Yüksek ses kalitesi, uzun pil ömrü ve dahası! Beats Solo3'te 2320 TL indirim sizleri bekliyor

Yüksek ses kalitesi, 40 saatlik pil ömrü, kullanıcı dostu özellikleri, ergonomik tasarımıyla öne çıkan bir kulaklık arıyorsanız Beats Solo3 Wireless tam size göre olabilir. Apple ürünleriyle kolayca eşleşip bağlanabilen bu kulaklık, tüm cihazlara uyumlu olması sayesinde de kullanıcılarından tam not alıyor. Kısa süreliğine Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan bu kulaklığı sizin için inceledik.

Beats Solo3 Wireless Kulaklık - Beats Icon Collection

Öne çıkan özellikleri

Kablosuz bağlantı özelliği sayesinde kolaylıkla mobil cihazlarla eşleştirilebilir ve bluetooth üzerinden müzik dinlemek veya telefon görüşmeleri yapmak için kullanılabilir.

Apple W1 yonga setini içeren bu kulaklık, daha kararlı bir kablosuz bağlantı deneyimi sağlamak için Class 1 Bluetooth teknolojisini destekler.

40 saatlik pil ömrüne sahip olan Beats Solo3 Wireless Kulaklık, tek bir şarj ile uzun süreli kullanım imkanı sunar. Ayrıca hızlı şarj özelliği sayesinde 5 dakikalık şarjla 3 saatlik kullanım sağlayabilir.

Kompakt ve katlanabilir tasarımı, kulaklığı kolayca taşınabilir hale getirir ve kullanıcıya daha fazla taşınabilirlik sağlar.

Bu kulaklık, sesin kalitesini vurgulayan akustik olarak ayarlanmış bir ses imzası sunar. Düşük tizlerden yüksek tizlere kadar geniş bir ses aralığını kapsayan net ve dengeli bir ses deneyimi sunar.

Kulak üstü tasarımı, kulaklığı uzun süreli kullanımlarda bile rahat ve konforlu hale getirir.

Entegre mikrofon ve kontroller, müzik dinlerken veya telefon görüşmeleri sırasında kolayca kontrol sağlar. Siri ile sesli komutlar da desteklenir.

Beats Solo3 Wireless Kulaklık, iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac gibi Apple ürünleriyle kolayca eşleştirilebilir ve Otomatik Bağlantı özelliği sayesinde hızlı bir şekilde bağlanabilir. Ayrıca, diğer cihazlarla da sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilir ve birkaç adımda eşleştirme sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"İlk kez beats aldım, deneme amaçlı düşük fiyatta bu kalite çok güzel.Kısa şarjla saatlerce müzik keyfi şiddetle tavsiye ederim."

"Eşime hediye olarak aldım. Ses kalitesi ve rahatlığından çok memnun."

"İlk takıldığında kafayı ve kulakları sıkıyormuş gibi oluyor ama sonrasında alışıyorsunuz her gün en az 2 saat takıyorum ve asla rahatsız etmiyor ama studio almadığım için bir tık pişmanım yine de sadece kulak yastıkları bile dışarıdaki gürültüyü önemli ölçüde engelliyor."

Bu içerik 14 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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