik keyfinizi ikiye katlayın

Sennheiser kulaklık ile müzik keyfinizi ikiye katlayın

TikTok'u kasıp kavuran o termos Gülümseten Kasım'a özel indirimde

TikTok'u kasıp kavuran o termos Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Airfryer alacaklar buraya! Bütçe dostu bir seçim...

Airfryer alacaklar buraya! Bütçe dostu bir seçim...

Kışın yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! Stanley termosta 290 TL indirim

Kışın yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! Stanley termosta 290 TL indirim

Stil, konfor, dayanıklılık bir arada! Camper Hakiki Deri Bot indirime girdi

Stil, konfor, dayanıklılık bir arada! Camper Hakiki Deri Bot indirime girdi

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bir saatten daha fazlası! Apple Watch modellerinde 15 bin TL'ye varan dev indirim

Bir saatten çok daha fazlası! Apple Watch modelleri indirimde

Tesla'dan Cybertruck için dikkat çeken yasak! Teslim alan ilk 1 yıl satamayacak

Dikkat çeken yasak! Alan ilk 1 yıl satamayacak

GTA 6 ile ilgili çarpıcı iddia: Bir ilk olacak!

GTA 6 ile ilgili çarpıcı iddia: Bir ilk olacak!

Ünlü Apple analisti olası planı ortaya çıkardı! 'Tüm modeller güncellenecek'

Olası planını ortaya çıkardı! 'Tüm modeller güncellenecek'

Heyecan yarattı: iOS 18, Apple'ın son yıllardaki en 'iddialı ve ilgi çekici' güncellemesi olabilir!

Apple'ın son yıllardaki en 'iddialı ve ilgi çekici' güncellemesi olabilir!

iOS 17.2 beta'da dikkat çeken ipucu! Apple, sideloading'e izin vermeye mi hazırlanıyor?

iOS 17.2 beta'da dikkat çeken ipucu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.